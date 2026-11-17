Getty Images Shenzhen, la "ciudad de los sueños" de China impulsada por la IA, ha sido durante mucho tiempo un lugar de oportunidades.

A sus 27 años, Huang Shihua está viviendo el sueño chino.

Trabaja como ingeniero para una importante empresa de robots humanoides en Shenzhen. Esta extensa metrópolis del sureste chino es considerada por Pekín como la cuna de un futuro de alta tecnología impulsado por la inteligencia artificial, la robótica y la innovación nacional.

Los drones surcan los cielos para entregarte la cena, los taxis sin conductor reproducen música relajante durante el trayecto y los robots no solo te sirven un capuchino, sino que también te explican el origen de los granos de café.

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"Hemos creado un milagro en Shenzhen", dice Huang, rodeado de robots humanoides que preparan café y juegan al ajedrez. "Muchos jóvenes de toda China, llenos de pasión y sueños, han venido aquí".

Ahora todos dedican sus días a buscar maneras de hacer que los robots sean más inteligentes.

Los chinos llaman a Shenzhen "la ciudad de los sueños". El apodo le sienta bien: es una de las ciudades más ricas de China, está cerca de Hong Kong y fue el lugar donde el crecimiento explosivo del país despegó hace décadas.

Su catálogo de productos manufacturados refleja el auge de China: primero las muñecas Cabbage Patch, luego los televisores, más tarde los iPhones, los vehículos eléctricos, los drones y ahora los robots, que atraen a Huang y a una nueva generación de chinos ambiciosos.

Los "milagros" que persiguen estos jóvenes ingenieros son fundamentales para la audaz visión de Xi Jinping para China.

¿Qué mejor lugar para exhibirla que Shenzhen, que será el centro de atención cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, el líder ruso Vladimir Putin y otros lleguen esta semana para la cumbre económica mundial?

Sin embargo, esta ostentosa ciudad costera tiene otra cara, una que no llegarán a ver.

Si uno se aleja de los imponentes rascacielos y se dirige hacia Shajing y Songgang, antes centros de producción de gran parte de la electrónica mundial, se encontrará con los desafíos que afronta la China de Xi.

BBC Según Huang, jóvenes y ambiciosos promotores inmobiliarios han convertido Shenzhen en un "milagro".

"Shenzhen no es un lugar mágico"

"Todos sentimos que la vida es difícil", nos dice un trabajador de la construcción. "Muchas fábricas se han mudado y los trabajadores han perdido sus empleos".

China sigue destacando por su excepcional capacidad de producción y Shenzhen es prueba de ello. Sin embargo, la ciudad también refleja los problemas que aquejan a la segunda economía más grande del mundo.

La crisis inmobiliaria aún no ha terminado, mermando la confianza en el futuro. Esta es una de las ciudades más caras de China, pero incluso aquí, según nos cuenta nuestro taxista, su casa ahora vale solo un tercio de su precio original.

Un mercado inmobiliario débil y un gasto de consumo lento hacen que muchos hogares compren menos.

Las fábricas dependen cada vez más de las exportaciones, mientras que muchos fabricantes recortaron la producción, redujeron su tamaño, automatizaron sus procesos o se trasladaron a otros lugares en busca de mano de obra más barata.

El resultado es un número creciente de trabajadores que recurren a empleos temporales en la economía colaborativa, a menudo con salarios más bajos y menos beneficios.

"Shenzhen no es un lugar mágico", dice un repartidor de unos 40 años, que prefiere no dar su nombre.

"Algunos dicen que en Shenzhen hay oro por todas partes, pero ya no es así. No es una ciudad donde uno pueda llegar y prosperar. Si no trabajas duro, no tendrás nada".

La BBC pasó varios días en Shenzhen, explorando estas dos facetas tan diferentes del progreso de China: por un lado, la deslumbrante promesa de la IA, y por otro, las inquietudes de los trabajadores que se preguntan si habrá lugar para ellos en el futuro que estos avances crean.

BBC Los drones de reparto en Shenzhen se han convertido en una atracción turística.

"Otra 'América’"

Los miércoles son días de sándwiches y té de burbujas en las oficinas de DexForce Technologies.

El ascensor está repleto de jóvenes ingenieros y desarrolladores que se dirigen al piso correcto para disfrutar de los carbohidratos y el azúcar gratuitos que les darán energía para la tarde.

En el camino, se abren paso a empujones junto a sus creaciones: robots amarillos de tamaño humano cuyas extremidades ocupan cada rincón disponible.

"Creo que, dentro de una década, los robots podrán servir mejor a la humanidad al realizar tareas muy repetitivas o incluso peligrosas", afirma Huang.

