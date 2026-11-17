AFP vía Getty Images La ONU ha documentado al menos 318 casos de nicaragüenses a los que se les denegó la entrada a su país entre junio de 2018 y agosto de 2025.

Caminó porque sentía que no respiraba bien, porque estaba desesperado, porque tampoco tenía nada más que hacer.

Minutos antes, Manuel había llegado al aeropuerto de Barajas, en Madrid, para tomar un vuelo de regreso a Nicaragua tras un viaje de vacaciones.

Pero cuando se acercó al mostrador de la aerolínea a entregar sus maletas, sus planes se esfumaron.

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La mujer que lo atendió le dijo: "Lo siento mucho, pero el gobierno de su país no le permite entrar". Y le apuntó en un pedazo de papel que BBC Mundo pudo ver un correo del Ministerio del Interior de Nicaragua al que podía escribir.

A Manuel, a quien llamaremos así por motivos de seguridad, un aire frío le recorrió el cuerpo. Vio cómo la piel se le erizaba, el corazón lo tenía acelerado y notó revoloteos en el estómago. Por unos segundos sintió que el bullicio en aquel aeropuerto se acalló. Y en un pedido inútil y sin sentido le respondió a la mujer:

— ¡No puede ser! Revise nuevamente, por favor. Yo necesito irme, tengo que ir a mi país. Yo no vivo aquí, ando de vacaciones. ¿Dónde me voy a quedar?

Se apartó de la fila con sus maletas y comenzó a caminar sin rumbo. "Me fui a un rincón y me senté en el suelo a llorar. Recuerdo que no hubo nadie que se me acercara y me preguntara: '¿Estás bien? ¿Qué pasó?'. Es una sensación horrible, de abandono. Es una cosa que no he sentido nunca en mi vida, nunca", cuenta.

Días después se prometió que iba a entrar a Nicaragua a como diera lugar.

AFP vía Getty Images Manuel vivió "en un limbo" antes de volver a salir de Nicaragua.

Así lo hizo. Accedió a hurtadillas, por veredas, por esa línea que lo separa de Honduras.

"Andar de ilegal en tu propio país, porque no hay otra manera de decirlo, genera una gran ansiedad", asegura hoy, de regreso en Madrid, donde está en trámites para solicitar el asilo.

Su caso no es único en Nicaragua. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos (GHREN) de la ONU ha documentado al menos 318 casos de denegación de entrada entre junio de 2018 y agosto de 2025. La mayoría se quedan fuera del país, desterrados, pidiendo asilo, pero hay otros que regresan por puntos ciegos y llevan una vida con muchos cuidados y en silencio.

BBC Mundo se puso en contacto por correo electrónico con la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, para obtener su versión de los hechos. La mandataria se limitó a responder: "Gracias por su interés".

Reforma legal para negar el ingreso

En noviembre de 2024, la Asamblea Nacional, leal al presidente Daniel Ortega y a su esposa, Murillo, reformó la Ley de Migración y Extranjería para legalizar las negativas de ingreso al país, destierros y desnacionalizaciones.

La reforma otorga facultades a la Dirección General de Migración y Extranjería de "autorizar o denegar el ingreso, revocar permanencia, cancelar la residencia o la nacionalidad nicaragüense adquirida".

También incluye una adición al Código Penal que establece castigar "con penas de dos a seis años de cárcel a los nicaragüenses que entren, salgan o pretendan salir del territorio nacional de forma irregular con fines de menoscabar la integridad, la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación".

AFP vía Getty Images En noviembre de 2024, la Asamblea Nacional de Nicaragua reformó la Ley de Migración y Extranjería para legalizar las negativas de ingreso al país.

En noviembre de 2025, la ministra de Interior, María Amelia Coronel, defendió la política de denegar el ingreso al país a nicaragüenses y extranjeros de forma discrecional, y aseguró que el gobierno lo seguiría haciendo con todas aquellas personas que considere que representan un riesgo para la "seguridad nacional".

"Nosotros y todos los países somos soberanos, y Nicaragua se reserva el derecho de admisión al país en diversos casos relacionados a la seguridad nacional, el orden público y la prevención de delito", le dijo Coronel a un medio oficialista.

"Lo hacemos, más que todo, porque tenemos la facultad legal de hacerlo y, sobre todo, para proteger la soberanía nacional y nuestra seguridad ciudadana, que es lo más importante para el Ministerio del Interior y para toda Nicaragua".

Esa realidad se suma a la decisión de 2023 del gobierno de revocar la ciudadanía a 316 nicaragüenses considerados opositores -algo que el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, calificó de "otro retroceso para el pueblo nicaragüense y un paso más en la consolidación de un régimen autocrático"-, medida que también aplicaría en septiembre de 2024 a 135 presos desterrados a Guatemala.

Y también a la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional en enero de 2025 que anula el derecho a la doble nacionalidad.

AFP vía Getty Images El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha revocado la ciudadanía a decenas de nicaragüenses.

