Octavio Infante / Cortesía de Carlos Infante Los periodistas se tomaron fotografías en el camino a las alturas andinas en que encontrarían la muerte.

Carlos Infante tenía 11 años cuando mataron a su padre Octavio en uno de los episodios más trágicos y recordados del conflicto armado entre el Estado peruano y la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso.

Octavio Infante fue uno de los ocho periodistas asesinados el 26 de enero de 1983 en la remota comunidad andina de Uchuraccay, a más de 4.000 metros de altura, cuando intentaban llegar a zonas aisladas para confirmar rumores de matanzas que habían llegado hasta la ciudad de Ayacucho.

Infante y sus compañeros de expedición fueron interceptados por los comuneros de Uchuraccay, que los mataron a hachazos, pedradas y golpes. El guía del grupo y un lugareño al que se acusaba de colaborar con Sendero también fueron asesinados.

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Carlos Infante recuerda que la noticia de la muerte de su padre llegó al hogar familiar como "una roca fulminante".

El impacto se sintió en todo el país, que aún no era consciente de la magnitud trágica de un conflicto entonces solo en ciernes y que dejaría más de 69.000 muertos entre 1980 y 2000.

El entonces presidente Fernando Belaúnde Terry encargó una investigación a una comisión encabezada por el escritor Mario Vargas Llosa, que concluyó que los comuneros habían linchado a los periodistas al confundirlos con "terroristas" de Sendero, en un clima de "altísima tensión psíquica".

Los militares desplegados en la zona les habían advertido que las fuerzas del Estado siempre llegarían en helicóptero y que todo forastero a pie debía ser considerado senderista.

Para la Comisión, la barrera del idioma —comuneros quechuahablantes frente a periodistas hispanohablantes— impidió el diálogo. Vargas Llosa lo resumió como el choque entre "el país oficial y moderno" y "el país arcaico e ignorado".

Dos décadas después, el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) cuestionó parte de esas conclusiones, aunque la tesis de la brecha cultural sigue teniendo amplio predicamento. Uchuraccay, mientras tanto, quedó abandonada tras años de violencia entre Sendero y el Ejército.

Ahora, tras años investigando la muerte de su padre, Carlos Infante —hoy periodista y sociólogo de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga— desafía la versión oficial en un libro recién publicado: "¡Dame tu cámara, carajo! Estrategia militar, paramilitarismo y masacre en Uchuraccay".

En conversación con BBC Mundo, Infante dijo que la versión dominante "atribuye [lo ocurrido] a una confusión" y lo "aísla del contexto sociopolítico".

Su libro, explicó, recupera una hipótesis planteada ya en 1983: que la masacre fue producto de una estrategia militar diseñada desde marzo de 1982 para "trasladar los costos de la guerra sobre la población campesina" mediante el fomento de grupos paramilitares.

Cortesía de Carlos Infante Carlos Infante era un niño cuando su padre murió en uno de los episodios más sangrientos del conflicto interno peruano.

Según su tesis, los comuneros que mataron a su padre formaban parte de un grupo paramilitar liderado por los dirigentes de Uchuraccay, instigados por el mando militar para frenar a Sendero, cuya insurgencia amenazaba el poder tradicional de esos líderes locales.

Las tesis de Infante se contraponen a las de otros investigadores, y llegan en un momento en que la memoria del conflicto vuelve a ser motivo de disputa política en Perú, coincidiendo con la llegada a la presidencia de Keiko Fujimori.

Qué pasó en Uchuraccay

A comienzos de 1983 el conflicto peruano escalaba con fuerza.

Las columnas de Sendero Luminoso, protegidas por las alturas del nevado Rasuwilca, habían intensificado sus ataques en la provincia de Huanta, lo que llevó al gobierno a declarar el estado de emergencia en Ayacucho y desplegar al Ejército en la zona.

Según relata Infante, en la segunda quincena de enero, Uchuraccay y las comunidades vecinas vivían "el mayor estado de tensión en muchos años".

"Se habían registrado 24 asesinatos en solo dos días". El más grave había ocurrido el 21 de enero en Huaychao, donde los comuneros se rebelaron contra Sendero y mataron a varios de sus militantes.

Los ecos de esos sucesos llegaron hasta Ayacucho, donde periodistas locales y enviados de Lima decidieron emprender el viaje hacia las alturas para confirmar los rumores. Tras horas de camino en auto y a pie —guiados en el último tramo por Juan Argumedo, medio hermano de Octavio Infante—, el grupo fue interceptado en Uchuraccay.

Willy Retto El fotógrafo Willy Retto fotografió la interacción entre los periodistas y los campesinos que los interceptaron y mataron.

