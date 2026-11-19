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Los presidentes de EE.UU., Donald Trump; China, Xi Jinping; y Rusia, Vladimir Putin, celebraron este jueves en la ciudad china de Shenzhen la primera cumbre trilateral entre los tres países, en la que destacaron su "responsabilidad compartida" en el mantenimiento de la paz mundial.

Los tres mandatarios se sentaron alrededor de una gran mesa circular en Kylin Villa, un complejo turístico junto a un lago, donde hicieron sus declaraciones ante la prensa.

"China, Rusia y EE.UU. deben dar ejemplo cooperando para afrontar los desafíos mundiales, mantener conjuntamente la paz y la estabilidad y contribuir en mayor medida al progreso de la humanidad", afirmó el líder chino al iniciar la reunión.

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Según la agencia estatal china Xinhua, Xi Jinping subrayó la "importancia trascendental" del encuentro, al tratarse de la primera reunión de este tipo entre los líderes de los tres países.

Aunque los tres mandatarios han participado anteriormente en distintas cumbres, esta es la primera vez que mantienen una reunión privada juntos.

Durante su intervención, Xi afirmó que el mundo ya no es "un conjunto de islas aisladas", sino una "aldea global" en la que los destinos de todos están interconectados.

También destacó los avances en las relaciones entre Pekín y Washington y expresó su voluntad de seguir trabajando con Trump para mantenerlas en la dirección adecuada.

En materia comercial, defendió que ambos países busquen beneficios mutuos. En cuanto a la inteligencia artificial, abogó por cooperar para abordar los riesgos de seguridad y garantizar que esta tecnología permanezca bajo control humano.

Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que los tres países estaban "haciendo historia" al celebrar su primera reunión trilateral.

Señaló que, como líderes de tres de las mayores potencias del mundo, tienen una "responsabilidad especial" de mantener un diálogo constructivo.

"Con demasiada frecuencia, los líderes del pasado han evitado hablar con países con los que tenían desacuerdos. Nosotros pensamos todo lo contrario", añadió.

"Nunca se ha alcanzado la paz rechazando oportunidades de diálogo y conversación".

"No vamos a permitir que Irán tenga un arma nuclear"

EPA

Trump también hizo referencia a las capacidades nucleares de los tres países y afirmó que están en una posición privilegiada para debatir cómo reducir el número de armas nucleares en el mundo.

Consideró "vital" que cooperen para combatir la proliferación nuclear en otros países.

"No vamos a permitir que Irán tenga un arma nuclear", precisó.

El mandatario estadounidense también habló de la guerra en Ucrania y aseguró que había mantenido una larga conversación sobre el conflicto con el presidente ruso.

Afirmó que cree que Putin quiere poner fin a la guerra y que espera que "la otra parte", haciendo referencia a Ucrania y el presidente Volodymyr Zelensky, también lo quiera.

La reunión trilateral se celebró en paralelo a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que comenzó el miércoles y termina este jueves en Shenzhen.

"Muchos intereses convergentes"

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que la cooperación constructiva entre las tres potencias puede contribuir a fortalecer la estabilidad mundial.

Señaló que los tres países tienen "muchos intereses convergentes" a la hora de resolver conflictos, incluida la guerra en Ucrania.

El mandatario ruso, que ordenó la invasión a gran escala de Ucrania hace más de cuatro años, sostuvo que las tres potencias comparten la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad en el mundo.

Según la agencia estatal rusa TASS, Putin también recordó que los tres países comparten su condición de vencedores de la Segunda Guerra Mundial.

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