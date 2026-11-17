Getty Images Con este disco, la NASA intenta establecer contacto con una eventual vida extraterrestre.

En lo más profundo del espacio exterior, hay un mensaje de nuestra especie a cualquier otra que sea capaz de descifrarlo, uno en el que les explicamos quienes somos y cómo encontrar nuestro planeta.

La información está grabada en dos discos de oro -parecidos a los discos musicales de acetato-, que están asegurados a las sondas Voyager 1 y 2 que la NASA envió al espacio en la década de los 70.

Este miércoles está previsto que Voyager 1 se convierta en el objeto fabricado por los humanos que más lejos llega en el espacio, tras pasar casi 50 años viajando.

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Los discos están diseñados para durar 1.000 millones de años, por lo que su contenido seguirá viajando por las estrellas independiente de si nosotros seguimos aquí o no.

Lo que no queda claro es cómo podría esta especie hipotética descifrar los contenidos de los discos, si es que algún día los llegara a encontrar.

Getty Images Las sondas Voyager fueron lanzadas al espacio con discos de oro en 1977.

Sobre los hombros de gigantes

Las naves espaciales Voyager tenían una misión inédita en la década de los años 70: convertirse en el primer objeto creado por humanos en abandonar el Sistema Solar.

Priyamvda Natarajan, profesor de astronomía y física de la Universidad de Yale en EE.UU., le explicó la BBC que para lograrlo iban a tener que superar las limitaciones tecnológicas de la época: "Simplemente no teníamos un cohete lo suficientemente poderoso para que saliera de nuestro sistema solar. Los cohetes no podían impulsarse a las velocidades que se necesitaban para escaparse del agarre de la gravedad del Sol".

La solución la encontraron dos estudiantes de posgrado, Michael Minovitch y Gary Flandro, quienes propusieron aprovechar el impulso gravitacional de los planetas y "robarles" energía a sus órbitas.

Con eso las sondas recibirían un empujón sin necesidad de usar combustible extra.

Pero el fenómeno de uno o dos planetas por si solos no sería suficiente: tendrían que aprovechar el impulso de las órbitas de varios de los planetas del Sistema Solar, para lograr alcanzar la velocidad suficiente que les permitiera escaparse de la atracción gravitacional del sol.

Y para eso necesitaban que los planetas se alinearan de manera perfecta.

"Esta alineación, que permitiría aprovechar la asistencia gravitatoria con gran eficacia, solo ocurre cada 175 años", explicó Natarajan. "Así que, lo que hizo la Voyager fue, en cierto modo, impulsarse pasando de la influencia de un planeta a la del siguiente".

Comunicación con el espacio exterior

Los astrónomos Carl Sagan y Frank Drake vieron esta travesía única al espacio exterior como una oportunidad de oro en su trabajo para intentar comunicarse con posible vida extraterrestre.

Armaron un grupo pequeño y le delegaron una gran tarea: crear un mensaje para los extraterrestres, según le explicó a la BBC Jon Lomberg, el director de diseño del proyecto Disco de Oro.

"Fue una locura, teníamos apenas unas semanas, sin presupuesto, casi sin personal", le explicó a la BBC. "Fue un afán tremendo, casi no dormí".

No era la primera vez que la NASA intentaba comunicarse con alguna potencial vida inteligente: se había intentado enviar ondas radiomagnéticas y una misión anterior, llamada Pioneer, llevaba consigo una placa de metal con relieves.

Pero los discos de oro tenían un potencial mucho mayor, según explicó Ann Druyan, documentalista de ciencia y ex esposa de Sagan, a la BBC: "La placa Pioneer es un tipo de placa de carro, revolucionaria para su época. Pero en un disco, un disco fonográfico, podrías comprimir una enorme cantidad de imágenes, música, información. Era el mecanismo ideal de envío de información que pudimos usar en ese momento".

Ese aumento en la capacidad de información hizo que la tarea se centrara en el mensaje que se debería codificar en ellos.

Getty Images Carl Sagan fue uno de los promotores de los discos de oro.

El mensaje

El primer dilema con el que se enfrentó el equipo encargado del proyecto de los discos de oro fue el de comunicarse con una inteligencia de la cual no hay ninguna evidencia de que exista.

"Los seres humanos son románticos", dijo a la BBC la astrobióloga Betül Kaçar, de la Universidad de Wisconsin en Madison (EE.UU.). "Es un mensaje enviado al universo sin saber si alguien lo recibirá. Creamos un mensaje para destinatarios que ni siquiera sabemos si existen".

