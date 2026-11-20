Moose Campbell/BBC Soldados ucranianos como "Músico" rara vez ven el sol, pero dicen sentirse más seguros bajo tierra.

Se ha abierto un nuevo frente en la guerra de Ucrania y está bajo tierra.

Durante los últimos siete meses, las fuerzas ucranianas han estado viviendo y combatiendo contra las tropas rusas en un antiguo gasoducto soviético en la región nororiental de Járkov.

Con un diámetro de poco más de un metro, apenas hay espacio para arrastrarse. Pero es relativamente seguro frente a los drones que ahora saturan los cielos sobre la línea del frente, haciendo prácticamente imposible el avance de cualquiera de los dos bandos.

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Ahora, refugiarse bajo tierra es la "única opción", afirma Zanuda, quien ha participado en la planificación de la operación de túneles en Ucrania y la describe como un nuevo mundo de combate. Sin embargo, reconoce que es difícil.

"En la superficie siempre tienes cierto margen de maniobra, pero aquí solo puedes enfrentarte al enemigo de frente".

El trayecto para llegar a este campo de batalla subterráneo en la región de Járkov no hizo más que poner en evidencia los peligros sobre el terreno: un desplazamiento a gran velocidad en vehículo a través de campos abiertos, seguido de una larga marcha por terreno fangoso, acompañado por tropas ucranianas con sus armas cargadas, listas para derribar drones rusos.

Moose Campbell/BBC Las tropas se desplazan por el túnel en trineos especiales; lo llaman el metro de Kupyansk.

Al llegar a la entrada del túnel, lo primero que llama la atención es el persistente olor a gas y a aire fétido.

Ambos bandos utilizan las aberturas en el oleoducto para llegar a la superficie, donde se desarrolla la mayor parte de los combates. Han abierto brechas en el suelo y han utilizado herramientas de soldadura para perforar el grueso acero.

Los rusos fueron los primeros en explotar el oleoducto para infiltrarse en la cercana ciudad de Kupyansk en septiembre de 2025. Ya habían utilizado oleoductos subterráneos anteriormente, durante la toma de la ciudad de Avdiivka en 2024, y el año pasado en su intento por recuperar zonas de la región rusa de Kursk.

Pero las fuerzas ucranianas han logrado cambiar el rumbo de los acontecimientos poco a poco.

El "metro" de Kupyansk

Un carro eléctrico especialmente diseñado transporta tropas y suministros a través del oleoducto.

Lo llaman el metro de Kupyansk. A veces se avería. Viajamos en él durante 40 minutos, con la cabeza gacha y las piernas cruzadas. Hay un bache constante al pasar por los tramos soldados de la tubería. Es como una atracción de feria austera, pero sin la diversión.

Nuestro destino era un lugar en la línea de suministro donde las tropas ucranianas habían construido trincheras para almacenar municiones y equipo, con apenas espacio para estar de pie. Allí, el hombre al que llaman "músico" dirige el movimiento de tropas y suministros. Ha vivido como un topo y tiene el rostro cubierto de tierra.

"Músico" me cuenta que ha pasado los últimos tres meses allí, con algunas breves salidas a la superficie para asearse o ir al baño. De vez en cuando oímos el estruendo de los proyectiles de artillería. "Músico" me dice que estamos cerca de la línea de contacto: "Pero bajo tierra estamos a salvo".

Moose Campbell/BBC Los hombres viven y luchan en espacios muy reducidos, pero han logrado despejar 15 km de la tubería.

El carro prosigue su viaje hacia las entrañas de la tierra. Regresa aproximadamente media hora después con más tropas cubiertas de barro. Han estado combatiendo en posiciones en la superficie.

En sus rostros cubiertos de polvo se refleja una expresión de alivio.

"Es más cómodo estar el gasoducto porque aquí no vuelan drones, ni tampoco proyectiles de artillería ni bombas planeadoras", dice Vovochka, quien lleva tres semanas luchando sobre el terreno.

