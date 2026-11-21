Cortesía de la familia Wood "Grandpa family", señala Rodrigo Wood cuando comparte con BBC Mundo esta foto, en la imagen aparecen: William Wood y Lillian con sus hijos Wallace, Kathleen, Norman (su padre), Rose y Alexander.

"Es un caso muy curioso en la historia de Australia, es insólito", dice Roy Boland, profesor honorario de estudios latinoamericanos de la Universidad de Sídney.

"Australia es un país de inmigrantes. Este es el único caso, que yo sepa, en la historia del país en que hay un proyecto coordinado de muchas personas para irse", le indica a BBC Mundo.

Boland se refiere a un grupo de australianos "desencantados" que, a finales del siglo XIX, se embarcó en una travesía que los llevaría a un lugar, para ellos, muy remoto.

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Entre ellos estaban William y Lillian Wood.

"Debo agradecer a mis abuelos, Billy y Lili, el haber venido a Paraguay siguiendo un sueño muy difícil de comprender", le cuenta a BBC Mundo Rodrigo Wood, desde Asunción.

Ya han pasado más de 130 años de esa travesía y en BBC Mundo recordamos la historia de estos australianos que emigraron llenos de ilusiones a una tierra desconocida.

El nacimiento de un movimiento

Rodrigo Wood recuerda las historias que escuchaba de sus padres, de sus tíos, las que oía en los innumerables viajes que hizo a las dos colonias donde se asentaron los australianos en Paraguay: Nueva Australia y Cosme.

Cortesía de State Library South Australia Una despedida organizada en el Botanic Park para quienes partían rumbo a Paraguay.

"Todo empezó en 1892 cuando los trabajadores de Australia tenían sueños de una vida mejor, pero sus patrones no los escucharon", cuenta Boland.

A finales del siglo XIX, Australia, que era un conjunto de colonias británicas, enfrentaba una crisis económica, política y social.

En algunos lugares sufrían sequías mientras que, en otros, inundaciones; la tasa de desempleo era alta; "el país estaba a punto de la bancarrota", señala el experto.

Se desataron muchas protestas y huelgas de obreros, sindicalistas, esquiladores y trabajadores del campo.

Y la respuesta del gobierno "autoritario", dice Boland, fue reprimirlas violentamente, especialmente en Queensland.

Uno de los trabajadores que se unió a las huelgas fue el abuelo de Rodrigo Wood, Billy, quien era el secretario del sindicato de esquiladores de ovejas.

Un líder inglés

En ese contexto, se organizó un movimiento sindicalista que se transformó en uno socialista, el cual buscaba un lugar, fuera de Australia, para fundar una sociedad igualitaria, sin gobierno, ni banqueros, ni ejército.

Y se llamó New Australian Movement (Movimiento Nueva Australia).

Cortesía de State Library South Australia En diciembre de 1893, estos emigrantes de la Asociación Nueva Australia (New Australia Association) estaban listos para subirse al barco Royal Tar con destino a Paraguay. Fueron fotografiados en en puerto de Adelaida.

Su líder era William Lane, un periodista inglés que había salido de su país siendo muy joven.

Tras vivir en Canadá y en Estados Unidos, se radicó en Australia, donde atestiguó tiempos de gran convulsión.

Se dio cuenta de que allí no podía crear la sociedad comunitaria que anhelaba: una en la que no hubiese ni gobierno ni patrones que oprimieran.

Pero supo captar muy bien las demandas de los trabajadores. Los escuchó y los organizó para buscar "algo mejor" fuera de Australia.

"Decidieron alejarse sin tener en cuenta el idioma o la distancia, simplemente persiguieron un sueño utópico", dice Rodrigo Wood.

"Su determinación y su coraje fueron admirables", añade, señalando que cree que no tuvieron suficiente información de lo que iban a encontrar en el sitio que Lane escogió para su proyecto.

¿Por qué Paraguay?

