El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves en la ciudad china de Shenzhen que los tres países estaban "haciendo historia" al celebrar su primera reunión trilateral.
Afirmó que él, Putin y Xi tienen "mucho que discutir" y que ya han abordado numerosos temas.
Trump señaló que, como líderes de tres de las mayores potencias del mundo, tienen una "responsabilidad especial" de mantener un diálogo constructivo.
"Con demasiada frecuencia, los líderes del pasado han evitado hablar con países con los que tenían desacuerdos", añadió. "Nosotros pensamos todo lo contrario".
"Nunca se ha alcanzado la paz rechazando oportunidades de diálogo y conversación", concluyó.
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