Esto podría abarcar desde servir café hasta trabajar en minas, y en este laboratorio del futuro se les está entrenando para todas estas tareas, donde las máquinas se mueven de forma brusca, espasmódica o tambaleante, mientras aprenden a comportarse.

Para él, "Shenzhen es otra 'América'. Porque, al igual que en Estados Unidos, muchos jóvenes han podido hacer realidad sus sueños y alcanzar la riqueza que desean".

Esto es lo que Xi quiere oír mientras impulsa a China a liderar el mundo en tecnología avanzada.

Shenzhen ha sido, sin duda, un lugar propicio para las oportunidades, pero Huang y sus colegas aspiran a mucho más. No se limitan a mantener la supremacía manufacturera de China; quieren transformarla.

BBC DexForce Technologies está repleta de robots y de fe en un futuro impulsado por la tecnología.

"El potencial de fomentar la igualdad"

Más allá de hacer "nuestras vidas más cómodas y convenientes", Huang considera que la IA ayudará a "convertir al mundo entero en una sola familia, una aldea global.

"La IA tiene el potencial de fomentar la igualdad, y la perspectiva de una igualdad impulsada por la IA es, para mí, la posibilidad más emocionante de todas".

Con una sonrisa entusiasta, explica cómo espera que los robots puedan ayudar a las economías emergentes de África y el sureste asiático a ponerse al día, transformando también sus líneas de producción.

Este optimismo tecnológico, presente en cada rincón del edificio, contrasta con la incertidumbre que reina en otras zonas de Shenzhen, donde aún no se ven robots. Pero esa es solo la primera de las diferencias.

En la zona de Huang, los trabajadores del sector tecnológico y financiero caminan hacia la oficina después de hacer ejercicio por la mañana, tomando un café que probablemente costó más de 30 yuanes (US$4,50).

Por otro lado, las motonetas recorren a toda velocidad las calles repletas de mercancías que se transportan entre fábricas, mientras los vendedores ofrecen platos completos de fideos picantes para el desayuno por menos de 3 yuanes.

BBC Las dos caras de Shenzhen contrastan en más de un sentido.

"Cada vez es más difícil hacer negocios"

Frente a uno de los rascacielos más altos de la ciudad, la señora Lu, de 50 años, tiene un teléfono pegado a la oreja y un bolígrafo en la mano derecha, mientras que con la izquierda agarra una bolsa de un repartidor.

Le grita cuatro números clave a su compañera de trabajo: instrucciones para otra mujer china que está esperando para subir la entrega en el ascensor hasta la oficina de alguien que está sentado allí.

Esta es la hora punta del almuerzo a las afueras del SEG Plaza, un edificio de 70 plantas con miles de inquilinos. Lu solía ser una de ellos. "Tenía un pequeño negocio en la segunda planta. Vendía placas de circuitos", cuenta. "Pero cada vez es más difícil hacer negocios y los alquileres han subido muchísimo".

A menudo descrita como el Silicon Valley chino, Shenzhen ha visto dispararse los alquileres con la llegada de nuevo capital, lo que ha desplazado a los negocios más pequeños y tradicionales.

A sus 50 años, la señora Lu no encontraba otro trabajo hasta que los repartidores se acercaron a ella con una solución.

La espera para el ascensor puede durar media hora, un tiempo que supone dinero desperdiciado para un conductor que intenta completar la mayor cantidad de pedidos posible. De esa forma, la señora Lu se convirtió en una nueva figura dentro de la economía colaborativa en constante evolución.

"Los repartidores traen la comida hasta la entrada del edificio. La recogemos y la subimos. Nos pagan 2 yuanes por pedido", explica, siempre en movimiento. Los repartidores ganan entre cuatro y ocho yuanes por pedido, así que la señora Lu se lleva una buena parte de sus ganancias.

"La hora punta del almuerzo solo dura dos o tres horas… si usan nuestro servicio, pueden gestionar más pedidos y nosotros también podemos ganar algo de dinero. Pero el mercado está mal. Últimamente solo gano unos 200 yuanes al día".

BBC La señora Lu, que aparece en el centro, se unió al negocio de reparto tras perder su trabajo.

"Tenemos que adaptarnos"

Se estima que unos 200 millones de trabajadores chinos, aproximadamente el 40% de la fuerza laboral urbana, dependen actualmente de algún tipo de trabajo temporal.

Muchos repartidores en Shenzhen nos comentan que optaron por este tipo de trabajo porque hay menos oportunidades en las fábricas que antes.

"Tenemos que adaptarnos a la situación en la que nos encontramos", nos dijo un conductor, "en lugar de esperar a que la situación se adapte a nuestras necesidades".

Un grupo de ellos espera a las puertas de una fábrica de cigarrillos electrónicos para hacer entregas industriales.

Otros asienten con la cabeza. Otro conductor dice que no tiene muchas opciones: "Tengo dos hijos que criar y no puedo dejar de trabajar. No tengo tiempo para pensar en nada más".

