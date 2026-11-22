BBC De haber sabido la verdad, no habría tenido relaciones sexuales con la pareja que le mintió durante años, dice Liv, y lo que le sucedió debía ser castigado.

¿Has oído hablar de Nervo, el dúo australiano de música electrónica? El nombre es el apellido de las gemelas Olivia y Miriam, o Liv y Mim, como las llaman sus fans. Y tienen muchos: son dos de las DJs femeninas más exitosas del planeta, además de productoras y compositoras que han llegado a lo más alto de las listas, encabezado festivales y ganado un Grammy.

Pero, hace 10 años, sucedió algo que lo cambió todo. Liv conoció a alguien. Alguien especial, alguien distinto… su media naranja, el amor de su vida.

Esta es la historia de cómo una mujer fue engañada a gran escala, no por la fuerza ni con amenazas, sino de una manera mucho más sutil.

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Su experiencia plantea preguntas incómodas sobre el sexo y el consentimiento.

Su historia no es única y precisamente por eso ahora está en el centro de una campaña para cambiar la ley en Inglaterra, que ha tenido eco a nivel internacional, generando reacciones en varios países latinoamericanos.

"Es muy importante, por el bien público, que la historia de Olivia Nervo sea escuchada", declaró la diputada británica Natalie Fleet.

Así le contó Liv a la BBC lo que le pasó.

Del "hola" al "para siempre"

Liv y Mim crecieron en Melbourne, Australia, y se mudaron a Reino Unido cuando cumplieron 19 años.

Durante mucho tiempo no les iba bien con la música, pero Liv cuenta: "Todo cambió cuando escribimos una canción para David Guetta: When Love Takes Over (’Cuando el amor se apodera de todo')… ¡Éramos tan románticas!".

A partir de entonces, pasaron a vivir en plena efervescencia: componían, iban de gira por el mundo y aprovechaban cada oportunidad.

En 2016, las invitaron a actuar en la isla privada del magnate británico Richard Branson, en el Caribe, durante un evento benéfico donde millonarios pagan fortunas para compartir la cancha con estrellas de tenis y cenar al atardecer junto al mar.

Getty Images Las exitosas DJs se presentaban en lugares alrededor del mundo.

Fue allí que Liv conoció a Matthew Pringle, un empresario miembro de una de las familias más acaudaladas de Nueva Zelanda y director de un exitoso negocio de miel de manuka.

"Me pareció encantador. Conversamos unos 40 minutos y de pronto me dijo: 'Creo que estoy enamorado'. Pensé: '¡Qué tonto!'. Pero, al mismo tiempo, me pareció tan tierno…".

La conexión fue inmediata.

"Empezamos a hablar todos los días. Con Mim, hacíamos entre 120 y 150 presentaciones al año. Vivíamos viajando y él volaba 24 o 48 horas solo para verme donde yo estuviera", narra.

"Cuando le ofrecía ir a visitarlo a él, me decía: 'No te preocupes, estás ocupadísima. Estoy muy orgulloso de ti, ¡mira todo lo que estás logrando!'. Siempre me hacía sentir bien, me alentaba muchísimo. Me sentía muy afortunada".

Liv cuenta que la relación avanzó muy rápido, pero de una manera muy natural, y pronto hablaron sobre el futuro.

"Le pregunté: '¿Qué quieres para tu vida? ¿Quieres tener hijos?'. Él respondió: '¡Me alegra muchísimo que saques el tema! Quiero formar una familia y todo lo que eso implica’".

Dos líneas rojas

Como suelen ser los romances arrolladores, el suyo fue embriagador.

Matthew le dejaba notas de amor en la maleta y le enviaba mensajes como: "Quiero construir nuestro futuro juntos" o "Te quiero para siempre, para toda la vida".

Además, se mostraba como un hombre de principios muy firmes, que odiaba la infidelidad pues, según le contó, la había sufrido en carne propia.

