BBC/ Emmanuel Lafont

En 2013, Adam Faye se preguntó qué tipo de cena daría lugar a heces de la mejor calidad.

Por aquel entonces, Faye era estudiante de medicina de cuarto año y estaba aprendiendo a tratar la Clostridioides difficile, una infección bacteriana que provoca graves problemas gastrointestinales y que es, por naturaleza, resistente a muchos antibióticos.

Una paciente de edad avanzada sufría infecciones graves y recurrentes. Necesitaba un trasplante de microbiota fecal.

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Este procedimiento pionero consistía en introducir heces de otra persona directamente en el colon de la paciente, incorporando así una comunidad de microorganismos más saludable en su intestino.

El objetivo era que estos microorganismos lograran desplazar a la C. difficile y restablecer el equilibrio.

Pero, ¿de dónde sacar las heces? En aquella época no existían muchos bancos de materia fecal, y los familiares y amigos de la paciente no podían o no querían donar.

Así que Faye dio un paso al frente.

La noche anterior al gran día, Faye optó por un burrito para cenar.

A la mañana siguiente, en su alojamiento de estudiante, defecó en una cuña médica rosada.

Luego, filtró el contenido a través de una gasa de algodón con una solución salina y lo vertió en una botella.

"Recuerdo que lo metí en una bolsa de papel, porque iba por ahí con esa botella de agua turbia", cuenta.

Unas horas más tarde, las heces de Faye fueron introducidas en el intestino de la paciente durante una colonoscopía.

Faye, gastroenterólogo y director de investigaciones clínicas en la Universidad de Nueva York, supo más tarde que el procedimiento había funcionado: la paciente no volvió a sufrir ninguna infección por C. difficile.

AFP vía Getty Images Al introducir heces de otra persona directamente en el colon de un paciente se le incorpora una comunidad de microorganismos más saludable en su intestino.

En los años transcurridos desde entonces, la investigación sobre el papel del microbioma intestinal en la salud se ha disparado.

A la par, ha crecido el interés por los trasplantes de heces, conocidos técnicamente como trasplantes de microbiota fecal (TMF).

Estos trasplantes ya están aprobados para tratar la infección por C. difficile y se están estudiando en todo el mundo para diversas afecciones, como el colon irritable, la diabetes, el autismo y la osteoporosis.

Incluso existe interés en utilizarlos para tratar el deterioro cognitivo y las enfermedades mentales.

Los trasplantes fecales pueden administrarse directamente en el intestino o por vía oral, mediante cápsulas que contienen las heces.

Sin embargo, encontrar personas cuyas heces sean aptas para estos fines no es tarea fácil.

El proceso de selección es sumamente riguroso, y solo los candidatos más saludables son considerados donantes adecuados.

Las mejores heces —procedentes de donantes a los que, de forma coloquial, se denomina "superdefecadores"— son aún más difíciles de conseguir.

Para este reportaje, contacté a seis bancos de heces y laboratorios para solicitar entrevistas con sus donantes.

Todos coincidieron en que resulta tan difícil encontrar donantes fiables que no pueden permitirse el riesgo de invadir su privacidad y provocar que decidan retirarse.

Entonces, ¿quiénes son estos "defecadores de élite" y cómo puede la ciencia dar con las heces perfectas?

Los defecadores

Getty Images Encontrar personas cuyas heces sean aptas para estos fines no es tarea fácil.

El proceso de selección de un donante de heces no es universal; varía en función de la afección que se pretenda tratar.

No obstante, se trata de un procedimiento extremadamente exhaustivo.

"Buscamos a una persona que goce de una salud humana óptima y la sometemos a un proceso de evaluación tan riguroso como el que se aplica a un donante de órganos", explica Carl Crawford, gastroenterólogo y profesor en la Universidad de Cornell en Nueva York.

Crawford dice que al donante se lo examina de forma exhaustiva, tal como se haría con alguien que dona un riñón o sangre.

Para convertirse en donante de heces, primero es necesario completar varios cuestionarios de salud y entrevistas, además de someterse a análisis detallados de sangre y heces para detectar enfermedades infecciosas.

La lista puede incluir más de 30 patógenos, parásitos y organismos multirresistentes a los fármacos. Algunas clínicas exigen, incluso, pruebas de detección de la covid-19 y la gripe.

Esto se debe a que muchas enfermedades infecciosas pueden transmitirse a través de las heces.

En algunos casos, el TMF ha provocado accidentalmente la transmisión de E. coli.

Algunas infecciones respiratorias, incluida la covid-19, pueden transmitirse a través de partículas fecales que se dispersan en el aire al tirar de la cadena del inodoro.

Asimismo, se evalúa el historial médico de los donantes en relación con ciertas afecciones, como algunos trastornos autoinmunes o problemas de salud mental.

UIG vía Getty Images Los trasplantes de heces están aprobados para tratar la infección por C. difficile y se están estudiando para afecciones como el colon irritable, la diabetes, el autismo y la osteoporosis.

