AFP via Getty Images Partes enteras de Derna han sido reconstruidas por completo.

"Fue una alegría cuando me mudé. Por fin pude relajarme", dice Abdulwahab Damdoum mientras mira su lujoso apartamento nuevo con vista al mar Mediterráneo en la ciudad de Derna, en el este de Libia.

Hace apenas tres años, se aferraba aterrorizado al techo de una casa mientras una inundación mortífera lo arrasaba todo a su alrededor.

Ahora, este trabajador portuario de 27 años, su esposa y sus dos hijas recibieron una nueva vivienda gratuita de 300 metros cuadrados. La casa es parte de un proyecto urbanístico modelo, que ha sido encargado por uno de los hijos de Khalifa Haftar, el caudillo que controla el este de Libia.

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El apartamento de Damdoumm forma parte de una rápida reconstrucción de Derna, valorada en US$2.000 millones, que la poderosa familia Haftar espera que sirva como modelo para el desarrollo de toda Libia.

La iniciativa también les permite incrementar su influencia en un país dividido entre el este y el oeste, cada uno bajo el control de gobiernos rivales.

El dinero proviene del Estado de este país rico en petróleo y es asignado por su Parlamento. Sin embargo, no existen registros públicos de cómo se ha gastado ese dinero, lo que alimenta las dudas sobre la rendición de cuentas y la posible corrupción.

"Nadie puede quitármelo"

Damdoum, al igual que muchos otros sobrervivientes de las inundaciones, agradece a la directora del Fondo de Desarrollo y Reconstrucción, Belkacem Haftar, lo que se ha logrado desde las primeras horas del 11 de septiembre de 2023.

Aquel día, fuertes lluvias de la tormenta Daniel reventaron dos presas río arriba de Derna, provocando que una pared de agua de 7 metros de altura cayera en cascada sobre la ciudad dormida.

Es posible que nunca se llegue a saber el número exacto de muertos. Algunas estimaciones han llegado a hablar de 6.000 personas, aunque 4.000 es una cifra más probable. Muchos cuerpos aún no han sido identificados.

En una ciudad de unos 100.000 habitantes, eso significa que casi todos perdieron a un ser querido. Los 14 familiares y vecinos que se encontraban en el tejado con Damdoum, entre ellos su padre, su hermano y su hermana, murieron ahogados.

Damdoum sobrevivió, pero su casa quedó destruida y tuvo que buscar alojamiento temporal.

"Era pagar el alquiler, alquiler y más alquiler", dice. "Ahora, nadie puede quitarme esto [el nuevo apartamento]. Le doy las gracias al ingeniero Belkacem. Dios envió a esta persona, que rescató a la ciudad del desastre".

Retratos de Belkacem, conocido popularmente como "el ingeniero", su hermano menor Saddam, un jefe militar también involucrado en la reconstrucción y su padre Khalifa adornan carteles publicitarios por todo Derna y en la zona.

"Desde 2011, Libia no había construido proyectos de esta envergadura", afirma Hussein el-Mansory, director del proyecto del complejo "2.000 Apartamentos", donde reside actualmente Damdoum.

"Me siento muy feliz y orgulloso. Les diré a mis hijos: 'Yo lo hice’".

Los que esperan

El complejo incluye una nueva mezquita, un hospital, un centro comercial y escuelas. También se han construido nuevas carreteras y puentes en Derna.

Aunque muchos sobrevivientes han sido reubicados, algunos aún esperan.

Entre ellos se encuentra Izz al-Nasr Ibzeou, profesor universitario de Ciencias Marinas. En su caso, su esposa Salima, la madre de ella y los siete hijos de la pareja, de entre 1 y 11 años, murieron ahogados.

Su casa familiar quedó destruida, pero las autoridades aún no la han restaurado por completo porque Ibzeou también tiene un apartamento intacto en otra parte de la ciudad.

Todos los días regresa a su antigua casa, ahora una cáscara vacía, para ver los objetos que dejaron sus hijos, los cuales guarda apilados y cubiertos de polvo.

Tim Whewell/BBC Izz al-Nasr Ibzeou visita su antigua casa para recordar a sus hijos.

"Esta es la bicicleta de mi hijo Moez. Jugaba con ella todos los días. Y este es el vestido de mi hija Fawzia. Lo usaba siempre que iba a una boda", dice Ibzeou. "Aunque decida no venir a recordarlos, mis pies me traerán aquí por sí solos".

Hasta el día de hoy, no ha encontrado sus cuerpos.

En el inmenso cementerio de Derna, recientemente inaugurado, la mayoría de las tumbas están marcadas solo con números, no con nombres, porque el proceso de cotejar el ADN de los supervivientes con los cadáveres aún no ha concluido.

"Voy al cementerio e intento adivinar dónde están mis familiares", dice. "Esto me duele muchísimo. Gracias a Dios, soy paciente, pero sigo esperando poder leer el Corán [en sus tumbas] y saludarlos".

El "Dubái del Mediterráneo"

Belkacem Haftar ha extendido ahora la tarea de su fondo de reconstrucción a Bengasi, la segunda ciudad de Libia, así como a otras partes del país que están controlas por su padre.

