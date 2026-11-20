Natura Viva Un hotel muy particular…

Me temblaban las piernas mientras ponía con cuidado mi bota de senderismo sobre el cable trenzado de media pulgada que tenía debajo. Sujetándome al cable de la vía ferrata cerca de mi línea de visión, deslicé mi mosquetón al siguiente tramo de metal y di un paso hacia el vacío, a más de 200 metros de altura.

"¡Al parecer le tengo miedo a las alturas!", le grité a mi marido mientras él también cruzaba el precario puente. Con solo el cable bajo mis pies, los escarpados acantilados de granito del Valle Sagrado de Perú se precipitaban hacia el turbio río Urubamba, muy abajo.

Crucé con dificultad el hueco de 20 metros, repitiéndome una sola instrucción: no mires hacia abajo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Finalmente, al llegar al otro lado, me subí con cuidado a una escalera metálica.

Nuestro guía, Efren Lopez, me aseguró que solo nos quedaban unos cientos de metros por escalar.

Nuestro destino era Skylodge Adventure Suites, un conjunto de cápsulas transparentes aferradas a un acantilado vertical a 365 metros sobre el Valle Sagrado, a las que se accede mediante una ingeniosa red de escaleras, cables, peldaños de hierro y escalones.

Mi esposo, yo y otras cuatro personas habíamos venido a pasar una noche suspendidos sobre los Andes peruanos.

Alex Chovanak Para llegar a Skylodge Adventure Suites hay que realizar una vertiginosa ascensión por los acantilados que se elevan sobre el Valle Sagrado de Perú.

Antaño corazón agrícola del Imperio inca, el Valle Sagrado de Perú atrae a visitantes con sus ruinas incas, pueblos tradicionales y espectaculares paisajes de montaña.

El pequeño pueblo de Pachar, donde se ubica Skylodge, está a tan solo 10 km de la bulliciosa ciudad inca de Ollantaytambo, pero sus fértiles llanuras aluviales y los picos nevados de los Andes dan la sensación de estar en otro mundo.

López nos guió con paso firme hacia arriba, sorteando una serie de estrechas cornisas excavadas en el acantilado de granito.

Me detuve en una pequeña plataforma, apenas lo suficientemente ancha para tres personas, me ajusté el arnés de seguridad y contemplé el valle.

Muy abajo, el río Urubamba serpenteaba entre campos cultivados, enmarcado por picos escarpados.

Aún mareada, me atreví a mirar hacia las cápsulas que se alzaban en lo alto.

Mientras otro escalador luchaba por subir a la plataforma, me empujaron suavemente hacia arriba, por la ladera de granito.

A pesar de mi temor inicial, poco a poco encontré mi ritmo, enganchando y desenganchando los mosquetones mientras ascendíamos. Pero el aire enrarecido de la montaña me dejó sin aliento al alcanzar los 3.200 metros sobre el nivel del mar, y para cuando finalmente logré subir a la plataforma metálica fuera del comedor, dos horas después de comenzar el ascenso, estaba exhausta.

Una noche entre las estrellas

Alex Chovanak Situadas a 365 metros sobre el fondo del valle, las cápsulas transparentes de Skylodge ofrecen vistas espectaculares.

Incluso ahí, quienes le temen a las alturas no encuentran consuelo. Las cápsulas parecen flotar en el vacío. Solo una vez adentro, a salvo y sin arnés, pude finalmente sentarme en una silla y respirar.

Mi esposo y yo nos sentamos con nuestros cuatro compañeros de escalada a tomar té, contemplando la puesta de sol sobre el Valle Sagrado a través de las paredes transparentes del comedor, mientras nuestro guía, López, preparaba una cena peruana.

Disfrutamos de sopa de calabaza, remoulade de pollo y papas andinas, seguidas de un delicioso brownie de cacao con maracuyá fresca. Afuera, el cielo rosado se oscureció gradualmente, revelando las primeras estrellas y la bruma turbia de la Vía Láctea.