Todo era muy intenso, pero Liv estaba perdidamente enamorada y se dejó llevar por el romance. Y no era la única: quienes la rodeaban también habían caído rendidos ante Matthew.

"A mis amigos y a mi familia les encantaba. Cuando yo estaba de gira, él iba a visitar a mi abuela de 87 años", dice Liv.

"Era como vivir permanentemente en una nube. Nunca antes un hombre había estado tan pendiente y tan fascinado con ella", cuenta Mim, que fue testigo privilegiada del romance.

Getty Images Liv y Matthew tuvieron que esperar y seguir tratando antes de que la prueba de embarazo arrojara el resultado que tanto querían.

Matthew había conquistado a la familia de Liv, pero ella apenas tenía contacto con la de él.

Él decía tener una relación complicada con su madre e incluso le enviaba capturas de pantalla de acalorados enfrentamientos por mensaje. Intentaron encontrarse con ella un par de veces, pero nunca sucedió.

Liv visitó la casa de Matthew en varias ocasiones, pero después él decidió alquilarla.

"Tenía sentido: ¿para qué querría tener esa casa vacía si estaba conmigo todo el tiempo? Hablamos de eso con lujo de detalles: quiénes eran los inquilinos, por qué había sido tan difícil alquilarla…".

Alrededor de un año y medio después de comenzar la relación, decidieron intentar tener un bebé.

"Vas a ser la mejor mamá del mundo, cariño", le escribía Matthew. "Quiero que quedes embarazada. Quiero que seas parte de mi vida".

En el verano de 2018, empezaron a utilizar una aplicación de fertilidad para aumentar las posibilidades de lograr un embarazo. Matthew tomaba un avión para estar con ella durante sus días más fértiles.

Tras varios meses, al fin aparecieron las dos líneas rojas en la prueba de embarazo.

"Fue un momento maravilloso… Estábamos tan felices que saltábamos de alegría", recuerda Liv.

En aquel momento, nadie sospechaba que la imagen que Matthew había construido de sí mismo pudiera no ser del todo cierta.

Él empieza a cambiar

Pronto, Matthew dejó de estar tan presente.

"Me enojaba muchísimo que Liv no le reclamara por lo que hacía. Si llegaba a hacerlo, él le dejaba de hablar. Entonces Liv se enojaba conmigo por enojarme yo con ella. Era un círculo espantoso", cuenta Mim.

La situación llegó a un punto crítico en diciembre de 2018, cuando Liv tenía cuatro meses de embarazo. Tenían una ecografía en Melbourne y planeaban revelar el sexo del bebé a su familia en Navidad. Pero, a último momento, Matthew avisó que no iría.

"Me dijo: 'No puedo hacerlo. Me generas demasiada ansiedad'. Le rogué y dejó de contestar mis llamadas. Me destrozó. Pasé toda la Navidad llorando y empecé a considerar la posibilidad de abortar, porque pensaba: 'No quiero hacer esto sola’".

Era la segunda Navidad a la que lo invitaban y faltaba.

Después de Año Nuevo, Matthew y Liv se encontraron en un parque.

"Fue la primera vez que lloré delante de él. Le sugerí: 'Abortemos y dejemos todo en pausa. Si estás asustado, no pasa nada, de verdad'. Pero él me respondió: 'No, lo siento muchísimo. No vas a ser madre soltera. No digas tonterías. Seguramente estás muy sensible por el embarazo. Todo es culpa mía'. Y yo le creí".

Getty Images "Fue el mayor shock de nuestras vidas".

Mim cuenta que la situación estaba afectando profundamente a su hermana: "Tenía menos confianza en sí misma y vivía con miedo. Cada vez se hacía más pequeña y yo podía verlo".

La madre de Liv también estaba preocupada. El padre del bebé brillaba por su ausencia y empezó a imaginarse los peores escenarios: ¿drogas?, ¿una aventura? Decidió contratar a un investigador privado.

Mientras tanto, Liv y Matthew recompusieron la relación, y hasta comenzaron a buscar casa en Londres.

