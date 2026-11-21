El "Chapo Isidro", un narcotraficante mexicano que figuraba en la lista de los 10 más buscados del FBI fue arrestado tras un tiroteo con las autoridades mexicanas.
Fue detenido junto con su lugarteniente por fuerzas especiales mexicanas en Guasave, Sinaloa, este viernes, según informó la Secretaría de la Defensa de México.
Fausto Isidro "Chapo Isidro" Meza Flores era buscado en México por cargos de crimen organizado, mientras que el FBI lo acusaba de "inundar Estados Unidos con fentanilo, cocaína, heroína y otras drogas letales".
Estados Unidos solicita su extradición.
México ha intensificado sus esfuerzos para combatir la delincuencia relacionada con el narcotráfico tras la presión ejercida por el presidente estadounidense Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.
Se cree que Meza Flores, líder de la Organización Meza Flores, también conocida como el Cártel Guasave, está dentro del tráfico de drogas desde la década de 1990, pero logró eludir a las autoridades hasta ahora manteniendo un perfil relativamente bajo.
Utilizando información de inteligencia estadounidense sobre su paradero, las fuerzas especiales mexicanas se desplegaron en su ubicación.
Según explicaron, lo hicieron con "sigilo y sorpresa" y establecieron un perímetro para impedir su escape y que no pudiera contar con la llegada de refuerzos, informó la Secretaría de la Defensa de México.
Sin embargo, las autoridades "fueron atacadas con disparos y explosivos" antes de entrar en la propiedad y arrestar a Meza Flores y a su segundo al mando, explicaron.
En videos que circulan por internet se observan helicópteros disparando ráfagas de balas hacia el suelo. Otros videos muestran a personas huyendo de un estadio de béisbol al oír disparos.
Los dos detenidos fueron posteriormente trasladados en avión a Ciudad de México para ser procesados, según informó la Secretaría de la Defensa.
Cuando fue incluido en la lista de los más buscados del FBI en 2025, fue acusado de "crímenes atroces", entre ellos secuestro, extorsión y tortura.
El entonces director interino del FBI, Brian Driscoll, afirmó que Meza Flores y su organización también habían desatado una "plaga de drogas ilícitas" en Estados Unidos a través de la frontera sur con México.
Inicialmente fue acusado de tráfico de drogas en Estados Unidos en 2012, antes de ser acusado nuevamente en 2019.
Se alega que el hombre de 44 años conspiró para fabricar y distribuir grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana entre 2005 y 2019.
Meza Flores era originalmente un miembro de alto rango de la Organización Beltrán Leyva, pero una escisión entre facciones rivales provocó un aumento de la violencia y lo impulsó a establecer su propio cártel en 2013.
Su organización también se ha visto envuelta en lo que funcionarios estadounidenses describieron como una "guerra territorial extremadamente violenta" con el Cártel de Sinaloa, una de las bandas de narcotraficantes más poderosas, que opera en la misma región.
Meza Flores fue incluido en la lista de los más buscados del FBI después de que, según informes, las autoridades mexicanas vincularan a su cártel con 20 millones de pastillas de fentanilo incautadas en 2024.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha adoptado una postura más firme contra los cárteles del país en un intento por resistir la intervención estadounidense en territorio mexicano. México ha acogido con beneplácito una mayor colaboración, pero se ha resistido a la presencia militar estadounidense en el país.
Una de las principales promesas electorales de Trump fue frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos a través de su frontera sur.
Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.
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