Para comprender por qué Paraguay fue el destino escogido por Lane, hay que remontarse varias décadas antes de su llegada a la nación sudamericana.

Entre 1864 y 1870, Paraguay se enfrentó a una coalición conformada por Uruguay, Argentina y Brasil en la Guerra de la Triple Alianza, considerada el conflicto más sangriento en la historia de América Latina.

Cortesía de University of Sydney Miembros de la colonia Cosme en Paraguay.

En Paraguay, que sufrió una derrota devastadora, murieron cerca de 280.000 personas, el equivalente a más de la mitad de su población.

La gran mayoría de las víctimas fueron hombres y buena parte de la población masculina que quedó era de edad avanzada o niños.

Fue una "tragedia demográfica", le indica a BBC Mundo el historiador paraguayo David Velázquez Seiferheld. "Se produjo un desequilibrio muy grave de sexos".

"La mayoría de la población, incluso hasta el año 1900, era abrumadoramente femenina".

Frente a ese panorama, el gobierno inició un proceso de apertura del país a la migración que apuntaba principalmente a atraer estadounidenses y europeos.

"Había un criterio racial en la selección de inmigrantes", indica el experto.

"Existía el prejuicio de que los trabajadores de raza blanca eran superiores a los trabajadores nativos, es decir, principalmente los campesinos, los étnicamente mestizos de Paraguay".

Con una ley de 1881, el gobierno invitó a extranjeros y a familias para que ayudaran a la formación de colonias rurales.

Y, así, llegaron suizos, alemanes, franceses, italianos, ingleses y suecos, entre otras nacionalidades.

"Había una campaña muy agresiva de captación de inmigrantes por parte de las embajadas paraguayas en el exterior y también de embajadas europeas en Paraguay, que querían traer a su excedente de mano de obra".

Y el mensaje llegó lejos

La invitación se difundió por diferentes lugares del mundo: Paraguay buscaba inmigrantes "de buenos principios, trabajadores y dispuestos a multiplicar la raza para ayudar con la reconstrucción del país", cuenta Boland.

La noticia llegó a Australia y Lane, quien lideraba a un grupo de trabajadores descontentos, la vio como una gran oportunidad.

Cortesía de University of Sydney La colonia Cosme se creó después de que surgieran problemas en la colonia Nueva Australia.

A través de sus escritos en los periódicos, promovió la idea de emigrar a Paraguay para fundar una colonia utópica socialista.

Además, tenía un "estilo de hablar hipnótico", según un perfil sobre él en Australian Dictionary of Biography.

Incluso, cuenta Boland, presentaba su propuesta como si fuera "un mensaje de Dios".

"Les decía: 'Paraguay y Paraíso son casi la misma palabra’".

En el mundo ya rondaba una imagen idealizada de Paraguay, nos recuerda Velázquez.

El país llegó a ser conocido como la tierra de la utopía jesuítica después de que un sacerdote del siglo XVIII dijera que era un lugar parecido al que imaginó el inglés Tomás Moro en su "Utopía" de 1516.

Lane y sus seguidores entraron en contacto con el gobierno de Paraguay y en 1893 se firmó un acuerdo entre las dos partes: la Asociación Cooperativa Nueva Australia y el Estado paraguayo.

"El compromiso era traer a Paraguay, en el transcurso de seis años, 1.200 familias", señala Velázquez.

"La justicia como el faro"

En julio de 1893, se embarcaron 212 personas en el buque Royal Tar. Era el primer grupo de australianos que se iba a Paraguay.

Se trataba, en su mayoría, de hombres solteros. No muchas mujeres se unieron a ese primer viaje ni a los posteriores.

Una que participó en la odisea fue la escritora Mary Gilmore, una firme defensora de los derechos de las mujeres, los trabajadores y de las huelgas sindicales.

De hecho, fue la primera mujer que formó parte del Sindicato de Trabajadores de Australia.