Además, también estaba el problema de explicarle a esta posible inteligencia cómo hacer sonar el disco.

"La carátula del disco es realmente una serie de instrucciones sobre qué hacer con este artefacto", explicó Lomberg, el jefe de la misión del Disco de Oro. "Con el disco también incluimos un cartucho y una aguja para poder hacerlo sonar".

El entendimiento era que la física y la matemática serían el lenguaje que podríamos tener en común con otra especie capaz de viajar en el espacio, dado que son reglas que aplican en todas las áreas del universo.

NASA/JPL-CALTECH En la parte inferior izquierda de la portada del disco de oro aparece un mapa que muestra la ubicación de nuestro Sistema Solar.

Usaron un diagrama de la estructura molecular de uno de los elementos más simples y más comunes en el universo, el hidrógeno, para ilustrar un salto en el tiempo, proceso que ocurre de igual manera en cualquier lugar del universo.

Con esto se esperaba que cualquier inteligencia extraterrestre que interceptara la sonda, pudiera interpretar ese salto como una unidad de tiempo.

Usando esa unidad de tiempo, multiplicada por el código binario que está impreso en la carátula, esa inteligencia extraterrestre podría identificar la velocidad necesaria para reproducir el disco. Si logran descifrar todo eso, nos pueden escuchar diciendo "hola", en al menos 55 idiomas.

Luego, escucharían un "collage" de sonidos de cómo suena nuestro planeta.

Y sería imposible hacer un disco sin incluir música que reflejara la diversidad del planeta, como explica Druyan: "Queríamos incluir música de gamelán javanés, shakuhachi japonés, flautas de pan peruanas y percusión senegalesa. Nos superaba por completo; éramos conscientes de eso. Por eso estábamos buscando a todos estos compositores, músicos y etnomusicólogos".

Getty Images Un científico con los discos de oro.

Lo que se queda por fuera

Otros elementos fascinantes del disco son sus 116 imágenes. Solo aparecen si quien lo encuentra entiende que algunos de los sonidos grabados son en realidad datos: cada pico de audio corresponde a un tono de gris y, juntos, forman una fotografía.

Lomberg fue el encargado de escogerlas: diagramas de biología y anatomía humana, paisajes, tecnología, animales. Pero reconoce que era imposible que la selección no se quedara corta. "No puedes representar la Tierra en 100 imágenes. Ni en 1.000", le dijo a la BBC. "¿Cómo se nos pasaron las pirámides? ¿El arte rupestre? ¿Los gatos?".

Druyan, por su parte, le pidió a Sagan incluir algo mucho más personal: sus propias ondas cerebrales, grabadas mientras meditaba.

Ella y Sagan acababan de confesarse que estaban enamorados, y su esperanza era que una civilización lejana pudiera algún día descifrar lo que sentían. "Carl me regaló su sonrisa deslumbrante y me dijo: 'Bueno, 1.000 millones de años es mucho tiempo, Annie. Hazlo’", recordó.

NASA/JPL/JPL-CALTECH La sonda Voyager 1 se convirtió en 1998 en el objeto fabricado por el ser humano que más lejos llegó en el espacio.

Además, la carátula tiene una tarea más: indicar dónde estamos. Unas líneas muestran la posición de nuestro planeta con respecto a 14 púlsares, estrellas que giran a gran velocidad, cada una con un ritmo único, y que podrían servir como faros para ubicarnos.

Algunos críticos han señalado que el retrato de la humanidad es demasiado optimista: no hay guerras, ni genocidios, ni hambrunas. "Queríamos que nos recordaran por Mozart, no por Hitler", explicó Lomberg.

Aun así, las tensiones de la época se colaron. Durante su meditación, Druyan no pudo evitar pensar en la Guerra Fría y en la amenaza nuclear. Cuando se lo confesó a Sagan, a él le pareció perfecto: admitir los fracasos de nuestra especie, creía, nos hacía parecer menos amenazantes.

Claro, nada de esto importa si nadie encuentra los discos. "Soy astrobióloga, busco vida en el universo. Uno puede tener esperanza", dijo Kaçar.

"Pero otra pregunta totalmente distinta es si otra especie extraterrestre puede o no inventar tecnología y usarla de la misma manera que nosotros para decodificar lo que nosotros enviamos".

Druyan prefiere pensar en el largo plazo: "Dentro de 1.000 millones de años, la Tierra será irreconocible. Todo lo que amamos se habrá ido. Pero las Voyager seguirán cantando por nosotros".

BBC

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