Me bebí el resto del vino de un solo trago al recordar que para llegar a nuestro dormitorio tendría que subir otra cuesta.

Evan Harris Los huéspedes deben afrontar otra escalada expuesta a lo largo del acantilado para llegar a sus cápsulas para dormir.

López nos ayudó a ponernos los arneses y nos sujetó para el corto ascenso a nuestras cápsulas privadas. Usando agarres de hierro para manos y pies perforados en el granito, mi esposo y yo escalamos hacia nuestra habitación, donde permaneceríamos hasta la mañana.

"Asegúrense de quedarse despiertos hasta tarde para disfrutar de las mejores vistas de la Vía Láctea", nos recordó.

El acceso a nuestra cápsula para dormir, aferrada a la pared del acantilado, era a través de una escotilla en el techo. En su interior había tres camas -una doble y dos individuales- y seis ventanas con vistas al Valle Sagrado. El baño era mucho menos lujoso: un inodoro seco ecológico, separado del resto de la cápsula por una gruesa cortina, sin ducha a la vista.

La temperatura bajó rápidamente dentro de la cápsula y me acurruqué en la cama doble bajo un montón de mantas gruesas, mirando a través de la pared curva.

No había mucho que hacer salvo leer, beber vino y esperar la hora más oscura para ver las estrellas más brillantes. Escuchaba los débiles sonidos de la civilización que llegaban desde la carretera de abajo: el claxon ocasional de algún coche, una sirena lejana y el crujido del viento contra el exterior de la cápsula.

Alex Chovanak Por la noche, los huéspedes pueden disfrutar de vistas panorámicas del cielo nocturno andino.

Esa misma tarde, López nos había explicado la importancia del cielo nocturno en la cultura inca.

"Los incas consideraban el río Urubamba, que se extiende bajo nosotros, como el espejo terrenal de la Vía Láctea, y cada ser vivo tenía su contraparte celestial en esa pintoresca galaxia", nos dijo.

Ahora, tumbada en lo alto del valle, contemplaba la Vía Láctea mientras su contraparte terrestre serpenteaba por el valle. A medida que el cielo se llenaba de más estrellas, sentía como si me durmiera entre ellas, no debajo.

Un descenso emocionante

Justo antes de las 6:00, la luz dorada de la mañana inundó mi cabaña. Afuera, el canto de los pájaros resonaba por todo el valle mientras los demás huéspedes comenzaban a despertarse.

Tras regresar a toda prisa al comedor para desayunar, nos preparamos para nuestra última aventura: un descenso por seis tirolinas, con longitudes que oscilaban entre 150 y 700 metros.

Al engancharme con seguridad a la primera tirolina, eché un último vistazo a la escarpada ladera. Por fin me sentí cómoda en las alturas.

Evan Harris Tras pasar la noche en Skylodge, los huéspedes descienden al fondo del valle a través de seis tirolinas.

Al impulsarme desde el andén, me lancé a toda velocidad entre agujas de granito naranja hacia López, que me esperaba a lo lejos.

Justo antes de llegar al final, me incliné a la derecha, evitando un fuerte golpe cuando el freno automático se activó, lo que me permitió deslizarme suavemente hasta el siguiente rellano.

Me deslicé a toda velocidad de plataforma en plataforma, zigzagueando por el acantilado, acercándome cada vez más al fondo del valle con cada deslizamiento. Menos de una hora después, estaba de nuevo en tierra firme.

La experiencia resultó ser más desafiante de lo que cualquiera de nosotros había imaginado.

Pero tras pasar una noche suspendida sobre el Valle Sagrado, la tranquilidad de la naturaleza, la profunda satisfacción de haber superado un reto físico y las vistas espectaculares me hicieron soñar con un futuro lleno de escaladas y campamentos en acantilados.

* BBC Travel narra historias inmersivas para lectores curiosos y apasionados que desean aprender sobre el mundo tanto como viajar por él. Si quieres leer más artículos como este, en inglés, haz clic aquí.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más