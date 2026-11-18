Ira L. Black / Corbis / MOHD RASFAN / Kristina Solovyova / POOL / AFP via Getty Images Putin y Xi se han reunido más de 40 veces, Trump y Putin siete veces, y Trump y Xi tres veces, pero los tres nunca se han reunido.

Durante una reciente visita a una exposición en el Manege de la Plaza Roja de Moscú con un grupo de escolares, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se detuvo frente a una gran escultura del primer ministro británico Winston Churchill, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt y el primer ministro de la URSS Joseph Stalin en la Conferencia de Yalta de febrero de 1945.

"Estos eran los líderes de las tres principales potencias, que se reunieron para debatir cómo debería organizarse el mundo después de la guerra", les dijo Putin a los niños el pasado 4 de noviembre.

El día anterior, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China y el Kremlin habían anunciado consultas para un encuentro entre Putin, el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente de China. Xi Jinping, los días 18 y 19 de noviembre, en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen.

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La portavoz de la Casa Blanca Olivia Wales confirmó que la reunión tendría lugar.

Cuando a mediados de octubre surgieron los primeros informes de que el Kremlin proponía dicha reunión, hubo una inmediata preocupación en la Unión Europea y en Ucrania, y muchos recordaron la reunión de los líderes de la coalición anti-Hitler en la antigua residencia de los zares rusos a orillas del mar Negro, en Yalta.

A cambio del acuerdo de Stalin para entrar en la guerra contra Japón tras la victoria sobre Alemania, se aceptó una expansión de la influencia soviética en Europa del Este, y un acuerdo secreto en Asia Oriental otorgó a la URSS territorios japoneses al sur de Sajalín y las islas Kuriles, al tiempo que se restablecía la base naval soviética en la ciudad china de Port Arthur y se reconocían intereses económicos especiales en Manchuria.

Desde entonces, en Europa del Este, "Yalta" se convirtió en una forma abreviada para referirse a un acuerdo cínico entre grandes potencias que dividían el mundo en esferas de influencia sin tener en cuenta a los países más pequeños, incluidos aquellos cuyos territorios estaban dividiendo.

Getty Images En la década de 1950, Yalta se convirtió, para algunos, en sinónimo de un pacto con el diablo.

"No quiero en absoluto que esto se convierta en un Yalta Dos, Tres o Cuatro, donde la influencia simplemente se redistribuya", dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sobre la reunión de esta semana.

"Tras Alaska, esto supondría una segunda gran victoria diplomática para Rusia si los acontecimientos se desarrollan tal como sugieren actualmente los funcionarios rusos en relación con su deseo de una nueva 'Yalta’", añadió.

Mientras tanto, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, apuntó que cualquier debate sobre cómo poner fin a la guerra en Ucrania debe contar con la participación de Europa.

"Europa debe y quiere desempeñar un papel en este proceso", enfatizó.

"Las cuestiones clave para un acuerdo de paz, ya sean las sanciones o la futura arquitectura de seguridad, solo pueden resolverse con la participación de los europeos, y todos los participantes lo saben", dijo.

"Formato inusual"

Si bien es cierto que Putin podría estar intentando conseguir apoyo para poner fin a la guerra en Ucrania en términos favorables a Rusia, como informa The Wall Street Journal, aún no está claro qué es exactamente lo que quiere discutir con Trump y Xi.

"Ucrania surgirá inevitablemente de una forma u otra", admitió Yuri Ushakov, asesor presidencial ruso.

Sin embargo, añadió: "Hasta el momento, solo existen esbozos preliminares de lo que podría discutirse a tan alto nivel y en un formato tan inusual".

Trump ha negado que Ucrania esté en la agenda, y ha dicho más bien: "Podríamos reunirnos para hablar de armas nucleares y desarme nuclear".

Reuters El encuentro de los tres presidentes evoca, para muchos, la Conferencia de Yalta de 1945.

Y China no desea participar en conversaciones sobre Ucrania que excluyan a Europa, ya que está haciendo todo lo posible para debilitar la percepción de que apoya a Rusia en la guerra, según Joseph Torigian, profesor asociado de la American University en Washington.

