Getty Images Naza ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Venecia y recibió una ovación de pie récord de 25 minutos.

"Este es el edificio que necesito bombardear. El Naza de ese ataque fue cuatro", dice un hombre al que solo se le ve la silueta.

"¿Qué es Naza?", pregunta un segundo hombre.

"Daños colaterales. El número de civiles que morirán a causa de un ataque".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Esta es una escena del aclamado documental Naza, dirigido por los cineastas israelíes Rachel Szor y Yuval Abraham.

"Naza" es un acrónimo militar israelí que se ha vuelto familiar para muchos desde el estreno del documental.

El filme investiga las bajas civiles derivadas de las operaciones militares israelíes en curso en Gaza mediante entrevistas con 24 militares y oficiales de inteligencia israelíes anónimos, quienes explican cómo se utiliza la inteligencia artificial para identificar posibles objetivos.

A lo largo del documental, Yuval Abraham entrevista a fuentes no identificadas en azoteas de Tel Aviv por la noche, mientras el iluminado horizonte de la ciudad resplandece a sus espaldas.

The Guardian La película investiga las bajas civiles derivadas de las operaciones militares israelíes en curso en Gaza a través de entrevistas con 24 militares y oficiales de inteligencia anónimos.

En su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia, el documental ganó el Premio Especial del Jurado. Además, recibió una ovación de pie récord de 25 minutos.

Pero el filme ha provocado una fuerte reacción en Israel.

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que formaba parte de una ola de incitación global contra los judíos y ordenó a los servicios de inteligencia que identificaran a los participantes.

El jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, declaró que el documnetal era un ataque contra Israel, mientras que el ministro de Cultura, Miki Zohar, acusó a los directores de "traición al Estado" y pidió que se les revocara la ciudadanía.

Sin embargo, los cineastas defienden su trabajo.

Aprobación para "matar a 500 personas"

Según afirman, su documental de 80 minutos "detalla los sistemas que hay detrás de la muerte masiva y calculada de civiles palestinos en Gaza por parte de Israel" durante la guerra que siguió a los ataques liderados por Hamás del 7 de octubre de 2023.

Uno de los entrevistados afirma tener conocimiento de un caso en el que se autorizó un ataque para matar a 500 personas por "un solo objetivo humano", una acusación que el ejército israelí calificó de "completamente falsa".

El filme es el resultado de casi tres años de periodismo de investigación realizado por sus directores en colaboración con el diario británico The Guardian y el medio de comunicación israelí-palestino +972 Magazine.

The Guardian Todas las fuentes que aparecen en el filme figuran de forma anónima.

Si bien en el documental aparecen 24 soldados y oficiales de inteligencia israelíes, los directores afirman haber entrevistado a más de 100 fuentes durante su investigación.

"Al hablar con estos soldados, pudimos obtener una visión interna de los sistemas de puntería, los sistemas basados en inteligencia artificial y los protocolos que están detrás de la matanza masiva en Gaza", dijo Yuval Abraham al programa Newshour del Servicio Mundial de la BBC.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, más de 73.000 palestinos, entre ellos más de 20.000 niños, han muerto el el territorio.

Abraham afirmó que el documental surgió de un sentimiento de responsabilidad como ciudadanos israelíes.

"Esto surge de nuestra identidad como israelíes, que hemos visto cómo el gobierno de Netanyahu destruía la Franja de Gaza, mataba a decenas de miles de civiles, y de la sensación de que tenemos la responsabilidad de intentar hacer algo al respecto".

El gobierno israelí afirma haber hecho todo lo posible para evitar bajas civiles en su lucha contra los militantes de Hamás, quienes, según afirma, se infiltran en lugares como hospitales, escuelas y refugios. Hamás niega utilizar a la población civil de Gaza como escudos humanos.

"¿Dónde está papá?"

El documental recoge las posturas del gobierno y el ejército israelíes, que afirman que sus operaciones están dirigidas exclusivamente contra militantes y que se toman medidas para minimizar los daños a la población civil. Sin embargo, los testimonios de los soldados entrevistados cuentan una historia diferente.

"No se trata de una operación militar quirúrgica realizada con la intención de minimizar el riesgo para los civiles", declaró Abraham a la BBC.

El filme se centra en los sistemas de puntería basados en inteligencia artificial que, según los realizadores, se utilizan para identificar objetivos potenciales y estimar las probables bajas civiles.

Uno de los sistemas que aparecen en el documental se llama "¿Dónde está papá?", y, según los cineastas, alerta a los servicios de inteligencia cuando un objetivo regresa a casa. Supuestamente, el sistema rastrea a los miembros de la familia, a veces a través de los teléfonos móviles de los niños.

