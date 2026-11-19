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Los presidentes de EE.UU., Donald Trump; China, Xi Jinping; y Rusia, Vladimir Putin, celebraron este jueves en la ciudad china de Shenzhen su primera reunión trilateral, en la que destacaron su "responsabilidad compartida" en el mantenimiento de la paz mundial.

Al término del encuentro, los mandatarios difundieron un comunicado conjunto en el que se comprometieron a preservar la estabilidad y la seguridad internacional.

El documento señala que también abordaron la seguridad energética y acordaron aumentar la producción y el suministro de productos petroleros refinados.

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Otro de los asuntos tratados fue la inmunidad de los funcionarios estatales.

Según el comunicado, los tres líderes "coincidieron en que la Corte Penal Internacional y otras instituciones similares no deben abusar de su jurisdicción".

La referencia a la CPI resulta especialmente relevante para Putin, contra quien el tribunal emitió una orden de arresto en marzo de 2023 por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra relacionados con la deportación y el traslado ilegal de niños desde territorios ocupados de Ucrania a Rusia.

En cuanto a las armas nucleares, los mandatarios acordaron que "una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse".

El comunicado añade que los tres países mantienen el diálogo para prevenir la proliferación de este tipo de armas.

El asunto de las armas nucleares ya había sido abordado al comienzo de la cumbre.

Según medios estatales chinos, Xi describió las armas nucleares como "una espada de Damocles que pende sobre la humanidad".

"Una aldea global"

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Al comenzar la cumbre, los tres líderes se sentaron alrededor de una gran mesa circular en Kylin Villa, un complejo turístico junto a un lago, donde hicieron sus primeras declaraciones ante la prensa.

Xi afirmó que China, Rusia y EE.UU. debían "dar ejemplo" y cooperar para afrontar los desafíos que enfrenta el mundo, mantener la paz y la estabilidad y contribuir en mayor medida al progreso de la humanidad.

El presidente chino aseguró que la reunión tenía una "importancia trascendental", por ser la primera de este tipo entre los líderes de los tres países.

Aunque ya habían participado juntos en distintas cumbres, nunca antes habían mantenido una reunión privada los tres.

Xi también afirmó que el mundo ya no es "un conjunto de islas aisladas", sino una "aldea global" en la que los destinos de todos están interconectados.

Además, destacó los avances en las relaciones entre Pekín y Washington y dijo que quiere seguir trabajando con Trump para mantenerlas por buen camino.

Sobre la inteligencia artificial, pidió cooperación para reducir los riesgos y garantizar que siga bajo control humano.

Por su parte, el presidente Donald Trump coincidió durante su intervención que los tres países estaban "haciendo historia" con esta primera reunión trilateral.

Trump señaló que, como líderes de tres de las mayores potencias del mundo, tienen una "responsabilidad especial" de mantener un diálogo constructivo.

"Con demasiada frecuencia, los líderes del pasado han evitado hablar con países con los que tenían desacuerdos. Nosotros pensamos todo lo contrario", añadió.

"Nunca se ha alcanzado la paz rechazando oportunidades de diálogo y conversación".

La reunión trilateral se celebró en paralelo a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que comenzó el miércoles y termina este jueves en Shenzhen.

"No vamos a permitir que Irán tenga un arma nuclear"

Trump también hizo referencia a las capacidades nucleares de los tres países y afirmó que están en una posición privilegiada para debatir cómo reducir el número de armas nucleares en el mundo.

Consideró "vital" que cooperen para combatir la proliferación nuclear en otros países.

"No vamos a permitir que Irán tenga un arma nuclear", precisó.

El mandatario estadounidense también habló de la guerra en Ucrania y aseguró que había mantenido una larga conversación sobre el conflicto con el presidente ruso.

Afirmó que cree que Putin quiere poner fin a la guerra y que espera que "la otra parte", haciendo referencia a Ucrania y el presidente Volodymyr Zelensky, también lo quiera.

Putin ocupa "asiento de mayor honor", según TASS

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Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que la cooperación entre las tres potencias puede contribuir a reforzar la estabilidad mundial.

Señaló que los tres países tienen "muchos intereses convergentes" a la hora de resolver conflictos, incluida la guerra en Ucrania.

Putin, que ordenó la invasión a gran escala de Ucrania hace más de cuatro años, sostuvo que las tres potencias comparten la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales.

El mandatario ruso también recordó que los tres países fueron aliados y vencedores de la Segunda Guerra Mundial.

La agencia estatal rusa TASS, subrayó el lugar que ocupó Putin durante la reunión trilateral.

Según el recuento de la agencia, el presidente ruso se sentó a la derecha de Xi Jinping, el "asiento de mayor honor" del protocolo diplomático.

Donald Trump se sentó a la izquierda del mandatario chino.

TASS también señaló que Putin habló inmediatamente después de Xi y antes que el presidente Trump.

La delegación rusa incluía, según la agencia, a "especialistas en todas las áreas clave", entre ellos los ministros de Finanzas, Exteriores y Defensa.

Añadió que los funcionarios de las delegaciones china y estadounidense tenían un rango equivalente.

El encuentro duró aproximadamente una hora y media.

Al terminar, Xi acompañó a Putin hasta su coche y los tres mandatarios se marcharon sin hacer declaraciones.

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