Los empleos fijos suelen requerir cotizaciones a la seguridad social y la pensión, lo que reduce el salario neto. En cambio, el trabajo por encargo ofrece más dinero en efectivo y horarios flexibles.

"La mayoría de los trabajadores prefieren empleos de duración fija y corta. Esto les permite la flexibilidad de renunciar e irse cuando quieran. No tienen ningún deseo de convertirse en empleados permanentes", afirma el agente de empleo Li Xiaohe.

Cada vez con mayor frecuencia, coloca carteles en las aceras anunciando trabajos temporales en fábricas que pagan alrededor de 22 yuanes por hora por ensamblar pequeños aparatos electrónicos.

Aunque el número de agentes también parece estar disminuyendo, con varios locales comerciales cerrados. Otra señal más del declive de la industria manufacturera tradicional.

"Nuestro negocio quizás ya no sea tan alentador como antes", admite Li. "Podemos sentir los efectos de la transformación que está experimentando Shenzhen".

BBC Li, un agente laboral que anuncia empleos temporales, dice que su propio negocio atraviesa dificultades.

"La tecnología es fantástica"

Esa transformación es difícil de pasar por alto.

Drones sobrevuelan los exuberantes jardines de "un parque de talento" construido expresamente para ello, situado junto al paseo marítimo de la ciudad.

Hacen maniobras evasivas mientras entregan comidas en una plataforma designada. Con sus teléfonos en alto, los turistas graban el momento en el que los drones aterrizan con su almuerzo.

"Esto es increíble. La tecnología es fantástica. Ojalá tuviéramos esto en casa", exclama un turista canadiense.

Nuestro pedido de café, con un coste de 5 yuanes a domicilio, llega en poco más de 15 minutos; el dron aterriza sin problemas para que pueda recogerlo.

"He oído que hace muchos años Shenzhen era un pueblo de pescadores", dice Anle, quien está de visita desde Vietnam. "Ja, ya no es un pueblo de pescadores", ríe mientras pide que le traigan té con leche a domicilio con un dron para él y su esposa.

A pesar de todo el ingenio que se exhibe, se siente más como una demostración de lo que es posible que como una realidad cotidiana.

Las entregas, que solo son posibles en ciertas ubicaciones, finalizan a las 20:00 hora local. Los autos autónomos, que requieren una aplicación aparte para solicitarlos, también son una novedad. Incluso ofrecen masajes durante el trayecto.

Por la noche, bajo el resplandor de miles de luces danzantes, los drones asumen un papel diferente. Vuelan sobre el parque advirtiendo a la gente de que se comporte y no cause problemas.

BBC Shenzhen atrae a millones de trabajadores migrantes de toda China.

Trabajar 14 horas al día

Lejos del deslumbrante horizonte, los trabajadores se reúnen alrededor de mesas de plástico en las afueras de los restaurantes que sirven platos calientes y brochetas de mariscos a precios económicos.

Hay restaurantes más caros en la misma calle, pero también se han visto afectados por la crisis. Un propietario nos comentó que las ventas habían caído más del 70%, ya que los trabajadores son reacios a gastar mucho dinero en la cena.

Muchos de ellos han pasado décadas aquí, incluido el señor Wu, un trabajador de la construcción de 58 años. Llegó a Shenzhen procedente de Sichuan en la década de 1990, poco después de que China abriera la ciudad a las empresas extranjeras.

Él era uno de los millones de migrantes de provincias más pobres que vinieron a trabajar en cadenas de producción o a construir rascacielos. Y siguen llegando.

Todas las personas con las que hablamos provenían de otros lugares. A menudo trabajan hasta 14 horas al día y viven en dormitorios compartidos, con la esperanza de conseguir un trabajo estable y un sueldo decente para enviar dinero a sus familias.

BBC Dormitorios como estos han albergado a trabajadores a lo largo de las décadas.

Para estos trabajadores, la pandemia de covid, cuando la producción manufacturera china alcanzó un mínimo histórico, parece haber sido el primer punto de inflexión.

"Después de la COVID, nuestro salario se redujo al menos en un tercio", recuerda Wu, tras lo cual los sueldos nunca se recuperaron por completo.

"Seguiré trabajando", añade. "Mientras uno siga trabajando, tendrá ingresos. ¿Más sueldo o no? Da igual. Mientras uno siga trabajando, tendrá ingresos. Si la economía se ralentiza, todos nos ralentizamos. Si crece, todos mejoramos".

Durante todas estas décadas, Shenzhen cumplió su promesa: trabaja duro y tu vida mejorará.

Pero ahora, en una ciudad que está siendo redefinida por la automatización y la IA, esa vieja promesa parece menos segura.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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