Rachel Szor explicó que el sistema de vigilancia monitorizaría las conversaciones en busca de frases como "¿Dónde está papá?" o "¿Cuándo llega?", lo que podría indicar que la persona a la que se dirigía el sistema había llegado a casa.

"En el filme se oye hablar de estas cifras de Naza. Se oye que existía una autorización generalizada para bombardear hasta 20 civiles… Es un algoritmo que calcula cuántas personas van a ser bombardeadas en cada casa", declaró Abraham a la BBC.

"Lo que realmente sucedió después del 7 de octubre fue que estos mecanismos de Naza […] normalizaron y permitieron el asesinato de civiles en lugar de minimizarlo".

Contraste marcado

The Guardian Los directores eligieron filmar en Tel Aviv porque muchos de los soldados y oficiales de inteligencia entrevistados eran de esta ciudad.

Naza es un doucumental sobre la guerra de Gaza con escasas imágenes del interior de la Franja. En cambio, se desarrolla principalmente en las azoteas de Tel Aviv por la noche, con elegantes edificios de apartamentos y ventanas brillantemente iluminadas que enmarcan escenas de la vida cotidiana.

Esas imágenes contrastan fuertemente con la devastación en Gaza, a tan solo 70 km al sur, que se muestra en los momentos finales de la película.

Rachel Szor explicó que eligieron Tel Aviv porque muchos de los soldados y oficiales de inteligencia entrevistados eran de esa ciudad, sede del cuartel general del ejército de Israel.

"Vienen de la élite de la sociedad israelí. A veces se consideran de izquierdas", dijo.

Anadolu via Getty Images Más de 73.000 palestinos, entre ellos más de 20.000 niños, han muerto en Gaza, según el Ministerio de Salud controlado por Hamás.

Pero, ¿cómo lograron que tantos soldados y oficiales hablaran tan abiertamente sobre lo que el ejército israelí —y ellos mismos— habían hecho en Gaza?

Abraham afirmó que generar confianza era uno de los mayores desafíos a los que se enfrentaban.

"Muchos de ellos sentían que estaban participando en algo incorrecto, que estaban involucrados en crímenes o asesinatos injustificados", dijo.

Según él, gran parte de los medios de comunicación israelíes carecían de un análisis crítico exhaustivo, lo que facilitó la realización de las entrevistas.

"Algunas de las personas con las que hablamos dijeron que sentían que nunca antes les habían hecho esas preguntas", dijo. "Una vez que se las hicimos, accedieron a hablar".

Todas las fuentes que aparecen en el documental hablaron bajo condición de anonimato. "Corren un gran riesgo al hablar", dijo Abraham. "Por eso se les exige que mantengan la confidencialidad".

Provocando un debate público

Getty Images El documental ha generado controversia y protestas en varios festivales de cine.

Desde el mediático estreno del filme en el Festival de Cine de Venecia, sus directores afirman haber recibido numerosas amenazas de muerte y haber sido tildados de traidores por críticos en Israel.

El ex primer ministro Naftali Bennett calificó el documental de "horrible difamación contra nuestros hijos e hijas", mientras que el ex ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, describió a los directores como "enemigos de Israel".

AFP via Getty Images En otros festivales, la película recibió un fuerte apoyo del público.

El ejército israelí también ha emitido una amplia respuesta, acusando al documental de presentar "una imagen distorsionada, engañosa y falsa de la planificación de objetivos y los procesos de ataque de las FDI". Afirmó que la narrativa se basa en "errores fácticos sustanciales derivados de una representación tergiversada y manipuladora de la realidad".

Abraham afirmó que los cineastas se pusieron en contacto con el ejército israelí en más de diez ocasiones a lo largo de casi tres años para exponer todas las afirmaciones principales del filme y rechazó las acusaciones de que su información fuera inexacta.

Anadolu via Getty Images Un mural de Abraham y Szor en Ashdod, Israel, originalmente los tildaba de "traidores", pero otro artista modificó posteriormente la redacción para describirlos como "héroes".

Argumentó que la ira dirigida hacia el documnetal reflejaba una reticencia más generalizada dentro de la sociedad israelí a confrontar las acciones del ejército en Gaza, y dijo que el filmel había provocado un nivel de debate público no visto desde el comienzo de la guerra.

"Lo que hemos visto en gran parte de los medios israelíes es o bien una total ignorancia o bien una justificación de estos crímenes", afirmó.

"Cuando se normaliza la matanza masiva de civiles, el resultado es un estado de negación total. Esperamos que esta película contribuya a derribar estas barreras de negación en la sociedad israelí".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más