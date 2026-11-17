BBC Las imágenes que circulan por las redes sociales parecen mostrar que una parte del puente de Crimea colapsó.

Ucrania atacó durante la noche de este martes el emblemático puente que conecta Rusia con la península de Crimea, ocupada por Moscú, en una operación que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, calificó de "sin precedentes".

Las imágenes difundidas por funcionarios ucranianos muestran que una sección del puente de Crimea colapsó sobre el agua.

El ataque representa un golpe práctico y altamente simbólico contra Rusia y la guerra comandada por su presidente Vladimir Putin.

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Un portavoz del Kremlin aseguró que el puente sería reconstruido y quedaría "mejor que antes".

El puente de Crimea, también conocido como puente de Kerch, fue construido por Rusia tras la invasión y anexión ilegal de la península ucraniana en 2014.

Putin lo inauguró personalmente en 2018 en una ceremonia cargada de simbolismo.

La estructura fue aclamada por los medios rusos como "la construcción del siglo".

Desde entonces, y especialmente desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, está protegida por un amplio sistema de defensas aéreas y marítimas.

Ucrania lleva años intentando inutilizar el puente.

Es altamente estratégico, pues conecta la península con el territorio ruso y sirve como ruta ferroviaria y terrestre para el traslado de tropas y suministros militares hacia el frente de la guerra.

Pero hasta ahora el ejército ucraniano no había conseguido dejarlo fuera de servicio permanentemente.

Los daños registrados este martes parecen ser de mayor magnitud que los ocasionados en ataques anteriores.

Las imágenes difundidas muestran que una gran sección del puente quedó destruida y partes de la estructura de soporte y de la calzada quedaron sumergidas bajo el agua.

Zelensky afirmó que el ataque fue el resultado de una operación de siete fases que llevaba tiempo gestándose y que fue preparada y ejecutada por los servicios militares y de seguridad ucranianos.

Precisó que sus fuerzas fueron destruyendo progresivamente los sistemas de defensa aérea, radares, equipos de guerra electrónica, así como otros objetivos antes de alcanzar el puente.

El presidente ucraniano también aseguró que el tramo ferroviario paralelo a la carretera había quedado inhabilitado, pero las imágenes mostraban que su estructura de soporte permanecía en pie.

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Ucrania utilizó una combinación de drones y misiles para atacar el puente, incluyendo un "ataque de precisión" con un misil de crucero FP-5 Flamingo de fabricación local, continuó el líder ucraniano en una publicación de redes sociales.

"Hemos ofrecido repetidamente a Rusia medidas de desescalada, pero solo hemos recibido un rotundo rechazo a todas nuestras propuestas. Rusia sigue atacando nuestra infraestructura a diario, incluidos puentes en Zaporiyia, Dnipro, Kyiv y la región de Odesa", señaló.

"El potencial de defensa de Ucrania es alto y seguirá siéndolo, y nunca dejaremos sin respuesta el terror contra nuestras ciudades y nuestra gente", añadió.

Un duro golpe militar y diplomático

En los últimos meses, Ucrania ha intentado elevar el costo económico de la guerra para Moscú con ataques contra refinerías, depósitos de combustible y otras infraestructuras energéticas.

Pero el golpe al puente de Crimea también tiene una dimensión política. Supone un desafío directo a uno de los proyectos más emblemáticos de Putin y a su capacidad para mantener el control de los territorios ocupados.

El ataque también se produce en un momento crucial para el Kremlin, justo antes de la reunión de Putin con los líderes de China y EE.UU., Xi Jinping y Donald Trump.

La ofensiva podría tener un impacto negativo en la agenda exterior del mandatario ruso y su intento de recuperar protagonismo diplomático en la comunidad internacional.

Reuters En esta foto de archivo se ve el puente de Crimea 2023. Ha sido blanco de ataques por parte de Ucrania en varias ocasiones. Esta vez, parece que uno de los dos arcos blancos colapsó.

Además de asegurar que el puente sería reparado y que quedaría "mejor que antes", el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, también dejó abierta la posibilidad de que el ataque estuviera vinculado a la visita de Putin a China.

El Comité de Investigación de Rusia confirmó los daños estructurales y anunció la apertura de una causa penal por "terrorismo", al atribuir los ataques a "grupos armados de Ucrania".

Por segundo día consecutivo, Rusia informó de un número récord de drones ucranianos interceptados desde el inicio de la guerra. Según el Ministerio de Defensa ruso, sus sistemas de defensa derribaron 2.256 drones.

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Riesgo de una crisis logística para Crimea

Aún es pronto para saber cuáles serán las consecuencias a largo plazo del ataque al puente de Crimea.

No se puede afirmar que la península haya quedado aislada, pero los daños a esta infraestructura aumentan el riesgo de una crisis logística y de transporte para las fuerzas rusas.

El derrumbe de uno de los principales tramos del puente ha interrumpido las conexiones directas por carretera y ferrocarril entre Crimea y Rusia, al menos hasta que se completen las reparaciones.

Pero Moscú todavía cuenta con un corredor terrestre que atraviesa las regiones ucranianas de Zaporiyia y Jersón, ambas ocupadas por el ejército ruso.

Ucrania ha atacado repetidamente las rutas de transporte del norte de Crimea, así como puentes y otros cruces estratégicos en los alrededores de la ciudad de Chongar, cerca de la frontera norte de la península.

Estos ataques ya han provocado dificultades para transportar combustible y otros recursos, incluidos los destinados a las fuerzas militares rusas.

Rusia también puede recurrir al servicio de ferris que cruza el estrecho de Kerch para compensar, al menos en parte, la pérdida del puente.

Sin embargo, su capacidad de transporte es limitada y estas embarcaciones también podrían convertirse en objetivo de ataques ucranianos.

Otra opción es abastecer la península por vía marítima, aunque esta alternativa tampoco está exenta de riesgos debido a la intensa actividad de los drones navales y aéreos ucranianos en la zona.

A esto se suma un posible problema adicional: los restos del puente, en particular su enorme arco metálico, podrían haber obstruido el canal de navegación.

Si se confirma, esto dificultaría el paso de embarcaciones de gran tamaño y generaría nuevos problemas para los puertos del mar de Azov, incluidos los de Mariúpol y Berdiansk.

En paralelo, el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, anunció el cierre de los puentes Norte y Sur de la capital, dos importantes pasos sobre el río Dniéper, después de que Rusia lanzara nuevos ataques contra la ciudad durante la noche.

Ataques en Kyiv

Zelensky había advertido de posibles ataques a gran escala en los días previos a la reunión que Vladimir Putin, Donald Trump y Xi Jinping tienen previsto celebrar este jueves en Shenzhen, China.

La noche del martes, poco antes de la medianoche, se escucharon fuertes explosiones en Kyiv. Poco después, el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, informó de daños en infraestructuras críticas y de interrupciones en los servicios de calefacción y suministro de agua.

Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, ha ocupado cerca de una quinta parte del territorio ucraniano. Kyiv, por su parte, se ha negado a ceder las zonas del este del país que siguen bajo su control, como exige Putin.

Las autoridades señalaron que varios tramos del metro de superficie de la capital resultaron dañados durante los ataques nocturnos, después de que se ordenara a la población refugiarse ante la amenaza aérea.

Ocho grandes puentes cruzan el río Dniéper y conectan las dos orillas de Kyiv.

Se estima que unos tres millones de habitantes dependen de ellos para desplazarse por la ciudad, por lo que los últimos ataques rusos podrían provocar importantes trastornos en la vida cotidiana.

Con información de Olivia Ireland Sarah Rainsford

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