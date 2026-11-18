David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images Los hermanos Darío y Daniela Amodei

En apenas cinco años, Anthropic ha pasado de ser una desconocida empresa emergente a un gigante tecnológico, valorado en más de un billón de dólares.

La empresa detrás de la plataforma de IA Claude fue fundada por siete personas que abandonaron su rival OpenAI en 2021 y que, en cuestión de horas, se convertirán en multimillonarios, al menos sobre el papel.

Anthropic saldrá a bolsa y venderá sus acciones a un precio inicial de entre US$70 y US$78 cada una.

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Si optan por el precio más alto, las participaciones de los fundadores valdrán al menos US$18.500 millones cada una.

¿Quiénes son estas personas, todas de entre 30 y 40 años, que están a punto de hacerse increíblemente ricas?

Dario Amodei

Finn Gomez/Getty Images

En 2020, Dario Amodei trabajaba para OpenAI, la empresa que popularizó la inteligencia artificial generativa cuando hizo el lanzamiento de ChatGPT.

Decidió que quería hacer las cosas a su manera y se marchó, llevándose consigo a su hermana Daniela y a cinco compañeros.

Amodei creció en San Francisco, impresionando a sus compañeros de escuela no solo por su destreza académica, sino también por su velocidad en la pista de atletismo y su preocupación por cuestiones filosóficas y tecnológicas, incluido el potencial de las máquinas para adquirir conciencia y la longevidad humana.

Inicialmente estudió Física en Princeton y Stanford, pero, tras la muerte de su padre a causa de la hepatitis C, cambió a Biología y Ciencias Biomédicas.

Antes de unirse a OpenAI, Amodei trabajó en el gigante tecnológico chino Baidu y en Google.

Pero empezó a preocuparse por que algunas personas dentro de la empresa estuvieran anteponiendo las ganancias a la seguridad, lo que lo llevó a tomar la decisión de abandonar el barco.

Ahora, a sus 43 años, es el director ejecutivo de Anthropic y la persona que, en palabras de su hermana, hace que la empresa sea "ambiciosa".

Daniela Amodei

Jason Henry/Bloomberg via Getty Images

Dario y Daniela Amodei estuvieron muy unidos durante su infancia y más tarde compartieron apartamento en San Francisco con otros amigos.

Ella lo siguió a OpenAI y se unió a él cuando se marchó para fundar Anthropic.

Siempre se han querido de verdad, dice Daniela, que apunta que la única vez que ella se adelantó fue cuando él la siguió para hacerse vegetariano.

Amodei estudió Literatura Inglesa en la Universidad de California en Santa Cruz, y posteriormente trabajó para el representante demócrata Matt Cartwright.

También trabajó en la plataforma de servicios financieros Stripe, donde fue jefa de operaciones de riesgo.

Esta mujer de 39 años es presidenta de Anthropic, dirige el equipo ejecutivo y lidera la investigación, la ingeniería, el desarrollo de productos, la gobernanza y el trabajo comercial de la empresa.

Tom Brown

Cornell Watson/Bloomberg via Getty Images

Tom Brown, que ahora tiene 39 años, siguió los pasos de los hermanos Amodei cuando estos se fueron de OpenAI para fundar su nueva empresa.

Dirigió el proyecto de ingeniería GPT-3 en OpenAI, y antes de eso trabajó en Google en su proyecto DeepMind.

Brown demostró su espíritu emprendedor al cofundar una aplicación llamada Grouper que ayuda a organizar encuentros para tomar algo entre grupos de amigos.

Ha respaldado la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los centros de datos, argumentando que son "una enorme fuente de prosperidad".

Ahora, como director de informática en Anthropic, es responsable de cómo la empresa protege y utiliza sus recursos informáticos.

Jack Clark

Peerapon Boonyakiat/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Jack Clark es otro licenciado en artes que figura entre los miembros fundadores de la empresa original, y el único que no es de Norteamérica.

Originario de Brighton, en Reino Unido, estudió Literatura Inglesa y Escritura Creativa en la Universidad de East Anglia y se convirtió en periodista especializado en tecnología, escribiendo para publicaciones como ZDNet UK, The Register y Bloomberg.

Se dejó llevar por el entusiasmo que despertaba la inteligencia artificial y se unió a OpenAI, donde trabajó inicialmente en comunicaciones, para luego convertirse en su director de políticas.

Actualmente, a sus 37 años, Clark es director de beneficio público en Anthropic. También dirige el Instituto Anthropic, un centro de investigación sobre inteligencia artificial.

Jared Kaplan

Chris J. Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

Jared Kaplan, de 42 años, es director científico de Anthropic y dirige su departamento de investigación técnica. También es profesor asociado en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore.

Es doctor en Física por la Universidad de Harvard.

Según Anthropic, su trabajo sobre las leyes de escala, que describen patrones matemáticos que demuestran que los modelos de IA más grandes entrenados con más datos tienden a ser más consistentes, ha ayudado a proporcionar a las empresas de IA un marco para predecir el comportamiento de la inteligencia artificial.

Chris Olah

Alberto PIZZOLI / AFP via Getty Images

Chris Olah es descrito como "líder de investigación sobre interpretabilidad", centrado principalmente en cómo interactúan entre sí los modelos de IA.

Pero según The New York Times, Olah ha dedicado gran parte del último año a convocar reuniones con líderes religiosos de todo el espectro religioso.

Según el periódico, este hombre de 34 años, descrito como "juvenil" pero con "el fervor de un evangelista", está explorando la relación entre la moralidad y la inteligencia artificial.

Anteriormente dirigió la investigación sobre interoperabilidad en OpenAI, y antes de eso fue científico investigador en Google Brain.

El canadiense abandonó la Universidad de Toronto antes de tiempo, pero más tarde consiguió una beca Thiel de US$100.000 creada para ayudar a personas con talento a iniciarse en la investigación sin tener un título universitario.

Sam McCandlish

Anthropic

Sam McCandlish, de 36 años, tiene un papel menos visible que los demás fundadores, pero al igual que ellos, tendrá alrededor del 1,6% de la empresa cuando sus acciones salgan a bolsa.

Como resultado, su participación también se convertirá en un activo de enorme valor.

McCandlish es el arquitecto jefe de Anthropic y ayuda a definir e implementar la política de la empresa diseñada para mitigar los riesgos de la IA. Anteriormente, trabajó en el área de seguridad en OpenAI.

Tiene un doctorado en física de la Universidad de Stanford y una licenciatura en matemáticas y física de la Universidad de Brandeis, en las afueras de Boston.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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