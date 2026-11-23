BBC News Mundo La periodista Andrea Díaz Cardona, de BBC News Mundo, condujo la entrevista con los protagonistas.

En un sótano de Bogotá, el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos y el excomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, conocido por su alias "Timochenko", se sientan frente a frente.

Hace diez años, más exactamente el 24 de noviembre de 2016, ambos se reunieron en el Teatro Colón de la capital colombiana para firmar uno de los documentos más importantes de la historia reciente del país: el Acuerdo de Paz que puso fin al conflicto interno con las FARC, que había azotado el territorio colombiano durante cinco décadas.

Tal vez ambos pensaron que, diez años después, estarían hablando del legado que dejó el acuerdo que logró desmovilizar a cerca de 14.000 combatientes, en lugar de tener que defender sus principios incluso ante el actual gobierno nacional.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Tanto Santos como Londoño no han cesado de apoyar este acuerdo desde su firma. Y esa labor fue uno de los principales temas que abordaron con BBC Mundo en una entrevista exclusiva que los reunió en Bogotá.

Una defensa que comenzó durante el gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022), quien intentó reformar algunos aspectos de lo que se había acordado; continuó durante el gobierno de Gustavo Petro, y ahora se mantiene frente a Abelardo de la Espriella, quien ha cuestionado la falta de reparación a las víctimas y otros elementos estipulados como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

"Hasta el último día vamos a defender el Acuerdo. Es el compromiso que hicimos. Después de haberlo firmado y después de todo lo que hemos vivido, ese compromiso se reafirma cada vez más", le dice Londoño a BBC Mundo.

Santos coincide: "Esa paz que firmamos nos compromete no solamente a nosotros dos, sino al país entero", dijo a BBC Mundo.

"La pregunta que uno se debe hacer, sobre todo quienes son un poco escépticos, es: ¿qué hubiera pasado en este país si este señor y yo no hubiéramos firmado la paz? Si las FARC hubieran continuado la guerra, ¿dónde estaríamos hoy?", añadió el exmandatario.

Además, ambos hablaron abiertamente sobre los errores en la implementación del acuerdo, la JEP, el plebiscito que fue rechazado por los votantes y aquello que más los conmovió cuando se realizaba el proceso.

"Cuando vi a cientos y cientos de guerrilleros y guerrilleras bajar de las montañas con sus armas, sus ametralladoras, sus ollas, sus hamacas, sus mascotas y la felicidad reflejada en sus rostros, ese fue un momento muy emocionante para mí", recordó Londoño.

A Juan Manuel Santos lo que más lo conmovió fue reunirse con las víctimas de todos los sectores y ver la generosidad con la que veían el proceso de paz y el acuerdo final. "Cuando les preguntaba por qué eran tan generosas, me decían: 'porque no queremos que otros sufran lo que nosotros hemos sufrido’".

"¿Falsa paz? De la Espriella está totalmente equivocado"

SEBASTIAN BARROS / AFP via Getty Images El actual presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha criticado con dureza el acuerdo de paz y la vía negociada para resolver el conflicto.

El actual presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, encabeza una nueva derecha de mano dura y tono confrontativo en Colombia.

Llegó al poder en agosto de 2026 y ha cuestionado en varias ocasiones el acuerdo. Incluso ha afirmado que estableció una "falsa paz".

"El presidente está totalmente equivocado. No ve la realidad de lo que ha ocurrido durante estos diez años", señaló Santos durante la charla con BBC Mundo.

"Lo que ocurre es que ha querido utilizar, o ha comprado, esa tesis cínica y errónea según la cual la violencia que vemos hoy es producto del acuerdo de paz, cuando es exactamente lo contrario", añadió.

Las estadísticas señalan que, tras una notoria merma de la violencia después de la firma del Acuerdo, Colombia ha experimentado un deterioro de la seguridad en los últimos años.

Varios grupos armados, incluidas disidencias de las FARC, han aumentado sus filas.

"Pero esa violencia tiene una naturaleza completamente distinta a la que caracterizaba el conflicto armado con las FARC. El conflicto armado de carácter político que tenía Colombia terminó hace diez años", indicó el expresidente.

El acuerdo contempló un periodo de implementación de 15 años.

Hasta la fecha, un 37% de sus disposiciones se ha llevado a cabo por completo, según la JEP. Y ya se inició la implementación del 40% restante, que aún no ha concluido.

A cinco años del plazo establecido para cumplir con la implementación completa, el analista de la Fundación Ideas para la Paz, Gerson Arias, considera que esos rezagos explican en parte el deterioro de la seguridad.

Añade que el Estado colombiano no ha ocupado plenamente los espacios que antes controlaban las FARC y que estos han sido tomados por otros actores vinculados a economías ilícitas, como el narcotráfico.

Santos respalda esa tesis, ampliamente compartida por analistas del conflicto consultados por BBC Mundo en múltiples ocasiones.

"La violencia de hoy no es producto del Acuerdo de Paz. Es producto de la falta de implementación", reiteró el exmandatario.

Los errores cometidos

BBC News Mundo Santos recibió el Nobel de la Paz en 2016 por su proyecto de paz.

Tanto Santos como Londoño reconocen que se han cometido errores, especialmente durante la implementación del acuerdo.

Y es Londoño quien señala a su interlocutor el primero de ellos.

"Usted planificó muy bien la negociación. Frente a la implementación, creo que lo tomó un poco desprevenido, sin la planificación minuciosa que sí tuvo la negociación", le dijo a Santos.

