Getty Images El personal de Sotheby’s carga el cuadro Châtaigniers en fleurs, de Vincent van Gogh, en una presentación previa a la subasta, en Hong Kong el mes pasado.

La casa de subastas Sotheby’s vendió un cuadro de Vincent van Gogh por la cifra récord de US$190,4 millones.

La venta de Châtaigniers en fleurs ("Los castaños en flor") pulveriza el récord anterior en subasta del renombrado artista, que en 2022 alcanzó los US$117,2 millones.

La histórica subasta, que tuvo lugar el miércoles en Nueva York, se produjo tras un acuerdo de última hora para resolver una disputa relacionada con las acusaciones de que la obra de arte fue vendida previamente bajo coacción durante el ascenso de los nazis.

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Châtaigniers en fleurs fue pintado en 1890, durante los dos últimos meses de vida de Van Gogh.

Según Sotheby’s, se considera una de las obras de arte más importantes de ese período del artista que aún permanece en manos privadas.

Aún no queda claro quién compró el cuadro.

La BBC se puso en contacto con Sotheby’s en busca de más información, pero al momento de publicar este artículo no obtuvo respuesta.

Entre familias

La pintura al óleo, cuyo valor se estimaba en US$180 millones antes de la venta, se subastó como parte de un conjunto denominado Colección Blaquier-Arrieta.

Sotheby’s anunció horas antes de la subasta que resolvió una disputa entre la familia argentina Blaquier-Arrieta y los herederos de la familia Fischer, los anteriores propietarios alemanes de la obra, en relación con la venta.

Los representantes de los herederos de la familia Fischer alegaban que el cuadro pudo haber sido vendido bajo coacción durante el ascenso de los nazis.

Según se informa, un abogado de los herederos de la familia escribió a Sotheby’s en su nombre, indicando a la casa de subastas que la pintura se vendió en Ámsterdam antes de la Segunda Guerra Mundial por las pérdidas económicas que sufrió la editorial de la familia Fischer durante el Tercer Reich.

La BBC se ha puesto en contacto con el abogado para obtener declaraciones al respecto.

"En reconocimiento a la compleja historia de la pintura durante la era nazi y al sufrimiento padecido por la familia Fischer durante el Holocausto, ambas familias han llegado a una resolución mutuamente satisfactoria y la obra se venderá de conformidad con su acuerdo", informó Sotheby’s el miércoles.

Varias manos

El sitio web de Sotheby’s detalla la procedencia de la pintura al óleo y cómo ha investigado los cambios de manos de la obra de arte desde 1890.

Según el texto, Samuel Fischer, un famoso editor alemán, la adquirió en 1909 antes de que pasara a formar parte de su familia, tras su fallecimiento en 1934.

Universal History Archive/Getty Images Considerado como uno de los pintores postimpresionistas más destacados y, ahora universalmente conocido, Van Gogh no fue ampliamente valorado en vida. Este es el autorretrato que le dedicó a Paul Gaugin.

Según Sotheby’s, el cuadro fue depositado en la galería de arte Paul Cassirer en Ámsterdam en 1932 o 1933, antes de pasar a manos de Henriette y Marcel Kapferer en París en 1936.

Posteriormente, otros cuatro propietarios tuvieron el cuadro.

La familia Blaquier adquirió la obra en 1975 y la poseyó durante más de medio siglo antes de la última venta, según informó la casa de subastas.

El 14 de noviembre, el diario La Nación consiguió, en Buenos Aires, declaraciones de la familia Blaquier, mientras Sotheby’s buscaba una solución a la disputa que pudiera satisfacer a las partes involucradas.

"La familia Blaquier es propietaria legítima de la obra Châtaigniers en fleurs desde hace más de 50 años y asume con absoluta conciencia la revisión de la procedencia de las obras de arte, reconociendo la importancia de atender las sensibilidades históricas vinculadas a la época nazi y sus víctimas", indicó el comunicado obtenido por el diario argentino.

La familia señaló que adquirió la pintura "de buena fe" y que lo hizo en "una galería de primer nivel internacional".

Además, añadió que en las décadas en las que la obra formó del patrimonio familiar, "los herederos de la familia Fischer jamás formularon reclamo alguno ni formal ni informal ante los propietarios".

La obra, aseguraron, nunca se ocultó. De hecho, estuvo "expuesta públicamente en diversas oportunidades a lo largo de los años".

Una familia empresaria

La familia Blaquier-Arrieta es una de las familias empresariales más influyentes de Argentina, históricamente vinculada al control del Ingenio Ledesma, uno de los mayores grupos agroindustriales del país, con actividades en la producción de azúcar, papel, cítricos, bioetanol y energía.

El empresario argentino Carlos Pedro Blaquier se casó, en 1952, con Nelly Arrieta y tuvieron cinco hijos.

La pareja creó una de las colecciones de arte más importantes de Latinoamérica.

Blaquier, quien fue el dueño de uno de los mayores ingenios de azúcar de Argentina, fue investigado por su presunta vinculación con delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar argentina (1976-83).

Sin embargo, "fue separado del proceso en virtud de que un tribunal de Jujuy consideró que, por su avanzada edad, no estaba en condiciones de hacer frente al juicio", señaló La Nación en el obituario del empresario, publicado el 13 de marzo de 2023.

Blaquier sostuvo que era inocente.

Arrieta, quien murió en 2020, fue una figura destacada en el ámbito cultural de Argentina.

Fue presidenta durante más de 30 años de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y tuvo una participación activa en la Academia Nacional de Bellas Artes.

En relación a la Colección Blaquier-Arrieta, Sotheby’s señala que "traza el nacimiento del arte moderno a través de pinturas de un nivel que rara vez se ve fuera de los museos, y aún menos frecuentemente en el mercado".

La casa de subastas cuenta que Carlos Pedro Blaquier y Nelly Arrieta de Blaquier se iniciaron en el mundo del coleccionismo en la década de 1960, "trabajando en estrecha colaboración con galerías de primer nivel".

"Su actividad como coleccionistas reflejaba un compromiso más amplio con la investigación, la filantropía y la preservación del patrimonio cultural".

*Con información de la periodista de la BBC Sareen Habeshian.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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