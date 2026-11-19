EPA

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que Myanmar cometió un genocidio contra el grupo rohingya en el norte del estado de Rakáin.

El histórico veredicto se alcanzó tras nueve votos a favor y seis en contra.

También por nueve votos contra seis, el tribunal culpó a Myanmar de haber incumplido su obligación de prevenir el genocidio cometido por particulares en colaboración con sus fuerzas de seguridad.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Sin embargo, y por 14 votos contra uno, la corte consideró que las autoridades del país no incitaron públicamente al genocidio, que era otro cargo que pesaba sobre la junta militar.

Entre las primeras reacciones, Human Rights Watch señaló que el fallo de la CIJ constituye un "reconocimiento largamente esperado del sufrimiento que los rohingyas han padecido a manos del Ejército de Myanmar".

María Elena Vignoli, asesora jurídica en materia de Justicia Internacional, indicó por su parte que "la sentencia sienta, además, un precedente importante para las víctimas de genocidio y otros crímenes graves en todo el mundo, en su propia búsqueda de justicia".

Más información en breve.

Getty Images

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más