Getty Images Este año, EE.UU. ha registrado 10 muertes asociadas al sarampión.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) determinó que México, Bolivia y Estados Unidos ya no son países libres de sarampión, un virus altamente contagioso que representa un riesgo para la vida.

En los tres países, se observó la transmisión de un mismo genotipo y linaje del virus durante 12 meses o más, que es el criterio que utiliza la organización para considerar que la transmisión del sarampión se ha reestablecido.

"Perder el estatus de eliminación del sarampión significa mucho más que perder una designación de salud pública. Significa que el virus ha circulado durante un periodo prolongado, poniendo a las familias y las comunidades en riesgo de sufrir enfermedades, hospitalizaciones y muertes que se pueden prevenir", señaló el doctor Jarbas Barbosa, director de la organización.

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Barbosa informó que en todo el continente americano se han reportado más de 58.000 casos de sarampión en lo que va corrido del año, más de 4 veces más que los reportados en el mismo periodo de 2025.

El aumento de los casos se debe a brechas persistentes en la vacunación, según la OPS.

Estados Unidos llevaba 26 años como país libre de sarampión, pero solo este año ya ha reportado 10 muertes relacionadas con el virus, la cifra más alta desde la década de los 90.

México se había mantenido libre de casos autóctonos de sarampión desde 1996 hasta al año pasado. En febrero de este año, alcanzó un pico de transmisión del virus en febrero, con 1.314 casos nuevos, según informó el gobierno.

Bolivia llevaba 21 años sin casos autóctonos de sarampión, según la ministra de Salud y Deportes Marcela Flores.

La organización reconoce, sin embargo, que México, Bolivia y EE.UU. han implementado medidas para fortalecer la vacunación.

El gobierno mexicano dice que ha logrado vacunar a más de 40 millones de personas contra el virus entre 2025 y 2026, con lo cual la cobertura llegó a más del 90% de la población.

Canadá, por su parte, logró interrumpir el brote por el que perdió el estatus de país libre de sarampión el año pasado, informó el doctor Barbosa.

Muchos países de Europa, como Reino Unido, España y Austria también perdieron su estatus de libres de sarampión a principios de este año.

Getty Images La tasa de vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR por sus siglas en inglés) en Estados Unidos ha caído al 92,4%, por debajo del 95% necesario para lograr la inmunidad colectiva.

Menos confianza en las vacunas

El virus del sarampión, con su característica erupción roja irregular, solía infectar a millones de niños al año antes de que se inventara la vacuna.

Se trata de un virus extremadamente contagioso que, en algunos casos, puede ser mortal, y en otros, puede suponer complicaciones a largo plazo, como encefalitis o amnesia inmunológica, que altera el sistema inmunitario, dejándolo con una capacidad limitada para responder a nuevas infecciones.

En Estados Unidos se recomiendan dos dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR por sus siglas en inglés) para los niños de entre 1 y 6 años, que tiene una eficacia del 97%.

Estados Unidos fue el primer país en eliminar el sarampión en América gracias a las campañas de vacunación, según señaló William Moss, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins.

El profesor de Medicina de la Universidad de Columbia Nuwan Gunawardhana explicó que se requirieron enormes esfuerzos por parte de los funcionarios de salud pública y los médicos para generar confianza entre los pacientes y aumentar la aceptación de la vacuna, lo que llevó a décadas en EE.UU. con pocas infecciones y muertes.

Pero esa confianza se fue erosionando progresivamente desde la pandemia de covid-19, cuando, según Gunawardhana, los pacientes se enfrentaron a información falsa sobre la seguridad de las vacunas y perdieron aún más confianza en los sistemas de salud pública.

La tasa de vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubéola en Estados Unidos ha caído al 92,4%, por debajo del 95% necesario para lograr la inmunidad colectiva, que limita la propagación del sarampión y protege a quienes no pueden vacunarse, incluidos los recién nacidos.

Getty Images Más de 40 millones de personas se han vacunado contra el sarampión entre 2025 y 2026 en México, según su gobierno.

"Necesitamos un mensaje claro"

EE.UU. ha registrado 5.400 casos de sarampión solo este año, la cifra más alta en un año desde 1991.

Según funcionarios estatales, un brote en Pensilvania infectó a más de 1.400 personas y causó la muerte de 7, aunque los expertos suponen que hay una subestimación considerable en las cifras.

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., que es escéptico de las vacunas, ha intentado introducir una serie de cambios radicales en las recomendaciones y políticas de vacunación de Estados Unidos.

También ha puesto en duda con frecuencia la seguridad de la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola).

El año pasado, destituyó a todos los miembros de un importante comité asesor sobre vacunas y los reemplazó con personas designadas por él mismo, algunas de las cuales son críticas con las vacunas.

El panel recomendó una serie de cambios en las vacunas, entre ellos, dejar de exigir la vacuna contra la hepatitis B para todos los recién nacidos, pero esas recomendaciones fueron bloqueadas por un juez federal.

Kennedy argumenta que el aumento de casos de sarampión comenzó antes de que él asumiera la Secretaría de Salud y que los países vecinos también han experimentado un aumento de las infecciones.

Este año, el presidente Donald Trump también puso en duda la seguridad de la vacuna triple vírica, al emitir una orden ejecutiva para que la vacuna se dividiera en tres dosis separadas para el sarampión, las paperas y la rubéola, una medida que, según los expertos en salud pública, es costosa y podría sembrar confusión sobre una vacuna que ya es segura.

Médicos y funcionarios de salud pública afirman que la desinformación difundida por Kennedy y Trump ha jugado un papel importante en la disminución de las tasas de vacunación.

"Esto confunde a los pacientes. Confunde a las familias", sostiene el doctor Gunawardhana. "Necesitamos un mensaje claro desde arriba".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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