Las fotos que tomó el fotoperiodista Willy Retto, halladas meses después, muestran el momento en que los comuneros interrogan a los periodistas sobre su destino e intenciones.

Lo que se dijo en ese intercambio sigue siendo objeto de debate, pero terminó con los ocho periodistas, su guía y un comunero vinculado a Sendero linchados a hachazos, golpes y pedradas, y enterrados en fosas en la ladera de la montaña.

Las investigaciones de Carlos Infante

Mientras la tragedia copaba los noticieros y Vargas Llosa llegaba con su comisión, el niño Carlos Infante lidiaba con la muerte de su padre. "Durante ocho años me negué a comenzar el duelo", cuenta en su libro. Fue la exhumación de los restos de Octavio, dice, la que le permitió empezar a sanar investigando el episodio.

En su libro, Infante rechaza que la comunicación fuera imposible por la barrera del idioma: "Mi padre hablaba quechua, y no era el único en el grupo que lo manejaba, por lo que no puede defenderse que los comuneros no les entendieron cuando se identificaron como periodistas".

Al contrario, sostiene que fue precisamente porque supieron que eran periodistas —y que iban a investigar la matanza de Huaychao— que los dirigentes de Uchuraccay decidieron acabar con ellos, para ocultar su participación en aquella masacre y en la campaña paramilitar impulsada por el alto mando militar.

"No se trató de un diálogo imposible pese a las distancias sociales y del quechua al castellano. Revelaron su misión a los autores de aquel crimen y de otros acontecidos una semana antes", afirma Infante, quien concluye: "No fue la explosión irracional de 430 aldeanos, sino una acción relativamente calculada de 35 hombres a cambio de restablecer su hegemonía absoluta en la comunidad".

Las explicaciones a Uchuraccay

Las sospechas de implicación oficial y paramilitarismo no son nuevas.

Se repiten desde que se conoció la matanza, junto con las críticas a Vargas Llosa por exonerar al Estado apoyándose en tópicos sobre el campesinado indígena.

Alimentan esa lectura declaraciones de la época.

Tras las primeras matanzas de senderistas, Belaúnde celebró la "gallardía" del pueblo ayacuchano frente a la "subversión", y el general Clemente Noel, máxima autoridad militar en la zona de emergencia de Ayacucho, aplaudió la rebelión "espontánea". La prensa destacó además que algunos comuneros implicados aparecieron en fotos con ropas de campaña bajo sus ponchos.

Otros investigadores rechazan, sin embargo, la tesis de Infante.

La historiadora japonesa Hiromi Hosoya sostiene que el discurso de la "confusión" ignora la distancia —racial, étnica y cultural— entre los comuneros y quienes juzgaron después lo ocurrido, incluido Vargas Llosa.

Según Osoya, los comuneros quizá no entendieron que altas autoridades del Estado aplaudieran la muerte de senderistas mientras Vargas Llosa, —según el relato del propio escritor— les explicaba que el gobierno no podía armarles porque la justicia debía aplicarla un juez y seguir un procedimiento.

"La violencia recibía un trato diferente según el contexto: a veces se la consideraba un acto criminal, y otras un hecho heroico", escribió Hosoya.

Para ella, "la voz de los comuneros no se escuchó".

Cortesía de Carlos Infante Los comuneros declararon que los militares les dijeron todo el que no llegara en helicóptero a Uchuraccay debía ser considerado enemigo.

El legado de Uchuraccay

El informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación concluyó que la masacre fue obra de los comuneros, en un clima de temor a represalias tras enfrentarse a Sendero, y que confundieron a los periodistas con senderistas por las advertencias militares sobre quién llegaba a pie.

La Comisión señaló además la falta de protección estatal a la población campesina, pero no llegó a afirmar la existencia de una estrategia de fomento del paramilitarismo ni calificó a los comuneros como un grupo paramilitar.

El libro de Infante llega en un momento en que el recuerdo de las dos décadas de violencia que asolaron a Perú a finales del siglo pasado vuelve a ser motivo de disputa.

Desde la llegada de Keiko Fujimori a la presidencia este año, sectores de su partido han planteado revisar la exposición del Lugar de la Memoria y los textos escolares sobre el conflicto, a los que acusan de "sesgo ideológico" y de inculcar la narrativa del "conflicto armado interno" en lugar de la "victoria del Estado frente al terrorismo".

Sectores académicos y de izquierda han denunciado esto como una "ofensiva coordinada contra la memoria", en palabras del cineasta Joel Calero, y un intento de diluir la responsabilidad del Estado en las violaciones de derechos humanos que se produjeron.

Con su investigación, que él mismo describe como "controversial y provocadora, pero necesaria", Infante se suma a un debate sobre el pasado del país que en realidad lo es también sobre su presente.

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