Los críticos denuncian que, durante años, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha aplastado la disidencia, reprimiendo con violencia a los manifestantes, socavando las instituciones democráticas y realizando detenciones masivas.

Un viaje de vacaciones

Manuel había viajado a España como turista. Iba solo y allá se reuniría con algunos amigos y familiares.

Tenía nervios, reconoce, pero nada distinto a lo que siente cualquier otro nicaragüense que sale del país en estos días, debido al estricto control migratorio y vigilancia por parte del gobierno.

"A todos a los que nos toca viajar en algún momento desde Nicaragua siempre está ese miedito. Así que el día antes de viajar, antes de llegar al aeropuerto de Managua, revisé mi Facebook y todo estaba limpio. Eliminé mis cuentas, una cosa loca, de desquiciado. Bloqueé mi correo, borré todo, para que no fueran a agarrar algo, aunque no hubiera nada que agarrar. Yo tenía años de no participar en nada", dice.

Al igual que cientos de miles de nicaragüenses, Manuel tomó parte en las manifestaciones de 2018 que iniciaron en abril por el descontento con las reformas al sistema del seguro social y evolucionaron, durante meses, hasta pedir la dimisión de Ortega y Murillo.

Pero tras la represión violenta de las protestas que, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó al menos 328 muertos, prefirió no involucrarse más.

Tampoco tiene historial delictivo, tal como pudo verificar BBC Mundo.

AFP vía Getty Images La CIDH contabilizó 328 muertes en el contexto de las protestas antigubernamentales de 2018 en Nicaragua.

"Me pongo a pensar: ¿por qué puedo estar fichado yo? Quizás mis experiencias profesionales han sido en espacios que no son bien vistos por ellos [el gobierno], pero no siento que sea nada importante ni una ficha clave en ningún sentido".

Al salir de Nicaragua no tuvo problemas. "Me fui supertranquilo porque pensé: 'Si me van a hacer un problema, me lo van a hacer aquí'. Así que el viaje lo disfruté muchísimo, recorrí nueve ciudades y todo bien. Me la había pasado muy bien", dice.

El día que tenía previsto volar de vuelta, en el aeropuerto de Madrid, Manuel no sabía bien qué hacer.

Tras intentar procesar lo que había pasado, tomó un tren y regresó a Murcia, una ciudad en el sureste de la Península Ibérica, con unos familiares. Días después, decidió que volvería a Nicaragua.

"Hoy me arrepiento de no haberme quedado", confiesa. Algunos familiares y amigos -recuerda- le recomendaron permanecer en España, pedir asilo.

"Tenía razones personales. Estaba tratando de irme después a Estados Unidos. También pensé en mis perros. Para mucha gente puede ser ridículo, pero es que mis perros y mi gata son como mis hijos", cuenta.

"Luego pensaba en los gastos, el miedo a de qué voy a trabajar aquí. Después pensé: ¿Y qué importa si tocaba limpiar mesas? ¿Qué importa si iba a rehacer mi vida?", prosigue.

"Pero en ese momento sentí que me pesaba el tener mi vida hecha en Nicaragua. Mi casa, mis familiares, mi entorno… Lo material también pesa. Yo le he metido tanta plata a mi casa. Mi carro tenía poco de haberlo comprado. Era horrible pensar en todo lo que tenés que dejar".

La travesía de vuelta a Nicaragua

A través de unos familiares en Nicaragua logró unos contactos que le ayudarían a cruzar desde Honduras de forma irregular, así que se compró un boleto. Y en los días que quedaban para abordar el vuelo procuró hablar lo menos posible sobre lo ocurrido.

Unas semanas después, Manuel volvió al aeropuerto de Madrid.

"La ansiedad que sentí en todo ese viaje creo que fue peor que la del momento en el me dijeron que no podía entrar a Nicaragua", reconoce. "Me sentía paranoico; pensaba que iba a encontrarme con sandinistas hasta en el aeropuerto".

Aterrizó en Honduras, donde esperaban quienes lo ayudarían a cruzar hacia su país. "Llegué de madrugada y viajamos durante unas horas, para estar en la frontera por la mañana", cuenta.

En el puesto fronterizo, recuerda, quienes lo acompañaban lo organizaron todo.

"Les dije que había entrado [al país] por el aeropuerto, que necesitaba que me sellaran mi salida. Entonces un señor me llevó con su contacto en Migración de Honduras y me dijo: 'Aquí solo te firman la salida y nos vamos’", relata.

Cuenta que tras pasar por la ventanilla y recibir el sello que acreditaba su salida de Honduras, en vez de acudir a que le pusieran la estampa que marcaría la entrada a Nicaragua, se dirigió por un camino hacia el monte.

Minutos después se vio rodeado de cafetales y platanales, divisando a lo lejos unas casitas de lámina.

Anadolu vía Getty Images Organizaciones han contabilizado varios casos de nicaragüenses que ingresan a su país desde Honduras, por puntos ciegos en la frontera, siguiendo la ruta de muchos migrantes venezolanos que quieren regresar al suyo.

