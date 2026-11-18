Survival International/Reuters Imágenes de los awá obtenidas por los guajajara.

Un encuentro poco común entre indígenas no contactados de la selva amazónica con miembros de una tribu vecina ha llevado al gobierno de Brasil a implementar medidas de protección para este grupo que vive aislado en su propio entorno.

La organización no gubernamental Survival International informó que el lunes 16 de noviembre unos 20 indígenas awás "aparecieron ante un puesto de la FUNAI (Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas) en la Tierra Indígena Arariboia, en el estado brasileño de Maranhão, y entró en contacto con indígenas guajajaras (tenetehar) de la aldea Tawari".

Los guajajaras les ofrecieron ñame, un tubérculo comestible, y los awás, que son expertos cazadores-recolectores, regresaron después a la selva.

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Las imágenes grabadas por los guajajara, y difundidas por Survival International, muestran a adultos y niños awá, algunos portando arcos y flechas, con tocados de plumas y collares.

Este intercambio ha generado la pregunta de qué llevó a una tribu que ha evitado siempre el contacto con personas ajenas a su comunidad a, de repente, acercarse a un grupo vecino.

El raro encuentro con indígenas aislados en Brasil que preocupa a científicos The British Broadcasting Corporation

La ONG informa que el pueblo awá sufre una presión creciente a medida que su territorio está cada vez más expuesto a la invasión de madereros ilegales, cazadores y ganaderos, "lo que podría explicar por qué buscaron alimento".

En declaraciones recogidas por la agencia de noticias AP, Sarah Shenker, directora de Survival Brasil -parte de Survival International- calificó el episodio como "un momento de crisis, una verdadera llamada de atención".

Este martes, el Ministerio de los Pueblos Indígenas de Brasil aclaró que la información es aún preliminar y añadió que las autoridades evalúan la situación.

Vigilancia y monitoreo

El gobierno brasileño informó que el grupo awá figura en la base de datos oficial de pueblos indígenas aislados y es objeto de seguimiento por parte de un equipo de protección especializado de la FUNAI, la agencia federal para asuntos indígenas.

Personal de la FUNAI y agentes de salud indígena se encuentran actualmente en la zona, y las autoridades han activado un mecanismo de coordinación de emergencia para evaluar posibles situaciones de contacto y riesgos para la salud, informó AP.

Reuters Las tribus amazónicas suelen ser históricamente vulnerables a enfermedades que son comunes para la poblacion general.

El riesgo de enfermedades es la preocupación más inmediata. Los pueblos indígenas no contactados pueden ser especialmente vulnerables a las enfermedades infecciosas por no estar expuestos a patógenos comunes en la población general.

"Más allá de los aspectos territoriales y culturales, existe una preocupación fundamental en materia de salud. Los pueblos indígenas aislados pueden presentar una elevada vulnerabilidad epidemiológica debido a su limitada exposición histórica a determinados agentes infecciosos", indicó el gobierno y añadió:

"Por esta razón, toda actuación institucional debe priorizar la protección de la vida, la prevención de enfermedades, la integridad territorial y el respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas".

Las autoridades brasileñas destacaron que su política no fomenta el contacto con estas tribus, sino que está orientada a proteger el derecho, en este caso de los awá, a permanecer aislados y a decidir por sí mismos si desean establecer relaciones con personas ajenas a su grupo.

Asimismo, el ministerio advirtió que un encuentro breve no implica necesariamente que un grupo haya abandonado su aislamiento o haya decidido establecer un contacto permanente.

A pesar de la atención que han suscitado estas inusuales imágenes, Shenker expresó que habría preferido que los awá permanecieran fuera de la vista, viviendo sin perturbaciones en su bosque.

"Preferiríamos no tener imágenes ni grabaciones de video de los awá no contactados, si eso significa que pueden seguir viviendo en su bosque tal como han elegido, continuando con sus vidas —cazando, pescando y recolectando— sin interferencias", concluyó.

Survival International ha calculado con anterioridad que cerca de 100 awá permanecen sin contacto con el exterior, aunque esta cifra no representa necesariamente su situación actual.

Otros miembros del pueblo awá viven en aldeas establecidas y mantienen contacto con personas ajenas a su comunidad.

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