El Parlamento libio, con sede en el este del país, le asignó el año pasado una suma adicional de casi US$11.000 millones, que deberá gastar en los próximos tres años, además de los US$2.000 millones que ya le había entregado específicamente para Derna.

La construcción en Bengasi ha incluido nuevos rascacielos, hospitales, urbanizaciones y un estadio de fútbol remodelado. El mismo que el año pasado ofreció un partido amistoso entre el Inter de Milán y el Atlético de Madrid.

En el pasado, las autoridades han hablado de convertir la ciudad en una especie de "Dubái del Mediterráneo".

Tim Whewell/BBC Los carteles de Khalifa Haftar y sus hijos se ven a lo largo de Derna.

Belkacem le dice a la BBC que ha logrado más que cualquier administración libia anterior.

"Libia atravesó la era de Gadafi, 40 años de abandono y pobreza", comenta.

"Los gobiernos interinos [posteriores a Gadafi, con sede en Trípoli] malgastaron mucho dinero sin proporcionar nada que la gente pudiera usar. Nunca he hecho promesas al pueblo. Pero sí les he proporcionado lo que necesitaban", agrega.

Organizaciones internacionales de derechos humanos han acusado reiteradamente a las autoridades del este de Libia y a las Fuerzas Armadas Árabes Libias, encabezadas por Khalifa Haftar, de cometer graves abusos. Entre ellos figuran ejecuciones secretas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

Los Haftar y el gobierno con sede en Bengasi niegan las acusaciones. Belkacem dijo a la BBC que existe total libertad de expresión en el este de Libia.

Getty Images Belkacem Haftar, hijo del hombre fuerte Khalifa Haftar y responsable del fondo para la reconstrucción del este de Libia.

Los críticos también afirman que los Haftar tienen un enfoque verticalista del desarrollo, con poca participación pública en las decisiones de planificación y sin transparencia.

"No existe absolutamente ninguna rendición de cuentas. Nunca hemos visto ningún estado financiero del Fondo de Reconstrucción, ni siquiera sobre los desembolsos de fondos que son legales y están sobre la mesa", afirma Claudia Gazzini, del grupo de expertos International Crisis Group (ICG).

Belkacem afirma que el fondo es auditado de forma independiente y que todos los contratos se elaboran conforme a altos estándares internacionales.

Desestimando las preocupaciones sobre la transparencia, asegura: "Lo que hemos logrado en Derna fue casi imposible. Lo que nos importa es la realidad, lo que hacemos sobre el terreno".

Si bien dijo que mostraría a la BBC las auditorías, aún no las ha entregado, a pesar de las repetidas solicitudes.

Acusaciones de corrupción

El experto en Libia Jalel Harchaoui, del centro de estudios Royal United Services Institute de Londres, ha conversado con algunos de los socios extranjeros a los que se adjudicaron contratos de construcción.

Para Harchaoui, estos socios suelen estar obligados a trabajar junto a una empresa privada libia vinculada indirectamente a la familia Haftar u a otras figuras políticas influyentes.

"Lo que esas empresas extranjeras dicen en privado es que realizan la inmensa mayoría del trabajo y que su socio libio suele ser poco más que una cáscara vacía, pese a que los ingresos a menudo se reparten a partes iguales", dice.

"Eso sugiere que muchas de esas instalaciones, puentes y torres están inflados de precio y llegan a costar hasta el doble de lo que deberían", agrega.

"Se trata de una forma de sobreprecio dentro de un contexto totalmente opaco, y no es ningún hada caída del cielo la que financia estos esfuerzos de reconstrucción. Todo se financia con el dinero público de Libia".

Belkacem Haftar rechaza las acusaciones de corrupción en los proyectos de reconstrucción.

AFP via Getty Images Belkacem Haftar rechaza las acusaciones de corrupción.

Ha asegurado que la financiación de las obras se canalizó a través del Banco Central de Libia, que actúa en nombre tanto del gobierno reconocido por la ONU, con sede en la capital, Trípoli, en el oeste del país, como del gobierno asentado en la ciudad oriental de Bengasi.

"Las autoridades de Haftar utilizaron Derna como escaparate de lo que querían presentar al resto de Libia", afirma Gazzini, del ICG.

Los esfuerzos internacionales para reunificar el país han incluido una propuesta del enviado de Donald Trump, Massad Boulos, para un acuerdo de reparto de poder con Saddam Haftar como presidente de Libia.

En Derna no hay planes para reconstruir las represas destruidas, por lo que es poco probable que se repita una catástrofe de la misma magnitud. Sin embargo, sigue existiendo el riesgo de futuras inundaciones.

Gazzini afirma que las autoridades no aprovecharon las ofertas de asesoramiento de expertos internacionales sobre cómo reducir el riesgo de inundaciones. Entre las medidas propuestas figuraba la creación de llanuras aluviales a lo largo del cauce que atraviesa la ciudad.

"Yo habría esperado un proyecto integral sobre cómo gestionar el flujo de agua", dice Gazzini.

"Pero eso no sucedió. La parte libia respondió más a las necesidades de la gente. Estaba más interesada en encontrar una solución rápida a la destrucción de la ciudad".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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