Se había preparado para caminar con comodidad: llevaba puestos unos jeans, camiseta, tenis y cargaba un bolso con sus documentos.

Además del guía, lo acompañaban unos muchachos que sus contactos habían contratado para ayudarle a cargar las maletas.

"En realidad, soy un insensato. Llevaba un bolso, una maleta de mano y dos maletas grandes, como si fuera viajando normal", reflexiona ahora. No había querido dejar atrás los vinos, jamones y alfajores que compró para sus amigos y familiares.

Le dijeron que el trayecto normalmente tomaba unos 20 minutos, pero que la noche anterior había llovido fuerte. "Tuve mala suerte. El lugar por el que iba a cruzar es como la parte trasera de una finca: estaba super lodoso, los pies se me hundían, me deslizaba, me tenía que agarrar de las ramas de los árboles. Me quemé las manos con la leche de plátano", recuerda.

Dice que se le hizo largo, entre el cansancio y la paranoia. Prácticamente acababa de atravesar el Atlántico en un vuelo de 10 horas, a lo que le siguieron unas cinco horas más en carro para llegar hasta la frontera.

Era de día, sentía que lo perseguían y cualquier ruido le hacía saltar el corazón. "Estaba en territorio extranjero, Honduras no es que sea el país más pacífico de Centroamérica y cualquier cosa podía ocurrir. Me estaba exponiendo", rememora.

"Entonces volví a pensar en si había sido buena idea regresar. Pero ya había gastado mil y pico dólares en otro boleto, así que me puse a llorar y me dije: "Bueno, Diosito, voy a continuar’".

Avanzaba entre los árboles, deteniéndose y agachándose cuando quienes lo guiaban así se lo indicaban.

"’¿Cómo me puede ocurrir esto?', me dije llorando a la primera sentada. Ni siquiera tengo multas de tránsito, nunca he tenido problemas con nadie. Nunca en mi vida he estado en la policía, nunca he tenido una denuncia, una queja, nada, ni lo más mínimo. Te da esa sensación de que te están tratando como criminal. Es tan denigrante. Te sentís como que no valés", recuerda hoy con la voz entrecortada.

Después de una media hora logró ver la carretera. Ya estaba en Nicaragua y a unos metros lo esperaba un familiar en una camioneta. "Cuando lo vi, lo abracé y me puse a llorar de nuevo. Le dije que jamás pensé que iba a estar tan feliz de verlo".

La vida cambiada

Pero regresar a Nicaragua no fue volver a la vida que tenía antes de marcharse.

Durante las primeras semanas le costó dormir. Se levantaba de madrugada, asustado, pensando en que la policía podía llegarle a botar el portón de su casa, mirando las imágenes de las cámaras de seguridad por si notaba algo extraño. "Pasé un mes encerrado", dice.

Después se cambió de gimnasio, a uno que le quedaba más cerca de casa. Empezó a pedir comida a domicilio para no salir a restaurantes, a evitar ir a espacios muy frecuentados. "Opté por una vida más encerrada".

AFP vía Getty Images Manuel regresó a Nicaragua, pero no a su vida antes de marcharse.

Yader Valdivia, coordinador de documentación del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, prefiere no precisar cuántos casos tienen contabilizados de personas que han ingresado al país tras una negativa de entrada, pero asegura que han registrado dos modalidades.

Por una parte, "algunos empresarios han tenido que escribir cartas al gobierno dirigido por Daniel Ortega y Rosario Murillo pidiendo una disculpa y solicitando el ingreso al país, y posteriormente pagando sumas entre US$6.000 y US$9.000. Depende el caso, no hay una cuota fija, y sabemos que estas extorsiones vienen de diferentes lados", relata.

"Y también hay personas que han ingresado de forma irregular a vivir en Nicaragua en clandestinidad, porque el exilio tampoco es una opción para ellas", afirma.

Volver a salir para pedir asilo

Manuel pertenecía a ese segundo grupo.

Sin embargo, tras pasar varios meses "en una especie de limbo", decidió volver a salir de Nicaragua de la forma en la que había entrado: irregular.

"No podía estar de forma legal en mi país y mi mayor temor era que me detuvieran. No quería vivir así", admite.

Hoy se encuentra de nuevo en España, donde ha pedido asilo político.

"Esta vez vine con el plan de reiniciar mi vida. Me duele haber dejado a mi familia, mis cosas, para venir a lo incierto. Es una tristeza", reconoce.

"Pero aquí me siento más tranquilo, fuera de peligro, aunque me dé rabia no poder estar en Nicaragua".

Manuel quería quedarse en su país, seguir con la vida que construyó y que conoce.

Aunque en el fondo, cuando en aquel aeropuerto le dijeron que ya no podía regresar, supo que esa Nicaragua ya la había perdido.

*Con reportería adicional de Atahualpa Amerise y Leire Ventas.

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