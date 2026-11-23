Reuters Anthropic acaba de salir a bolsa con una importante oferta pública inicial esta semana.

Un empleado de Anthropic, matemático de profesión, aseguró haber utilizado el chatbot de inteligencia artificial (IA) de la compañía para demostrar la famosa hipótesis de Riemann.

Levent Alpöge declaró el viernes, un día después del debut bursátil de Anthropic en Estados Unidos, que usó el chatbot Claude durante aproximadamente seis semanas para crear una demostración detallada del problema matemático.

De confirmarse, esta prueba sería una de las más importantes de la historia. Alpöge la describió como "un primer atisbo de la ciencia a algo mucho más trascendental".

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Esta afirmación surge en un momento en que empresas de inteligencia artificial como OpenAI han anunciado en los últimos meses numerosas soluciones a importantes problemas de matemáticas superiores que han eludido a los investigadores durante décadas.

La prueba de la hipótesis de Riemann presentada el viernes se elaboró utilizando una versión del modelo Claude de Anthropic que no es de estado público.

Reuters El anuncio se hizo la semana del lanzamiento de las acciones de Anthropic en la bolsa de Nueva York

Esta hipótesis, que recibe su nombre del matemático Bernhard Riemann, está considerado como el problema más famoso de las matemáticas, en gran parte debido a su complejidad.

Es un problema matemático de casi 170 años de antigüedad que postula que los números primos tienen un orden determinado a lo largo de la recta numérica.

Los números primos son la base de las matemáticas superiores, por lo que los avances relacionados con ellos tienen un amplio impacto.

Alpöge dijo que el domingo antes del anunico le envió un mensaje al director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, preguntándole directamente cómo podía anunciar el descubrimiento.

"El momento elegido es terrible", reconoció Alpöge, refiriéndose a la salida a bolsa de Anthropic. "Si hubiera podido, lo habría terminado todo mucho antes".

"Soy claramente el único responsable de haber sentido que no podría vivir si hubiera esperado aún más. Existe una visión cínica evidente, relacionada con el momento en que ocurrió, pero es falsa", añadió.

La demostración textual completa que Alpöge presentó en Lean, un lenguaje informático utilizado para confirmar demostraciones matemáticas, tiene más de 250.000 páginas.

Terence Tao, un destacado matemático, dijo el viernes que la verificación de la demostración aún está lejos de ser posible.

"Me imagino que el proceso de digestión llevará algún tiempo, aunque en este caso al menos tenemos un autor humano con quien comunicarnos para que nos ayude con esta tarea", dijo Tao.

Retos matemáticos

EPA Este año ha visto diferentes anuncios haciendo referencia a la IA y su capacidad de resolver problemas matemáticos casi imposibles.

Es evidente que ningún ser humano participó en importantes demostraciones matemáticas realizadas a principios de este año mediante el uso de inteligencia artificial.

En septiembre, OpenAI afirmó que sus empleados, usando una versión no pública de sus herramientas de IA, lograron resolver parte de un problema notoriamente difícil en tan solo 88 horas. El problema formaba parte de las ecuaciones de Navier-Stokes, que tratan sobre el movimiento de los fluidos.

Más de 10.000 agentes de IA, o bots programados por ordenador que operan de forma relativamente autónoma, fueron puestos a prueba en un ejercicio de entrenamiento de inteligencia artificial.

La prueba que OpenAI publicó sobre las ecuaciones de Navier-Stokes aún no ha sido confirmada como precisa, y ha generado críticas dentro de las comunidades y organizaciones académicas y de matemáticas superiores sobre el uso de la IA para resolver problemas matemáticos.

Anthropic también ha afirmado haber realizado otros avances y aportado soluciones en matemáticas y física.

Un grupo de expertos en matemáticas aseguró que el hecho de que las empresas de IA presuman de soluciones importantes para demostrar la sofisticación de sus productos comerciales es "perjudicial para la ciencia de las matemáticas".

"Estamos presenciando una amenaza generalizada para el trabajo intelectual, con una falta de correspondencia entre el resultado del uso de la IA y su propósito inicial", afirmaron los académicos en una carta conjunta.

Un mes después, OpenAI publicó lo que, según afirmó, eran soluciones, demostraciones o avances importantes en otros 372 problemas de matemáticas superiores pendientes.

Se necesitarán meses, o incluso más, para que los expertos revisen esas afirmaciones y demuestren su validez.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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