En febrero de 2019, con más de seis meses de embarazo, Liv recibió una llamada de su madre. Tenía información del detective y le pidió que llamara a Matthew para preguntarle dónde estaba. Él le dijo que estaba recogiendo un paquete.

"Llamé a mi mamá y le dije: 'Está en DHL'. Ella me mandó una foto y me dijo: 'No está en DHL. Está en esta dirección'. También me envió varias fotos de él saliendo de la casa que supuestamente había alquilado. Le dije: "¡Mamá, estás completamente loca!'.

"Pero mi mamá no estaba loca".

"¿Quién demonios eres?"

Liv, angustiada y confundida, viajó a Nueva Zelanda.

"Me había dicho que estaba quedándose con su abuelo, pero, cuando llegué, me dijo que estaba en un hotel".

En el teléfono de Matthew encontró llamadas perdidas de distintas mujeres a altas horas de la noche. Él dijo que eran asuntos de trabajo.

"Las contradicciones se acumulaban rápidamente. Por primera vez, empecé a estar alerta. Y a asustarme: no dormí en toda la noche".

A la mañana siguiente, insistió en acompañarlo al trabajo, donde se topó con la hermana de una mujer que en ese momento estaba en el hospital dando a luz un bebé de él.

La habían mandado a buscarlo porque él no había vuelto a casa la noche anterior.

Liv cuenta: "Le dije: 'Estoy embarazada de seis meses y medio', y le mostré la panza. Nunca voy a olvidar su expresión, sus ojos… estaba realmente impactada".

Matthew negó todo y llamó a un taxi. "Me dijo que volvería enseguida. Pero yo le respondí: '¡Ni se te ocurra dejarme aquí! Necesito saber qué demonios está pasando. ¿Quién demonios eres?’".

Liv se subió al taxi con él, rumbo al hospital, y compartió su ubicación en tiempo real con su hermana, que estaba en Londres.

"Estaba completamente fuera de sí", recuerda Mim. "Le dije que respirara, que mantuviera activada la ubicación y que sacara fotos y grabara todo".

Entretanto Matthew le pedía que confiara en él, que podía explicárselo todo. Al llegar, le dio su billetera para que pagara el taxi. Al regresar, llamó a su mamá.

"Le dijo: 'Mamá, metí la pata'. Le quité el teléfono y le dije a la madre: 'Soy Liv'. Y ella respondió: '¿Quién?'.

"Todos esos mensajes en los que él le decía: 'Mamá, Liv es alguien muy especial para mí', ¡y ella no tenía ni idea de quién era yo!", cuenta.

Getty Images Poco a poco se fue dando cuenta de que había quedado atrapada en una trama de mentiras.

Rumbo a la casa de la madre de Matthew, Liv, en pánico, grabó la conversación:

MATTHEW: Temía que, si te lo decía, te fueras.

LIV: ¿Y qué pensabas hacer?

MATTHEW: Iba a decírtelo.

LIV: ¿Cuándo?

MATTHEW: Después de que naciera el bebé.

LIV: Me tendiste una trampa.

MATTHEW: No fue mi intención.

LIV: Hasta te pregunté si deberíamos abortar. Y dijiste que no.

MATTHEW: No quiero que lo hagas.

LIV: Entonces, ¿qué? ¿Qué significa eso? (…) Tengo una familia maravillosa. Tengo una vida maravillosa. Y caí en manos de un maldito estafador.

El verdadero amor de su vida

Cuando llegaron a casa de la madre de Matthew, él insistió en que se quedara en el taxi.

Mientras esperaba, Liv encontró en la billetera de Matthew una foto de él junto a otra mujer, que apoyaba cariñosamente una mano sobre su pecho.

En el umbral de la casa de la madre, el confesó que toda la supuesta comunicación con su mamá la había escrito desde otro teléfono. Se había hecho pasar por ella y simuló discusiones entre ambos, con bruscos desencuentros telefónicos. Todo con tal nivel de detalle que resultaba muy convincente.