Pero también ha habido enfrentamientos en el gasoducto. La Operación Veles, que lleva el nombre de un dios eslavo mítico del inframundo, comenzó en abril. Desde entonces, Ucrania ha avanzado 15 km a lo largo de la tubería.

Ha sido un trabajo minucioso y agotador, con el temor constante de entrar en contacto con el enemigo.

De vuelta en la superficie, nos encontramos con algunos de los soldados de la 13.ª Brigada de Khartiia de la Guardia Nacional de Ucrania que participaron en la misión. Su primera tarea fue despejar los escombros, el agua y las barricadas rusas que se encontraban dentro del oleoducto.

Las tropas ucranianas afirman que algunas de las barricadas estaban minadas o repletas de cadáveres rusos. "Cuando las movíamos o las trepábamos, no teníamos ni idea de lo que había debajo", dice Chyzh.

El otro peligro, dijo, eran los rebotes de los disparos cuando intentaban avanzar. "Nunca se sabe adónde va a ir una bala ni cómo rebotará".

Su compañero Kort afirma: "Todos estábamos disparando, los estábamos haciendo retroceder". Ucrania asegura haber matado a más de 100 soldados rusos y haber capturado a 30. "Sí, había cadáveres", dice Kort. "Incluso tuve que dormir justo al lado de ellos".

BBC

Vivir y luchar bajo tierra

La experiencia previa de su comandante como minero les ayudó a prepararse para los desafíos físicos y psicológicos de trabajar bajo tierra.

Desde un edificio en la superficie, Biashym mantiene contacto regular con los hombres que aún están en la ruta. Detrás de él hay un armario lleno de medicamentos.

Los soldados en el gasoducto pasan gran parte del tiempo de rodillas y sufren abrasiones. Biashym admite que algunos han tenido ataques de pánico por vivir en un espacio tan reducido. Otros han tenido dificultades para respirar.

Cientos de voluntarios colombianos también han participado en la operación, formando parte del 23.º Regimiento de Asalto de la RUG (un grupo de reconocimiento y ataque integrado en la Guardia Nacional de Ucrania).

Los combatientes extranjeros han ayudado a reforzar las mermadas filas de Ucrania. Uno de los colombianos, al que llaman Gecko, me cuenta que les llevó 30 días recorrer tan solo 500 metros.

"Fue difícil, hacía calor y tenía miedo dentro de la tubería", dijo. "Pero en cierto momento pensé: 'Está bien, hay que afrontarlo y seguir adelante’".

La batalla por el gasoducto aún no ha terminado.

Las fuerzas rusas, al igual que las ucranianas, han construido posiciones fortificadas dentro del oleoducto. Siguen intentando infiltrarse en las posiciones ucranianas, excavando túneles para entrar y salir de la tubería. Desde una sala de control en la superficie, observamos cómo drones ucranianos atacaban otro intento ruso de rodearlos.

Si bien parte de los combates se desarrollan bajo tierra, también hay batallas en la superficie y en el aire. Ha sido una operación combinada.

Pero Zanuda, jefe de la sección de planificación de la 13.ª Brigada de Khartiia, cree que es la mejor manera de combatir en el futuro. "Las operaciones terrestres son prácticamente imposibles", afirmó, y añadió que "todos entienden que, por ahora, la única forma de luchar es bajo tierra".

Él cree que habrá más misiones como esta. "Las tuberías llegan a todas partes", dijo. "Hay que recordar que, en la época soviética, el petróleo, el gas y el amoníaco se transportaban a Europa, y toda la ruta de tránsito pasaba por Ucrania".

En realidad, ha sido un trabajo brutal, agotador y peligroso en las condiciones más adversas.

Ucrania ha tardado siete meses en despejar 15 kilómetros del gasoducto.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lo ha calificado de éxito.

Ha ayudado a recuperar territorio perdido y ha supuesto un impulso para la moral, aunque por sí solo no ha cambiado el curso de la guerra.

Información adicional de Moose Campbell, Volodymyr Lozhko y Rebecca Hartmann.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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