Algunos laboratorios examinan minuciosamente los medicamentos y suplementos que consumen los posibles donantes, incluidos los multivitamínicos y el hierro.

"Analizamos esto con detenimiento y valoramos si es posible que dejen de tomarlos", señala Susan Poutanen, microbióloga médica de la Universidad de Toronto, en Canadá.

En ese centro, los donantes también deben indicar si han consumido alérgenos comunes durante la semana anterior.

"A veces necesitamos heces libres de trazas de frutos secos", explica Poutanen.

Por lo general, los donantes tienen entre 18 y 48 años; el trasplante lo puede recibir cualquier persona.

"Hemos tratado a pacientes de 17 años y también a personas de 96", comenta Susy Hota, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Toronto, quien realiza los TMF.

Aunque la mayoría de los programas de donación de heces no evalúan explícitamente la dieta de sus donantes, lo ideal es que sigan una alimentación relativamente saludable y rica en fibra.

Las frutas, las verduras y los cereales integrales suelen proporcionar al microbioma intestinal los componentes necesarios para prosperar.

"Uno podría pensar que los donantes deberían ser vegetarianos, pero aquellos que siguen una dieta omnívora parecen presentar una mayor biodiversidad en su tracto gastrointestinal", apunta Crawford.

Siempre que sea posible, los donantes también deben tener una complexión delgada, indican Hota y Poutanen.

Getty Images Algunos laboratorios examinan minuciosamente los medicamentos y suplementos que consumen los posibles donantes.

En un caso, una mujer de 32 años que anteriormente era delgada desarrolló obesidad tras recibir una donación de heces de un donante sano, pero con sobrepeso.

También se tienen en cuenta muchos otros factores, desde el consumo de alcohol hasta el ejercicio físico y el sueño.

Incluso pueden existir restricciones de viaje estrictas, ante la posibilidad de que los donantes adquieran, de forma inadvertida, bacterias intestinales resistentes a los medicamentos.

Aunque Crawford ya no se encarga personalmente de obtener muestras de heces para trasplantes, afirma que, según su experiencia, alrededor del 3% de los postulantes superan la evaluación inicial.

De ellos, aproximadamente la mitad se considera que posee el equilibrio bacteriano adecuado para convertirse en donante habitual.

En el caso de Hota, en Toronto, solo alrededor del 1,6% de los posibles donantes supera la evaluación inicial.

Y cerca del 0,6% llega a ser seleccionado como donante habitual.

Getty Images Las heces de un donante pueden encapsularse en pastillas para su administración oral, o bien introducirse directamente en el intestino de una persona mediante pulverización.

Donación periódica

Los científicos que gestionan bancos de heces o programas de investigación indican, sin embargo, que los requisitos logísticos y prácticos para ser donante de heces no deben subestimarse en absoluto.

El caso de Faye —una donación puntual para alguien que conocía— no es lo habitual.

Si eres uno de los pocos donantes que supera el proceso de selección, es probable que te inviten a participar en un programa de donación periódica.

La rutina implica acudir al laboratorio casi a diario para defecar en un inodoro reservado para los donantes.

Muchos bancos de heces ofrecen una compensación económica a los donantes.

En Estados Unidos, la remuneración puede oscilar entre US$25 y US$100 por donación.

Cada banco de heces suele contar con donantes habituales, ya que resulta más eficiente que buscar personas nuevas cada vez.

"La relación con los donantes me parece fascinante", comenta Hota.

Esta infectóloga explica que es necesario generar un vínculo de confianza respetando, al mismo tiempo, la autonomía de los donantes.

Por ejemplo, a menudo se les pide que informen sobre cualquier pequeño cambio en su estilo de vida.

Preparación de las heces

Para preparar muestras de heces destinadas a un trasplante, Elizabeth Hohmann, investigadora y médica del Hospital General de Massachusetts, en EE.UU., elabora primero una mezcla semilíquida a partir de ellas.

"Pensarlo es asqueroso, lo sé", reconoce.

A continuación, la mezcla se filtra a través de cinco capas de mallas extremadamente finas, que ella adquiere de proveedores de la industria cervecera.

Después, separa el material fecal y lo disuelve en una solución salina, para finalmente congelar la muestra.

Los estudios indican que los mejores resultados se obtienen cuando la muestra se administra al paciente estando fresca.

Getty Images La rutina para los donantes de heces implica acudir al laboratorio casi a diario para defecar.

Los "superdefecadores"

Estas pruebas y análisis iniciales solo pueden ofrecer una capacidad predictiva limitada.

Las heces de cualquier donante apto tienen la misma probabilidad de tratar con éxito las infecciones recurrentes por C. difficile.

Pero en el caso de ciertas afecciones, las investigaciones sugieren que las heces de algunos donantes "especiales" conducen a tasas de remisión significativamente más altas en comparación con las de otros.