Aunque las élites chinas hayan dejado cada vez más de lado a la Unión Europea en los últimos años, siguen interesadas en mantener buenas relaciones con los países europeos como socios comerciales clave.

Pero Pekín también se muestra escéptico ante las negociaciones sobre armas nucleares, señala Torigian.

"Creen que, al tener un programa nuclear más pequeño, una de sus ventajas es su opacidad", indica.

’Trayendo la paz'

El interés de Rusia en dicha reunión es obvio: excluir a Europa de las negociaciones sobre Ucrania y demostrar, una vez más, que Moscú no puede quedar aislado en el escenario internacional.

El atractivo para el líder de EE.UU. también es evidente.

"Trump está entusiasmado con esto por la pompa y el ambiente", considera Torigian.

"Él podrá contar la historia de lo maravilloso que es que estas grandes potencias se hayan unido, que él fue la primera persona en hacerlo y que está trayendo la paz", añade.

EPA

Pero para Pekín, los beneficios son mucho menos claros.

"Yalta no es un recuerdo grato para los chinos", precisa Torigian.

Les indignaba que Stalin hubiera asegurado intereses soviéticos especiales en Manchuria.

"Incluso Mao Zedong, tras la victoria comunista en China en 1949, pensaba que todo lo que los soviéticos pidieron en Yalta y lo que seguían exigiendo era un tema muy delicado", recuerda el experto.

Estas disputas explican en parte la posterior ruptura entre China y la URSS.

En lo que respecta a Europa del Este, los historiadores aún debaten hasta qué punto la expansión de la esfera de influencia soviética fue simplemente la aceptación de una realidad inevitable.

En febrero de 1945, el Ejército Rojo ya ocupaba Rumania, Bulgaria y gran parte de Polonia, Hungría y Checoslovaquia.

Pero hoy en día, el ejército ruso ni siquiera controla todo el territorio del este de Ucrania que el Kremlin ya ha reclamado como ruso y, a diferencia de 1945, solo uno de los posibles participantes en la cumbre está directamente involucrado en la guerra.

Prestigio internacional

Según Torigian, Rusia es además el único país que sigue interesado en una clara división del mundo en esferas de influencia.

A pesar de que la Estrategia de Seguridad Nacional adoptada bajo la administración Trump describe al hemisferio occidental como una esfera de influencia estadounidense, Estados Unidos no está dispuesto a abandonar su apoyo a Taiwán.

Y la presencia de China en América Latina sigue siendo importante para Pekín.

Rusia se considera una superpotencia a la par de Estados Unidos y China —y las declaraciones oficiales chinas a menudo describen a Rusia como un igual—, "pero a puerta cerrada, ni los expertos chinos ni los líderes chinos consideran a Rusia una potencia igual a ellos", afirma Marcin Kaczmarski, de la Universidad de Glasgow.

"El único país que los líderes y las élites chinas consideran verdaderamente a la par de China es Estados Unidos", señala.

Según Kaczmarski, una cumbre trilateral podría realzar el prestigio internacional de Pekín, al presentar a Xi como un estadista global al que acuden los jefes de otras grandes potencias.

AFP "No más Yaltas", declaró Bush en Lituania.

Pero la posición de Trump en el escenario mundial también se ha vuelto menos segura tras la derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

La cuestión es si China quiere reforzar su posición internacional, dice Kaczmarski, y añade: "Sigo teniendo muchas dudas sobre la reunión en sí".

Durante sus visitas a Europa del Este en la década de los años 2000, el entonces presidente estadounidense, George W. Bush, calificó repetidamente los acuerdos de Yalta como un mal histórico.

Eran comentarios dirigidos específicamente a Putin, según The New York Times, para decirle que Rusia no tenía derecho a interferir en los asuntos de sus vecinos y que debía disculparse por las acciones de la URSS.

"No más Yaltas", declaró Bush en Vilna, la capital de Lituania, en 2002.

Si, casi 25 años después, Putin logra concertar una reunión con los líderes de Estados Unidos y China en un formato que se asemeje, aunque sea remotamente, a la Conferencia de Yalta, será una victoria simbólica para él, incluso aunque la reunión en sí no produzca resultados concretos.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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