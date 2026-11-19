Getty Images La actriz afirmó que desde el momento en que entró en la industria de la actuación fue "objeto de burlas por su peso".

Florence Pugh dijo sentirse "perturbada" al ver a "miles de personas" que hablan sobre su reciente aparición en los Governors Awards y negó rotundamente las especulaciones sobre su uso de medicamentos para bajar de peso y cirugía facial.

La actriz británica publicó un claro y exhaustivo mensaje en Instagram en el que describe lo "estresante" que es despertarse y ver a la gente "hablar de ti y de tu cuerpo de maneras que ni siquiera puedes comprender".

"Nunca he usado Ozempic. Nunca me he sometido a ninguna cirugía facial", escribió. "Y que nadie diga que no me hice mi propia nariz, siempre he tenido esa hermosa nariz de esquiadora. ¡Incluso de bebé!".

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Añadió: "Por primera vez en toda mi carrera, he tenido la oportunidad de descansar, dormir, levantarme, hacer ejercicio y comer de forma regular y saludable".

En su declaración de ocho páginas, la estrella de Oppenheimer, Dune y "Al este del Edén" les dijo a sus seguidores: "Me estoy cuidando, y eso es todo".

Getty Images "Ustedes discuten sobre mi cara y mi cuerpo de manera perturbadora", dijo la actriz.

Pugh recalcó que perder peso no era su objetivo y que en realidad perdió "un kilo".

"Lo más importante para mí y para mi entrenador es el músculo", dijo. "Creo que es lo más importante que una mujer puede hacer. Desarrollar músculo y ser fuerte. Ahora puedo hacer seis flexiones de brazos en la barra y levantar 110 kg".

"Seguro que para muchos de ustedes no es gran cosa… ¡pero para mí lo es todo!".

La actriz afirmó que desde el momento en que entró en la industria de la actuación fue "objeto de burlas por su peso".

"Me gusta cada vez que tengo la oportunidad de decirle a alguien que está siendo inapropiado al hacer comentarios sobre mi peso, y no voy a cambiar eso ahora solo porque ustedes lo hayan dicho".

También dijo estar "perturbada" porque "hay mujeres que ahora piensan que soy alguien que no soy, por haber vuelto a diseccionar mi cuerpo y señalarlo con el dedo".

"He dedicado toda mi carrera a defender y proteger cuerpos que crecen de forma natural".

La profesora Heather Widdows, de Everyday Lookism, organización que lucha para acabar con la discriminación por la apariencia física, le dijo a BBC News: "Pugh tiene razón al decir que nos encontramos en un punto en el que 'los estándares de belleza están cambiando y cada vez es más difícil mantenerse al día'.

"Un ideal de belleza global impone exigencias imposibles y normaliza lo que antes era extremo", añadió Widdows, profesora de Filosofía en la Universidad de Warwick.

"Sabemos que avergonzar a las personas por su físico es perjudicial. Por lo tanto, no deberíamos decir cosas negativas sobre el cuerpo de los demás… en un mundo donde nuestros cuerpos son cada vez más parte de nosotros mismos, cuando avergonzamos los cuerpos, avergonzamos a las personas".

Getty Images "Nunca he estado en Ozempic. Nunca me he sometido a ninguna cirugía facial", dijo la actriz.

Pugh, nominada al Oscar por "Mujercitas" en 2020 e intérprete de la viuda negra asesina Yelena Belova en Spider-Man: Brand New Day, ya se ha manifestado anteriormente en contra de los prejuicios sobre la apariencia de las mujeres.

En 2024, le dijo a The Times que su objetivo era "cuestionar la percepción que se tiene de las mujeres".

"Miren, no todo el mundo tiene piernas larguísimas. Recuerdo observar esta industria y sentir que no estaba representada", explicó. "Me ha encantado desafiar ideas que no me gustan".

En su post de Instagram, también habló sobre por qué cree que recibe críticas sobre su apariencia.

"Siempre he sido consciente de que ver a una mujer segura de sí misma y feliz consigo misma resulta ofensivo para mucha gente, y durante mucho tiempo simplemente acepté que recibiría comentarios de ese tipo", sostuvo.

"¿Pero ahora esto…? Les pido a todos que seamos conscientes. Somos personas reales, viviendo vidas reales".

Pugh no activó los comentarios en su publicación, pero recibió "me gusta" de celebridades como Ashley James, conocida por hablar abiertamente sobre la positividad corporal, además de Carol Vorderman, Zoe Ball, la escritora y actriz Katy Brand y el médico y presentador Amir Khan.

"Me quedé… horrorizada"

Pugh también reveló que demandó a varias publicaciones a principios de este año por haber publicado imágenes generadas por inteligencia artificial que la mostraban recibiendo inyecciones cosméticas, presentadas como fotografías reales.

"Me quedé… horrorizada", escribió, alegando que los artículos dañaron su reputación.

La actriz concluyó instando a sus seguidores a reflexionar sobre su actitud hacia la apariencia física.

"Entiendo que estamos en una etapa distorsionada de la historia de la imagen, con estándares de belleza que cambian y cada vez son más difíciles de seguir", expresó.

"Pero, por favor, sean amables consigo mismos y con los demás respecto a la apariencia física de las personas.

"No estoy enfadada contigo, estoy enfadada con la situación que se está proyectando sobre nosotros.

"Parece inevitable, pero en el ojo público, cambiar el rumbo depende tanto de ustedes como de nosotros".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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