El expresidente reconoció parte del señalamiento:

"Tiene razón en que muchas veces ese camino fue difícil y lento".

Sin embargo, el expresidente atribuyó las dificultades de implementación y la demora en la llegada del Estado a los territorios a una falta de voluntad política por parte de gobiernos posteriores.

Desde el final de su mandato en 2018, Colombia ha sido gobernada por Iván Duque (2018-2022), Gustavo Petro (2022-2026) y ahora por De la Espriella.

Santos habló también de la responsabilidad que le correspondió en los dos años transcurridos entre la firma del acuerdo y el final de su gestión.

Según explicó, durante ese periodo se pusieron en marcha iniciativas, como planes de desarrollo, que posteriormente quedaron en manos de la administración de Duque.

"A mi gobierno le quedó muy poco tiempo para implementar", justificó.

En otro "mea culpa", ambos admitieron que no hicieron lo suficiente para lograr que el Acuerdo de Paz fuera aprobado en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, cuando terminó siendo rechazado por los colombianos en las urnas.

"Hubo una campaña de desinformación, de 'fake news', tan estrambótica, que realmente pensamos: '¿Quién va a creer esto?' Y nos equivocamos", reconoció Santos.

Por su parte, Londoño también admitió que faltó una campaña de educación efectiva.

"Debimos haber hecho más pedagogía con nuestra gente. Porque en el campo nos preguntaban: '¿Y ustedes por qué van a hacer eso?’", señaló.

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP

BBC News Mundo Santos y Londoño se encontraron cara a cara 10 años después de la histórica firma del acuerdo de paz en Colombia.

Actualmente, uno de los puntos más ríspidos del debate tiene que ver con las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional creado para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto.

Muchos de sus críticos sostienen que no ha habido una reparación adecuada para las víctimas y que las sanciones impuestas a los excomandantes de las FARC no han sido suficientemente severas.

Londoño, por ejemplo, fue condenado por crímenes de lesa humanidad a hasta ocho años de acciones restaurativas dentro del macrocaso de secuestro.

"Este tribunal tiene como eje central a las víctimas del conflicto. Lo que busca proteger son sus derechos a la verdad, la reparación, la justicia y la no repetición. Y si hay sanciones, lo que se busca es que sean sanciones restaurativas", señaló Santos.

El exmandatario considera que ese concepto aún no ha sido plenamente comprendido.

"Es difícil entender esa idea. Pero he hablado con muchas víctimas que me dicen que ver a los victimarios de la guerrilla y del Estado pidiendo perdón o diciendo la verdad es mucho más importante que una condena en la cárcel", afirmó.

Por su parte, Londoño sostiene que la JEP se convirtió en un espacio donde se confrontaron todos los horrores cometidos en nombre de la lucha armada.

"Una de las principales conclusiones a las que he llegado al enfrentarme directamente con las víctimas de lo que hicimos en las FARC es que debimos haber detenido la guerra mucho antes. Que el Acuerdo de Paz debió haberse firmado muchos años antes", afirmó.

Mensaje a las disidencias… y gesto final

BBC News Mundo Londoño, conocido como "Timochenko", fue miembro de las Farc durante décadas.

A pesar de la férrea defensa que ambos hacen del acuerdo alcanzado hace diez años, no desconocen que las llamadas disidencias de las FARC siguen teniendo una fuerte incidencia en la seguridad del país.

Algunas fueron impulsadas por figuras como alias Iván Márquez y Jesús Santrich, quienes integraron el equipo negociador de las FARC en La Habana, pero que, pocos años después de la firma del acuerdo, anunciaron su salida del proceso.

"Nunca más volví a hablar con ellos porque me convertí en objetivo militar. Ellos me querían matar", relató Londoño.

Sin embargo, ambos sostienen que más del 85% de los combatientes que se desmovilizaron continúan cumpliendo el acuerdo y que la mayoría de los restantes no ha vuelto a integrar grupos armados.

"La gente que abandonó el proceso lo hizo por el estigma y prefirió pasar al anonimato para poder encontrar empleo. Pero no volvió a las armas", aseguró Santos.

El expresidente enfatizó que las actuales disidencias están integradas principalmente por personas reclutadas después de la firma de la paz.

"Todos esos combatientes son nuevos", añadió.

El mensaje para quienes hoy integran las disidencias, apunta Londoño, debería ser una advertencia sobre el daño que la lucha armada causó a la sociedad colombiana.

"Nosotros estábamos convencidos de nuestra lucha, pero en estos diez años he llegado a la conclusión de que les hicimos un daño terrible a miles de personas con nuestras acciones", afirmó.

E insiste: "La mejor forma de resolver esto es a través del diálogo".

El encuentro concluyó con un reconocimiento mutuo entre los antiguos adversarios.

Sobre la Colombia que representa Rodrigo Londoño, el expresidente y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, dijo que había aprendido: "que es la misma Colombia en la que yo vivo. Los colombianos tenemos que entender que vivimos en un mismo país y debemos tener una convivencia que nos permita trabajar juntos para lograr objetivos que al país le convengan".

Y sobre la Colombia que el exmandatario representa, Londoño dijo que aprendió "que también son seres humanos. Tienen una visión distinta del mundo de la que nosotros tenemos, pero son seres humanos y a veces con mucha nobleza".

AFP via Getty Images El abrazo entre Santos y Londoño en 2016 fue el símbolo de la reconciliación tras más de 50 años de guerra en Colombia.

*La entrevista fue conducida por la periodista Andrea Díaz Cardona, de BBC News Mundo.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más