"Y seguía diciéndome: 'No es lo que parece. Te quiero’".

Sobre la persona que aparecía en la foto que había encontrado, descubrió que era una tercera mujer: Liv no era la única a la que Matthew había mantenido oculta durante años.

Regresó a Londres.

"Llegué a tener pensamientos suicidas. Nunca antes los había tenido, pero fue tan devastador que quería ponerle fin. Mis amigos me apoyaron muchísimo, pero me pasaba el día entero llorando", cuenta.

"Poco a poco fui asumiendo que iba a ser madre soltera".

Getty Images "Me destrozó", dice Liv.

La niña nació y desde ese mismo instante se convirtió en la adoración de Liv.

"Es maravillosa, divertidísima, muy cariñosa y muy sincera. Me encantan sus grandes ideas. Descubres una forma de amar que nunca imaginabas que fuera posible. Me siento inmensamente afortunada de ser madre", afirma.

Aun así, le cuesta aceptar las circunstancias en las que fue concebida.

"Todo esto conlleva una carga de vergüenza y estigma", dice. "Al contarlo, una parte de mí que siente que está mal, pues no quiero que se confunda con que no deseaba tener a mi hija: la quería y la quiero. Es el gran amor de mi vida".

Aún así, es un recuerdo de cuando estaba siendo "absolutamente manipulada".

Contactamos a Matthew Pringle para ofrecerle la oportunidad de dar su versión de los hechos. No contestó, aunque antes había reconocido que no había sido sincero y se había disculpado por haberla engañado.

"Quería silenciarme"

Matthew no fue a conocer a la niña tras el parto. Por teléfono, dijo que quería contribuir a su manutención y participar en su vida. Aunque Liv no confiaba en él, no quería que su hija creciera sintiéndose abandonada.

El tono cambió cuando Liv comenzó a hablar públicamente de lo sucedido en Instagram. Entonces entraron en escena los abogados.

A cambio de casi un millón de dólares, Matthew le pidió que firmara un acuerdo de confidencialidad, que le habría impedido revelar que habían mantenido una relación, que él era el padre de su hija o contactar a su familia sin su autorización por escrito.

"Me pareció repugnante", dice Liv.

Durante los años siguientes, Liv recibió varias cartas de abogados que la acusaban de difamación o la amenazaban con acciones legales por vulneración de la intimidad.

Aunque las amenazas no se materializaron, asegura: "Siempre tuve miedo, porque sentía que quería silenciarme a toda costa".

Finalmente en 2022 Matthew inició un procedimiento ante los tribunales de familia de Londres, limitando durante su desarrollo lo que ella podía decir en público.

A principios de este año, sin embargo, la situación cambió, y ya puede contar su historia como parte de su lucha por dar visibilidad a este problema.

Getty Images Liv planea seguir aprovechando la visibilidad pública que le dio su música para hacer conocer una forma de abuso aun no reconocida como tal.

Sin consentimento

Al principio, ella no entendía bien lo sucedido.

Pero una noche, encontró un episodio del programa de la BBC File on 4 Investigates, sobre una forma de maltrato en la pareja poco conocida: la coerción reproductiva.

No existe una única definición, pero el British Medical Journal la describió como "cualquier intento deliberado de dictar las decisiones reproductivas de una mujer o interferir en su autonomía reproductiva".

Los especialistas explican que puede adoptar muchas formas: desde presionar para que no use anticonceptivos hasta coaccionarla para interrumpir o continuar un embarazo.

Liv cree que lo que vivió fue coerción reproductiva, "porque fui coaccionada para tener un hijo con ese hombre".

"Todo gira en torno al control y a mantenerte en una situación de vulnerabilidad", explica.

"Él mismo me dijo que sabía que, si yo me enteraba de la verdad, rompería con él. Mantenerme a su lado, aunque fuera mediante la coacción y el engaño, era para él más importante que las consecuencias. La única manera de retenerme era con toda aquella trama de mentiras y el embarazo".