En 1895, decidió dejarlo todo y se fue a Paraguay, pues creyó en el movimiento de ideales socialistas de Lane.

Frank Albert Charles Burke/Fairfax Media via Getty Images La escritora y poeta Mary Gilmore, quien vivió y enseñó en Cosme, en un homenaje que le rindió la Australasian Book Society en 1954.

Gilmore escribió poemas para animar a sus compatriotas a unirse al proyecto.

Boland habla del poderoso mensaje que transmite The Men of New Australia (Los hombres de Nueva Australia) como un reflejo del idealismo y la ilusión con la que partieron.

"No soy poeta ni lo pretendo ser, no he intentado incluir la rima o la métrica, pero le quiero dar una idea", advierte el experto antes de traducir el poema durante nuestra entrevista:

Oh, los hombres de Nueva Australia se preparan para cruzar el mar

Formarán una banda de luchadores en una tierra lejana para demostrar que son hombres de verdad

Estos hombres de Nueva Australia han dado la espalda a la lucha inútil en su país

Y han adoptado la justicia como el faro que los guiará a una vida de nobleza

Cortesía de State Library South Australia El barco Royal Tar en el puerto de Adelaida. La embarcación transportó a inmigrantes desde Australia hasta Paraguay para formar una colonia socialista utópica.

Navegaron por el Cabo de Hornos, en el extremo meridional del continente americano, donde confluyen los océanos Pacífico y Atlántico.

"Imagine ese mar bravo", dice Rodrigo Wood.

El primer grupo llegó en septiembre de 1893. Desembarcó en Uruguay y, de ahí, viajó a Asunción.

"El gobierno paraguayo se puso muy contento, salió a recibirlos. Como no había mucho espacio en hoteles, les asignó el teatro municipal para que descansaran antes de su viaje en tren a la ciudad de Villarrica".

"Una vez ahí, compraron unas 30 carretas estiradas por bueyes. Cruzaron montes, pantanos, esteros, escucharon de noche el rugido de los tigres".

Hasta llegar a su destino: la colonia Nueva Australia.

Aunque Boland reconoce que solemos asociar la palabra colonia con el colonialismo, este no fue el caso, pues se trató más bien de un asentamiento cuyos miembros llegaron por invitación.

En diciembre de 1893, salió de Australia, el segundo grupo constituido por 198 personas.

La inspiración

Lane y sus seguidores habían partido con el ideal de que formarían una comunidad donde no iba a haber tensión social, en la que sus miembros compartirían lo de la colonia y se tratarían como iguales.

Bettmann / Getty Images Edward Bellamy fue el autor de Looking Backward (Mirando atrás), publicada en 1888.

"Lane era un hombre muy culto, un intelectual, que había leído mucha teoría política", explica el experto.

"Los clásicos, Marx, los socialistas utópicos de Francia y de Estados Unidos que no creían en la necesidad de una revolución sangrienta, sino en una pacífica, que diera paso a una buena relación entre los obreros y los patrones y latifundistas".

De acuerdo con el académico, su gran inspiración fue la novela de ficción Looking Backward (Mirando atrás), publicada en 1888.

El protagonista de la obra, escrita por Edward Bellamy, se queda dormido en Estados Unidos, en 1887, y se despierta 113 años después en un país en el que no hay divisiones sociales y en el que un sistema corporativista ha permitido el surgimiento de una utopía socialista.

Además de la paraguaya, Lane quería establecer comunidades en otros lugares del mundo y, de esa forma, crear una federación de colonias.

Pero su proyecto no solo se vio influenciado por ideas políticas y sociales. También se vio permeado por "muchos problemas personales y psicológicos".

Su papá fue alcohólico y eso lo marcaría profundamente.

"Lane le tomó un disgusto absoluto al alcohol, su padre había terminado en la bancarrota".

Las reglas, los problemas

Así, una de las reglas que Lane impuso en la colonia fue no consumir alcohol, exigiendo la abstinencia total.

