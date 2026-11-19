Reuters Casi cinco años después de que la invasión a gran escala de Ucrania lo convirtiera en un paria, Putin está de vuelta en el escenario mundial.

La reunión ni siquiera ha comenzado todavía.

Pero la minicumbre de este jueves entre Vladimir Putin, Donald Trump y Xi Jinping ya parece una victoria para el Kremlin.

Sea cual sea el resultado.

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Recordemos el año 2022. Tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, el presidente Putin se convirtió en un paria internacional. Los líderes occidentales estaban decididos a aislarlo a él y a su país por la guerra en Ucrania.

Avancemos hasta 2026: Vladimir Putin ha conseguido una reunión histórica en Shenzhen. Por primera vez en la historia, los líderes de China, Rusia y Estados Unidos se sentarán a dialogar, solo ellos tres.

Eso sitúa a Putin exactamente donde quiere estar: en la élite de la política mundial, codeándose con los líderes de las dos grandes potencias.

Esto le permite alardear de que la presión occidental sobre Rusia ha fracasado.

"Un estadista global"

"Vemos ejemplos de ello en los intentos fallidos de aislar a nuestro país, Rusia, que se ha enfrentado a una presión de sanciones sin precedentes", dijo Putin en un foro empresarial de la organización de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

A continuación, tuvo lugar una reunión con Xi Jinping.

Pero el Kremlin afirma que el evento "estelar" en Shenzhen será la reunión trilateral de Putin con Xi y Trump.

EPA La reunión entre China, EE.UU., y Rusia, sitúa a Putin en la élite de la política mundial.

Esto le permite erigirse como estadista global, incluso mientras el ejército ruso continúa bombardeando pueblos y ciudades ucranianas, y el Kremlin sigue rechazando la idea de un alto el fuego incondicional y completo.

Es improbable que una breve reunión cambie el mundo. Pero la imagen es clave. La fotografía. La oportunidad para la foto. Tres líderes, tres grandes potencias, debatiendo temas importantes.

En cierto modo, Vladimir Putin aprovechará esta reunión para enviar una postal navideña al resto del mundo. En lugar de decir "Ojalá estuvieras aquí", la firmará: "Mira: aquí estoy".

Pero ¿qué ocurre con los que no están sentados a la mesa?

Entre los líderes europeos, y especialmente en Ucrania, existe la preocupación de que la reunión tripartita pueda generar algo más que una imagen bonita, aunque no en el buen sentido para Kyiv.

Donald Trump ya ha declarado que en Shenzhen quiere hablar de su "tema favorito": la guerra en Ucrania.

Es probable que el Kremlin vea con buenos ojos la oportunidad de exponer su postura ante Trump y Xi, sin la presencia de funcionarios ucranianos ni líderes europeos.

El mes pasado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresó su preocupación de que la reunión entre Putin, Trump y Xi pudiera parecerse a la Conferencia de Yalta de 1945.

Fue entonces cuando los líderes de la Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos —Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt— se reunieron para reorganizar la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial.

"Realmente no queremos que esto se convierta en un 'Yalta 2, 3, 4′ con una redistribución de la influencia", dijo Zelensky.

Victoria diplomática, no militar

Reuters Más allá de los resultados de la reunión, la minicumbre le permite a Putin alardear de que la presión occidental sobre Rusia ha fracasado.

No está claro que China quiera que la guerra de Ucrania figure en la agenda de Shenzhen.

En sus declaraciones oficiales sobre la próxima reunión trilateral, Pekín se ha referido de forma más general a la necesidad de debatir sobre "salvaguardar la paz mundial y promover la estabilidad estratégica".

En Shenzhen, Rusia sacará el máximo provecho de la imagen pública. Pero una victoria diplomática no es lo mismo que una victoria militar.

Casi cinco años después de que el presidente Putin lanzara su denominada "operación militar especial", Rusia sigue luchando por ganar su guerra contra Ucrania.

Durante este tiempo, ha sufrido enormes pérdidas en el campo de batalla.

El ataque ucraniano contra el puente que une Rusia con la península de Crimea, perpetrado en vísperas de la cumbre, supuso un duro golpe para el prestigio de Moscú.

El ataque dañó gravemente parte del puente multimillonario construido por Rusia tras la anexión de Crimea a Ucrania.

Los daños no solo suponen un problema logístico para las autoridades rusas.

Esto nos recuerda que la "operación especial" del Kremlin no ha salido en absoluto según lo previsto.

La cumbre de Shenzhen podría brindarle a Vladimir Putin un gran escenario y una gran atención mediática.

Eso no necesariamente lo acerca a ganar la guerra.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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