Aunque la coerción reproductiva está reconocida legalmente como una forma de comportamiento controlador o coercitivo, Liv considera que debería tipificarse como un delito específico.

Trabaja con la organización de defensa jurídica The Good Law Project y, en marzo de este año, fue invitada al Parlamento para asistir a un debate impulsado por la diputada Fleet.

"Liv no tuvo la oportunidad de dar un consentimiento informado al embarazo, porque durante años le mintieron y la engañaron. Esto es coerción reproductiva", declaró Fleet en la Cámara de los Comunes.

"Hay casos como el de Liv en los que existen pruebas de lo sucedido y, sin embargo, nadie llega a ponerle nombre. Eso tiene que cambiar".

Getty Images La miembro del Parlamento británica Natalie Fleet ilustró el problema de la coerción reproductiva contando la historia de Liv en la Cámara de los Comunes.

El gobierno comunicó que prevé reconocer de manera más explícita la coerción reproductiva.

Pero Liv considera que su caso plantea también otra cuestión de fondo.

"¿Cómo puedes dar tu consentimiento si todo aquello en lo que basas ese consentimiento es falso?", cuestiona.

"Jamás habría consentido mantener una relación sexual con él y mucho menos un embarazo planificado, de haber sabido la verdad. No di mi consentimiento. No di un consentimiento informado".

¿Criminalizando la infidelidad?

Junto con varios expertos jurídicos, Liv reclama ahora la creación de una nueva figura delictiva, denominada sex by deception (relaciones sexuales mediante engaño), que penalizaría obtener el consentimiento sexual de otra persona mediante mentiras deliberadas.

"Es fundamental que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre qué hacer con su propio cuerpo y con quién hacerlo", explica Paul Jarvis, abogado penalista del grupo Criminal Law Reform Now Network.

"Hay muchas otras situaciones en las que la ley sí considera delictivos el engaño y la mentira, como ocurre con el robo o el fraude. Sin embargo, cuando se trata de decisiones sobre nuestro propio cuerpo, el derecho penal apenas se ha pronunciado. En mi opinión, las leyes actuales están dejando desprotegidas a las víctimas".

La campaña está en una fase inicial. Entre las conductas que podrían quedar incluidas, y que previsiblemente suscitarán controversia, estarían mentir sobre el estado civil o sobre la propia identidad.

La clave sería determinar si la persona que miente sabe que, de haber conocido la verdad, la otra parte habría descartado mantener relaciones sexuales con ella.

"No estamos hablando de frases de conquista en un bar ni de mentirillas. Tampoco pretendemos criminalizar la infidelidad. Para que se considere delito, tiene que existir un engaño deliberado", dice Jarvis.

"Si alguien mantiene durante un periodo prolongado una segunda relación a espaldas de su pareja, estamos ante una conducta capaz de socavar significativamente su autonomía y su decisión de continuar o no la relación. Y si de esa situación se deriva un embarazo, las consecuencias para la mujer son muy reales", agrega.

Contactamos Matthew Pringle para que respondiera a la opinión de Liv de que había sido víctima de coerción reproductiva y de relaciones sexuales bajo engaño. No contestó.

Matthew conoció a su hija casi cuatro años después de su nacimiento y contribuye a su manutención con una cantidad mensual. El último encuentro entre ambos tuvo lugar hace dos años.

Liv planea seguir aprovechando su visibilidad pública para dar voz a quienes no la tienen y subraya que su hija es su principal motivación.

"Quiero que lo que nos sucedió a mi hija y a mí deje de estar asociado a cualquier sentimiento de vergüenza. No tenemos absolutamente nada de lo que avergonzarnos", dice.

"Espero que algún día, cuando mi hija mire atrás, pueda decir: 'Estoy orgullosa de que mi madre llamara a las cosas por su nombre y de que alzara la voz’".

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