"Pero, imagínese pedirlse a unos esquiladores de ovejas, que les gustaba tomar cerveza, que se abstuvieran de hacerlo", cuenta Rodrigo Wood.

"El alcohol siempre ha sido una parte fundamental de nuestra vida", dice Boland.

"Prohibirles a unos australianos que no pudieran tomar alcohol después de un día de trabajo arduo en el monte, talando árboles para obtener madera y construir las casas, arando la tierra", reflejaba que Lane "no había entendido bien su cultura".

Cortesía de University of Sydney Una de las reglas de convivencia que impuso Lane en los asentamientos era que sus miembros no podían casarse con la población local. Esta foto es de la colonia Cosme.

Otra regla que impuso fue "no casarse con personas de aquí para preservar la pureza racial", recuerda Velázquez.

La tensión en la colonia iba en aumento y a eso se sumaba que llegaron a una zona selvática que les resultó compleja.

"Los hombres se pusieron manos a la obra, pero encontraron que era más duro de lo que esperaban", señala Boland.

"Y eso es difícil de imaginar porque de por sí la vida en Australia ya era dura para ellos".

"Al llegar a Paraguay se dieron cuenta de que no era un paraíso en lo absoluto. Decían que tenían que trabajar tanto como en Australia o incluso más".

Velázquez también destaca cómo las enfermedades tropicales causaban estragos en la población que no era local, especialmente ante la escasez de servicios de salud.

El historiador evoca el relato de un niño, que apareció en una revista australiana, en el que contaba que en su cotidianidad lo que más le impresionaba era vivir rodeado de mosquitos, víboras y cocodrilos.

Le impactó entrar a una vivienda comunitaria que funcionaba como una fábrica de tejidos de ñandutí y de cigarros, completamente formada por mujeres, algunas de las cuales tenían a sus niños amarrados a ellas con telas.

"Ya nos acostumbramos al mate"

Con el paso del tiempo, Lane empezó a ser apodado "King Billy" o "el Zar Billy", recuerda Boland.

El hecho de que todo fuera propiedad de la colonia, de que nada fuera propiedad privada, también generó tensiones.

"Muchos de estos colonos no sabían mucho de socialismo. Querían igualdad, pero no al punto de que sus esposas no pudieran tener sus propias gallinas".

Cortesía de State Library South Australia La colonia Cosme llegó a tener su propia publicación mensual.

Lane llegó a ser calificado por algunos de sus compatriotas de autoritario y tiránico.

"Era un fundamentalista religioso", indica el académico. "Fue un hombre mesiánico".

En 1894, se desató un conflicto interno tras la expulsión de unos colonos que fueron descubiertos violando "la ley de la templanza".

Lane decidió alejarse y, junto a un grupo de 50 seguidores leales, formó una nueva colonia llamada Cosme.

Los que se quedaron en Nueva Australia negociaron con el gobierno la distribución de los lotes de tierra de manera individual y solo dejaron un campo comunal para el ganado.

"Se pasa a un esquema de propiedad privada", señala Velázquez. "Ese es el final de Nueva Australia".

"Se rompe la línea racial y los colonos comienzan a contraer matrimonio con las paraguayas".

El modelo de organización de Cosme comenzó con éxito.

"Tenían escuela, biblioteca, depósitos. Habían entrado en la dinámica de la producción de caña de azúcar, acordado créditos con el Banco Agrícola para comprar equipos para un ingenio azucarero, habían diversificado los cultivos, tenían una revista mensual".

En las crónicas, afirma el historiador, los australianos decían: "Ya nos acostumbramos al mate".

La desilusión

Los abuelos de Rodrigo Wood llegaron el 12 de mayo de 1895 a la colonia Cosme.

"Empezaron a nacer sus hijos, entre ellos mi papá, Norman Wood".

Pero, con el tiempo, muchos miembros de ambos asentamientos decidieron irse. Para 1904, la mayoría de los colonos había vuelto a Australia.

