Houston Chronicle via Getty Images Reinaldo Dennes fue condenado por el asesinato de un comerciante de diamantes en 1996.

Un recluso condenado a muerte en Estados Unidos gritó de dolor durante su ejecución en Texas, que duró más de una hora.

"Esto no está funcionando como debería", dijo Reinaldo Dennes, de 70 años, mientras le inyectaban el fármaco pentobarbital, según testigos.

Una portavoz del Departamento de Justicia Criminal de Texas dijo que se hicieron intentos infructuosos por encontrar las venas para poner la inyección, pero agregó que Dennes reportó dolor en partes de su cuerpo donde no se había intentado inyectarle.

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El caso de Dennes se produce semanas después de la fallida ejecución de Christa Pike, quien sobrevivió a dos dosis letales y se cree que es la única persona que ha sobrevivido a un intento de ejecución mediante inyección letal.

Dennes fue condenado a muerte por el asesinato en 1996 de Janos Szucs, un comerciante de diamantes que fue hallado con múltiples disparos.

Su ejecución coincidió con la de otro recluso en Florida el mismo día.

Las ejecuciones con una droga letal suelen durar desde unos pocos minutos hasta más de una hora.

Michael Graczyk, reportero de la agencia Associated Press, que ha presenciado muchas ejecuciones de este tipo, describió cómo los testigos esperaron un tiempo inusualmente largo antes de ser llevados a la cámara.

Según él, estas demoras suelen deberse a que el recluso se resiste al procedimiento o a la dificultad para encontrar las venas.

Cuando finalmente permitieron la entrada a los testigos, Dennes exclamó casi de inmediato: "¡El dolor! ¡Fuera! ¡Fuera!", dijo Graczyk. Luego profirió una palabrota y le pidió al "padre" que "se llevara este dolor".

Luego gritó: "¡Me duele muchísimo la pierna derecha!", describiéndolo como un calambre. Tras soltar otra palabrota, gruñó y dijo: "No creo que esto sea normal".

Otro testigo, el reverendo Jeff Hood, le contó al medio USA Today que la ejecución de Dennes fue, con mucho, "la peor" que ha presenciado.

"Él [Dennes] gritó: '¡Mi pierna, mi pierna, mi pierna!’", dijo Hood. "Gritó dos veces: '¡No funciona como debería!’".

El caso de Christa Pike

El uso de pentobarbital ha vuelto a ser objeto de escrutinio desde que Pike, una asesina convicta de 50 años, sobreviviera a dos intentos de ejecución mediante inyección letal en septiembre.

Tennesse Department of Corrections Christa Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años.

Fue trasladada al hospital en estado crítico y posteriormente regresó a prisión.

Su fallida ejecución conmocionó al mundo.

El pentobarbital es un sedante potente que ralentiza el organismo, incluido el sistema nervioso.

Los médicos a veces lo utilizan para tratar ciertas afecciones, pero en dosis altas también puede usarse como inyección letal para provocar la muerte.

Su uso en inyecciones letales fue objeto de un nuevo escrutinio el año pasado después de que una revisión del gobierno federal de EE.UU. durante la administración de Joe Biden planteara preocupaciones sobre el potencial del fármaco para causar "dolor y sufrimiento innecesarios".

El gobierno de Biden prohibió su uso en las ejecuciones federales, pero eso no obligó a los estados a seguir la directriz, dado que pueden elegir sus propios métodos.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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