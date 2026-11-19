Cortesía de Survival International Durante décadas, los awá se han visto desplazados de la selva amazónica en Brasil por la tala de los árboles y la actividad minera.

Los tres vivían aislados en la selva. Amakaria, Jakarewyj e Irahoa cazaban, pescaban y recolectaban frutas y miel en su territorio, en los límites nororientales de la Amazonía brasileña. Pero cuando escucharon las motosierras "gritonas", huyeron y se escondieron.

Amakaria y Jakarewyj eran hermanas. Irahoa era hijo de Jakarewyj.

Aunque los tres lograron vivir totalmente aislados durante años, el avance de madereros, colonos y ganaderos los obligó a buscar refugio en una comunidad sedentaria que mantenía contacto con habitantes no indígenas de la zona.

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"Ellos contrajeron en la selva enfermedades respiratorias, gripe y tuberculosis, y perdieron las fuerzas para cazar", cuenta Sarah Schenker, directora de la ONG Survival Brasil, que se dedica a la defensa de los derechos territoriales indígenas.

"Como eran solo tres, no había nadie más que cazara para alimentarlos ni que los ayudara para comer", recuerda tras haberlos conocido a finales de 2015 en aquella comunidad.

El desplazamiento de Amakaria, Jakarewyj e Irahoa respondía al Gran Proyecto Carajás, la construcción de uno de los mayores complejos mineros del mundo en pleno territorio awá.

Esta iniciativa, que comenzó en la década de 1980, incluía tres objetivos: la apertura de la mina de hierro a cielo abierto más grande del mundo, la construcción de una red ferroviaria y otra de carreteras que atravesaría la selva.

Cortesía de Survival International Hemokoma’á, un joven awá, está rodeado por restos carbonizados de la selva en su territorio.

"Los madereros los matarán"

Los investigadores suelen evitar acercarse a los awá que prefieren el aislamiento por "respeto a su derecho a la autodeterminación", explica Schenker. Pero en este caso, Irahoa estuvo dispuesto a contar lo que les había ocurrido.

"Estábamos asustados […], estábamos atrapados", dijo Irahoa en un testimonio documentado en el informe "Resistir para existir: la lucha global de los pueblos indígenas en aislamiento", publicado el año pasado por Survival International.

"Estaban rodeados por madereros", le explicó a los expertos de Survival uno de los awás de la comunidad que encontró a Amakaria, Jakarewyj e Irahoa.

"Escuchamos muchos ruidos procedentes de motosierras cercanas y de tractores abriendo caminos para transportar la madera y había muchos árboles marcados para ser talados. Entonces les dijimos: 'Vengan con nosotros; si no, los madereros los matarán'. Y vinieron con nosotros".

Sobrevivientes de masacres y genocidios

Once años después de aquel encuentro, Schenker asegura sentirse "preocupada" frente a la noticia de que 20 indígenas awás aparecieran ante un puesto de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas de Brasil (Funai) el lunes 16 de noviembre, en la Tierra Indígena Arariboia, en el estado de Maranhão.

Los awá, que habían permanecido aislados dentro de la selva, entraron en contacto con indígenas guajajaras (tenetehar) de la aldea Tawari, quienes les habrían ofrecido ñame, un tubérculo comestible, según reportó Survival.

El raro encuentro con indígenas aislados en Brasil que preocupa a científicos The British Broadcasting Corporation

"Es una señal alarmante. Este es un momento que no queríamos ver", dice Schenker. "Los awá aislados que viven hoy son los sobrevivientes de décadas de masacres y genocidio contra su pueblo".

Y añade: "No podemos pensar en eso sin pensar en el vínculo directo que sus acciones tienen con la salud de su selva, porque dependen completamente de esa selva para sobrevivir: para su comida, su agua, su medicina, su vida espiritual, absolutamente todo, porque son cazadores-recolectores nómadas".

Schenker recuerda que la tala de los árboles trae como consecuencia "áreas más secas, más vulnerables a incendios, como hemos visto en los últimos años en la Amazonía durante la época de sequía".

Y los incendios perjudican irremediablemente la caza. "Los animales de los que dependen los awá mueren o huyen porque no hay árboles. Donde hay más construcción es más difícil que la caza sobreviva".

En un testimonio recogido por Survival en el año 2002, un indígena awá llamado To’o dijo: "Antiguamente cazábamos muchos animales. Había muchos monos aulladores y ciervos, pero ahora quedan muy pocos porque han talado la selva".

"Sin nuestro territorio la vida será muy difícil. Cada día las presas de caza se alejan más. Así que no sé qué nos deparará el futuro. (…) Vamos a luchar por nuestro territorio. No vamos a dejar que destruyan nuestra tierra".

Cortesía de Survival International Sarah Schenker es directora de la ONG Survival en Brasil.

Las dificultades para cazar no solo afectan a los awá sino también a los guajajaras, la comunidad que les dio la bienvenida con tubérculos, advierte Schenker.

"Si los madereros y los awá aislados se encuentran en la misma zona de la selva, es posible que los madereros usen sus armas contra los awá. No estoy diciendo que eso esté ocurriendo ahora, pero puede ocurrir porque son grupos fuertemente armados, desesperados por ganar dinero talando los árboles".

A estos riesgos, Schenker suma la amenaza de transmisión de enfermedades a los awá, quienes no disponen de defensas inmunitarias ante agentes infecciosos a los que nunca se han expuesto debido al aislamiento.

"Tiene que haber una acción fuerte y permanente para mantener a los invasores fuera, porque de lo contrario los awá no podrán sobrevivir".

Las autoridades brasileñas divulgaron un comunicado en el que señalaron que su prioridad es "garantizar la protección de la vida, la salud y la autonomía de los awá en aislamiento (…), centrándose en la protección territorial, la prevención de riesgos sanitarios y el respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas".

Cortesía de Survival International Sarah Schenker tomó esta foto de Jakarewyj mientras descansaba en una hamaca durante su enfermedad, antes de ser trasladada al hospital en San Luis.

Borrar las huellas

Schenker recuerda que la salud de las hermanas Amakaria y Jakarewyj se deterioró tanto que tuvieron que ser trasladadas en helicóptero hasta San Luis, la capital de Maranhão, para ser atendidas en un hospital.

Una vez que se recuperaron, decidieron volver a la selva mientras que Irahoa prefirió quedarse en la comunidad que les había dado refugio.

Cuando Amakaria y Jakarewyj se marcharon, cubrieron sus huellas en la tierra para que nadie pudiera encontrarlas.

"Después de varios meses en la selva, Jakarewyj murió. Amakaria quedó sola y volvió de nuevo a la comunidad".

Desde entonces, Amakaria no ha regresado a la selva para vivir en aislamiento.

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