Mary Gilmore, por ejemplo, retornó con su familia a Sídney en 1902, tras realizar escalas en Sudamérica e Inglaterra.

En Cosme, la poeta se había casado y, en 1898, tuvo un hijo. El estado de su salud y la de su hijo fue la principal razón para partir.

Cortesía de la familia Wood Rodrigo Wood agradece que sus abuelos viajaran a Paraguay persiguiendo "un sueño".

Rodrigo Wood habla con emoción de la historia de su familia.

"A mis 79 años, estoy contento de ser descendiente de esa gente decidida, luchadora, fuerte, con sentimientos nobles y esperanzas sinceras".

"Cada vez que voy al cementerio en Cosme y veo la lápida que les pusimos a los abuelos, les hago llegar mi admiración en silencio".

William y Lillian Wood y sus ocho hijos estuvieron entre los pocos que se quedaron.

"Mi papá decía que el problema siempre fue el dinero. Ellos se fueron a un lugar muy alejado de los mercados, con vías de comunicación muy rudimentarias. El único tren llegaba a unos 20kms, era un tren a vapor".

"Hubo una especie de desilusión y de tristeza, de darse cuenta de que se equivocaron".

"Tuvieron muchos hijos, era difícil juntar unos pesos y comprar un pasaje. Leí varias cartas de grandpa Wood escribiéndole al gobierno australiano para que ayudaran a la gente a devolverse, pero no tuvo una respuesta positiva".

"Siempre sentí mucha pena por lo que mis abuelos dejaron allá para empezar de cero. Enfrentaron tremendas dificultades. No se imagina lo que es echar un monte con hacha y machete en medio de pocas vías de comunicación".

A pesar de eso, hicieron de Paraguay su hogar.

Cuenta que a su abuelo, quien era de origen escocés, le encantaba la música paraguaya y bailar la danza con los machetes.

"Mi abuela ayudaba a las mujeres en los partos. Inspiraba mucho respeto".

"Grandpa Billy era un soñador, muy trabajador y muy comprometido con sus ideas socialistas".

Lane abandonó Paraguay en 1899, "debilitado por la enfermedad y las adversidades", apunta el Australian Dictionary of Biography.

Tras una corta estadía en Australia, se fue a Nueva Zelanda, donde vivió hasta su muerte.

"Me llena de orgullo"

En total, entre 500 y 600 australianos fueron a Paraguay como parte de esta experiencia migratoria. La mayoría se regresó.

En Australia "apenas se cuenta" esta historia, indica Boland.

"Es un episodio único en la historia de Australia. Si hiciera una encuesta entre unas diez personas, la mayoría no sabría sobre Nueva Australia o Cosme".

Cortesía de la familia Wood Melody Wood, aquí junto a sus padres, dice que la historia de sus antepasados la "llena de orgullo".

En Paraguay, dice Velázquez, también es una historia "muy poco conocida", aunque la gente tiene muy presente a las familias y sus apellidos: Birks, Jacks, Cadogan, Butterworth, Casey.

Para la embajadora de Paraguay en Australia, Inés Martínez Valinotti, no se puede calificar la experiencia de "fracaso".

"Tal vez como proyecto político y social, no alcanzó los objetivos de sus fundadores, pero dejaron un legado muy valioso: los descendientes, trabajadores destacados en nuestra sociedad", le señala a BBC Mundo.

Entre varios ejemplos está Robin Wood, quien fue uno de los historietistas más prolíficos y reconocidos del mundo gracias a sus miles de cómics.

Para Melody, hija de Rodrigo Wood, la historia de sus antepasados "siempre ha sido como un cuento".

"Mi papá siempre se encargó de relatarnos las aventuras que vivieron. Es maravilloso saber de dónde venimos".

"Me llena de orgullo", dice con una sonrisa desde Paraguay.

A Australia aún no ha ido.

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