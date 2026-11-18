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Las interrupciones del servicio y los fallos informáticos son habituales, pero no a esta escala.

En la última semana, Microsoft sufrió una interrupción masiva de sus servicios; un aparente fallo técnico paralizó todos los vuelos en Estados Unidos durante horas, y los sistemas de comunicación de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) tuvieron problemas.

Por no mencionar las interrupciones que afectaron a los principales bancos estadounidenses, así como un importante fallo detectado en un popular lenguaje de programación.

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Se trata de incidentes aislados, pero el hecho de que hayan ocurrido tan cerca unos de otros hace que la gente se pregunte si podrían estar relacionados.

No hay pruebas que lo sugieran, pero sí nos dicen mucho sobre cómo funciona el mundo tecnológico moderno y dónde residen las vulnerabilidades.

¿Qué ha estado pasando?

Como suele ocurrir, muchas interrupciones del servicio fueron consecuencia de un fallo en una actualización o instalación en algún punto del sistema.

Una actualización de la red de Microsoft provocó que los servidores se sobrecargaran y se apagaran.

También fueron las mejoras en una red antigua y obsoleta las que dejaron en tierra a miles de aviones en Estados Unidos durante el fin de semana.

Los problemas con el sistema de comunicación interna de la NSA y, por separado, con iCloud y Apple Pay de Apple, también se atribuyeron a fallos durante las actualizaciones del sistema.

La interrupción de los pagos en los bancos estadounidenses se atribuye a un "fallo de software" de JP Morgan Chase. El banco afirma que no se trata de un incidente de ciberseguridad.

Pero algunos problemas recientes están, de hecho, relacionados con vulnerabilidades de ciberseguridad.

Se usó inteligencia artificial para descubrir fallos en Java, el tercer lenguaje de programación más popular del mundo.

El investigador Scott Helme también descubrió código malicioso en Optimizely, una plataforma utilizada por algunas de las empresas más grandes del mundo.

Los hackers lograron robar alrededor de US$7.000 en criptomonedas antes de ser descubiertos y expulsados.

Getty Images Una actualización de Microsoft provocó fallas en su programa de correo electrónico Outlook, así como en otras de sus aplicaciones.

¿Por qué están sucediendo estas cosas ahora?

Abordemos primero los incidentes cibernéticos y el papel de los nuevos modelos de IA.

"Me sorprendería mucho que todos estos ciberataques y las personas que los perpetran no estuvieran utilizando inteligencia artificial para acelerarse", declaró Helme al programa Today de BBC Radio 4.

Desde el verano boreal, empresas de IA como Anthropic y OpenAI decidieron que es demasiado arriesgado dar al público en general acceso a los modelos más avanzados antes de permitir que ciertas empresas e instituciones los utilicen.

En estos casos, los profesionales de la seguridad pueden utilizar la misma tecnología para detectar fallos por sí mismos y alertar a otros antes de que los delincuentes lleguen a ellos.

Esto ocurrió tanto en el reciente incidente de Java como en el de PHP, donde hubo una carrera contrarreloj para corregir las vulnerabilidades antes de que pudieran ser explotadas.

Y luego están los apagones.

Esto no es nuevo: el mundo se detuvo en los últimos años cuando CrowdStrike y luego Amazon Web Services paralizaron dispositivos y sistemas.

Parte de esto puede deberse a la deuda técnica, un término que se utiliza cuando los operadores optan por soluciones rápidas para el software en lugar de resolver el problema subyacente.

La acumulación de soluciones superficiales puede acabar provocando problemas más graves a largo plazo.

Dado que la inteligencia artificial está haciendo que muchas empresas reevalúen su ciberseguridad, es posible que publiquen más actualizaciones para corregir las vulnerabilidades que han detectado.

Las interrupciones del servicio también suelen recordarnos la importancia de la tecnología física en la que se basa nuestro mundo en línea, como los cables, los servidores y los centros de datos.

En el incidente del control de tráfico aéreo en Estados Unidos, por ejemplo, el problema surgió cuando los ingenieros estaban reemplazando los cables de cobre obsoletos por fibra óptica.