Por ejemplo, en un estudio de 2015 que evaluaba los trasplantes de microbiota fecal para la colitis ulcerosa —un tipo de enfermedad intestinal—, solo nueve de los 38 participantes lograron la remisión. Siete de ellos habían recibido heces provenientes del mismo donante.

Otro estudio, de 2017, consistió en combinar heces de hasta siete donantes distintos para el trasplante.

Aquellos que recibieron una mezcla que incluía material de un donante "especial" tuvieron aproximadamente el doble de probabilidades de experimentar una mejoría en comparación con quienes recibieron una mezcla que no lo contenía.

No está claro qué es lo que hacía que estas heces —una especie de "flor y nata" de la materia fecal— fueran tan eficaces y los análisis completos del microbioma durante la donación de heces no son una práctica habitual.

AFP vía Getty Images Cualquier persona puede recibir un trasplante de heces, pero no cualquiera puede ser donante.

Sin embargo, las investigaciones han revelado que los donantes cuyas heces resultan especialmente eficaces suelen presentar una gran abundancia y una amplia diversidad de bacterias intestinales.

Sus heces también tienden a contener especies que se sabe que son beneficiosas, como Faecalibacterium prausnitzii.

Esta especie produce butirato, un ácido graso que desempeña diversas funciones útiles, tales como reducir la inflamación y proteger el revestimiento intestinal.

Aun así, las heces no son una solución milagrosa.

El donante ideal para tratar una infección por C. difficile podría no tener ningún efecto en una persona que padezca, por ejemplo, colon irritable o depresión, subraya Faye.

"Todavía estamos tratando de descubrir cuál es el ingrediente secreto", dice.

"Estoy segura de que existen los 'superdonantes de heces’", sostiene Hohmann.

Según explica, los científicos aún no disponen de pruebas fiables para identificarlos; en parte, porque no existe una definición precisa de lo que son las "superheces".

Más allá de la búsqueda de las "heces perfectas", un creciente número de investigaciones sugiere que emparejar a los pacientes con donantes de heces compatibles podría ser un enfoque más prometedor.

Los científicos podrían clasificar a los donantes y a los pacientes en categorías, basándose en factores como la diversidad de su microbiota intestinal.

De las heces a las pastillas

Getty Images Una de las alternativas es ingerir cápsulas de heces.

Incluso contando con el mejor material posible, proveniente de los "superdonantes" más eficaces, los trasplantes de microbiota fecal distan mucho de ser una ciencia exacta.

"Mi mayor reserva tiene que ver, probablemente, con la imprevisibilidad de los trasplantes de microbiota fecal", plantea Sara Benterkia, de la Universidad Queen Mary de Londres.

"Se está transfiriendo toda una comunidad microbiana, por lo que hay muchas variables a tener en cuenta", agrega.

Los distintos donantes, los diferentes métodos de preparación y la diversidad de los receptores pueden dar lugar a cambios microbianos muy dispares.

Por su parte, Crawford sostiene que estos trasplantes podrían servir como paso previo hacia tratamientos más estandarizados.

Por ejemplo, la empresa Ferring Pharmaceuticals comercializa REBYOTA, un preparado en forma de enema elaborado a partir de heces de donantes que presentan una gran abundancia de bacterias beneficiosas.

Por otro lado, Seres Therapeutics fabrica VOWST, unas pastillas que contienen determinadas esporas bacterianas, también obtenidas a partir de heces humanas.

Ambos productos cuentan con la aprobación en EE.UU. para el tratamiento de la infección recurrente por C. difficile.

Getty Images Los trasplantes de heces podrían servir como paso previo hacia tratamientos más estandarizados.

De hecho, Crawford señala que, probablemente, el futuro del tratamiento de la infección por C. difficile consista en el uso de pastillas que contengan microbios seleccionados cuidadosamente de donantes sanos y, posteriormente, cultivados a gran escala en un laboratorio.

"Las terapias basadas en el microbioma tienen el potencial de representar el futuro de la medicina", estima Crawford.

Las perspectivas de aprovechar nuestros microbiomas, no obstante, le generan inquietud a Crawford, dado el grado en que la vida moderna altera nuestro microbioma natural.

Por ejemplo, se sabe que los alimentos ultraprocesados ​​reducen la diversidad del microbioma intestinal.

"Me preocupa que podamos perder las propiedades de muchos de los organismos que habitan en nuestro tracto gastrointestinal, los cuales podrían ayudarnos a combatir la próxima oleada de enfermedades", comenta Crawford.

Él compara el potencial curativo que reside en el intestino con la abundancia de sustancias químicas beneficiosas —de origen vegetal— que se han descubierto en las selvas tropicales.

"El microbioma de nuestro tracto gastrointestinal es mucho más extenso y puede sernos igual de útil; simplemente, no le damos el valor que merece".

* Todo el contenido de este artículo se ofrece únicamente con fines informativos generales y no debe considerarse un sustituto del asesoramiento médico proporcionado por profesionales de la salud.

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