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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que Myanmar cometió un genocidio contra el grupo rohingya en el norte del estado de Rakáin.

El histórico veredicto se alcanzó tras nueve votos a favor y seis en contra.

También por nueve votos contra seis, el tribunal culpó a Myanmar de haber incumplido su obligación de prevenir el genocidio cometido por particulares en colaboración con sus fuerzas de seguridad.

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Sin embargo, y por 14 votos contra uno, la corte consideró que las autoridades del país no incitaron públicamente al genocidio, que era otro cargo que pesaba sobre el gobierno de ese país.

Informando desde La Haya, sede de la CIJ, la corresponsal de BBC News Anna Holligan recordó que ningún Estado había sido declarado responsable de genocidio por este tribunal.

"Para los sobrevivientes rohingyas y los cientos de miles que viven en campos de refugiados en Bangladesh, esto supone un reconocimiento internacional formal de que lo que sufrieron constituyó un genocidio", añadió.

Pero la periodista aclaró que para muchas de las víctimas, el fallo tiene un enorme valor simbólico, pero, por sí solo, no garantiza su regreso seguro a casa, ya que lo ocurrido en el tribunal internacional no fue un proceso penal.

"La CIJ no puede enviar a prisión a generales a título individual y tampoco cuenta con un mecanismo de ejecución", explicó.

"Asimismo, el fallo no conlleva el encarcelamiento directo de los mandos militares de Myanmar: la CIJ dirime la responsabilidad de los Estados, mientras que la Corte Penal Internacional (CPI) procesa a individuos".

Sin embargo, señaló la corresponsal, la declaración de genocidio podría aportar peso jurídico y diplomático a otros procesos penales, así como a las peticiones para que el Consejo de Seguridad de la ONU garantice el cumplimiento de la sentencia.

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Entre las primeras reacciones al fallo, Human Rights Watch señaló que el fallo de la CIJ constituye un "reconocimiento largamente esperado del sufrimiento que los rohingyas han padecido a manos del Ejército de Myanmar".

María Elena Vignoli, asesora jurídica en materia de Justicia Internacional, indicó por su parte que "la sentencia sienta, además, un precedente importante para las víctimas de genocidio y otros crímenes graves en todo el mundo, en su propia búsqueda de justicia".

Cómo afecta el fallo a Aung San Suu Kyi

La CIJ determinó que el Estado de Myanmar es responsable de genocidio y Aung San Suu Kyi era la jefa de Estado en el momento en que se llevaron a cabo la mayoría de las acciones citadas en el fallo.

La líder política, activista prodemocracia y Premio Nobel de la Paz en 1991, además, decidió encabezar la defensa jurídica inicial presentada por Myanmar en La Haya.

Jonathan Head, corresponsal de la BBC en el sudeste asiático, informó que si bien ella tenía un control muy limitado sobre las fuerzas militares que lanzaron los ataques contra las comunidades rohingyas en 2017, tampoco criticó sus acciones; por el contrario, cuestionó la cobertura mediática de la violencia, calificándola de "un iceberg de desinformación".

"Suu Kyi intentaba gestionar una relación sumamente delicada con las Fuerzas Armadas, cuyo comandante, Min Aung Hlaing, fue quien ordenó los ataques contra los rohingyas y, posteriormente, derrocó a su gobierno y la encarceló. Es casi seguro que esta situación le impidió condenar a los militares", informó Head.

"No obstante, lo ocurrido con los rohingyas —sumado al reciente fallo de la CIJ— dejará una mancha indeleble en su reputación", concluyó

Getty Images Aung San Suu Kyi fue derrocada por la junta militar.

¿Quiénes son los rohinyas?

Los rohinyas son una minoría étnica musulmana que vive principalmente en el estado de Rakáin, en Myanmar.

Han sufrido décadas de discriminación y violencia en Myanmar —un país de mayoría budista— y, según la legislación birmana, se les niega la ciudadanía. Esto los ha convertido en uno de los grupos de personas apátridas más numerosos del mundo.

Diversas oleadas de persecución a lo largo de las décadas han obligado a casi dos millones de rohinyas a huir del país.

En 2017 comenzó un enorme éxodo las tropas de Myanmar, respaldadas por turbas budistas locales, realizaron lo que llamaron "operaciones de limpieza", con pueblos enteros incendiados y matanzas masivas de civiles.

Al menos 6.700 rohingya, incluidos al menos 730 niños menores de cinco años, fueron asesinados en el mes posterior al estallido de la violencia, según la organización médica Médicos Sin Fronteras. Más de 700.000 huyeron a Bangladesh.

Amnistía Internacional dice que el ejército de Myanmar también violó y abusó de mujeres y niñas rohingya.

Más de un millón de rohinyas desplazados viven en campos de refugiados en Bangladesh y la ONU los ha calificado como "la minoría más perseguida del mundo".

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