Getty Images Una falla informática obligó a paralizar por varias horas todos los vuelos en EE.UU.

¿Hasta qué punto deberíamos preocuparnos?

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, insiste en que los incidentes recientes no están relacionados entre sí ni provienen de un solo atacante.

"No estamos bajo un ataque sistémico", dijo. "Estos sucesos no tienen nada que ver entre sí, no están interrelacionados".

En casos como PHP y Java, "los buenos" encontraron las fallas, con la ayuda de la IA, antes que "los malos", lo que les permitió recopilar algunas soluciones antes de que los errores pudieran ser explotados de forma generalizada.

Al mismo tiempo, Anthropic, entre otras empresas líderes en inteligencia artificial, ha advertido sobre los riesgos que plantean sus propios productos.

Los cortes en el servicio, en particular, tienen un impacto en el mundo físico, ya que a menudo provocan interrupciones en la atención médica, las escuelas y la capacidad de las personas para realizar su trabajo.

O, como ocurrió durante el fin de semana, la capacidad de los aviones para volar.

Reuters El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, asegura que los incidentes informáticos no están relacionados entre sí.

También ponen de manifiesto la gran dependencia mundial de un pequeño número de actores: no solo las empresas de IA de vanguardia, sino también los proveedores de infraestructura como Microsoft y Amazon, que, junto con Google, gestionan una gran parte de los servidores informáticos del mundo.

En el incidente de PHP, el mundo contuvo la respiración mientras un programador, trabajando de forma voluntaria, se esforzaba por publicar parches de una forma que fuera fácilmente aplicable.

Y Java, gestionado por otro gigante tecnológico, Oracle, es utilizado por casi todas las empresas más grandes del mundo.

"La vulnerabilidad de Oracle Java es un claro recordatorio de la gran dependencia que las empresas han llegado a tener de un número relativamente pequeño de tecnologías esenciales", dijo Sheila Pancholi, responsable de garantía de riesgos en la consultora RSM UK.

"Las organizaciones necesitan saber dónde residen sus dependencias tecnológicas críticas, actuar con rapidez cuando surgen vulnerabilidades y comprobar que su respuesta ha funcionado realmente".

Mientras tanto, Xander Van Raemdonck, ingeniero de seguridad de Aikido Security, dijo que el desafío es "saber si uno está expuesto".

"Java viene incluido en una gran cantidad de software empresarial, por lo que muchas empresas no tienen una lista completa de dónde se ejecuta", observó.

¿Es esta la nueva normalidad?

Reuters

Quizás por ahora.

Las herramientas de IA que se utilizan para ayudar a encontrar fallos de seguridad son todavía tan recientes que probablemente seguirán encontrando vulnerabilidades que han estado presentes en el código durante décadas.

"La IA está acelerando el descubrimiento en ambos lados y agilizando la cantidad de software que se distribuye", señaló Martin Reynolds, CTO de campo de la empresa de entrega de software Harness.

"Por lo tanto, la cantidad de programas que los desarrolladores deben reparar y actualizar está aumentando, mientras que el tiempo del que disponen para realizar el trabajo está disminuyendo".

Será necesario seguir abordando la deuda técnica, lo que implica más actualizaciones de los sistemas y un mayor potencial de que estas causen interrupciones.

Además, existe la amenaza constante de los piratas informáticos, que cada vez son más sofisticados.

Los atacantes solo necesitan encontrar una vulnerabilidad para explotar, mientras que los defensores tienen que protegerse contra todos los posibles ataques informáticos.

"Los atacantes pueden moverse con rapidez y sin preocupaciones, y experimentar sin riesgo de fracaso, por lo que, naturalmente, suelen avanzar un poco más rápido", dijo Helme.

"Actualmente estamos observando un pequeño desfase entre la velocidad de movimiento de los atacantes y la de los defensores".

La naturaleza de juego del gato y el ratón del ciberespacio hace improbable que termine pronto, y el impacto de la IA implica que lo que está en juego es cada vez mayor.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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