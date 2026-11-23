Un video de los ataques contra buques rusos fue compartido por Zelensky. The British Broadcasting Corporation

Un buque de guerra ruso fue hundido por drones ucranianos en un puerto de Libia el domingo, informó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

Una explosión se produjo a primera hora de la mañana en el buque de guerra en la base naval de Bengasi, mientras atracaba para repostar combustible y suministros antes de su regreso a Rusia, dijo el gobierno que controla el este de Libia.

Zelensky añadió que el ataque de Ucrania alcanzó a un segundo buque ruso, un carguero que, según dijo, se utilizaba para transportar armas.

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El Ministerio de Salud local informó haber recibido heridos de un buque mercante que fue atacado frente a la costa del puerto. No estaba claro si se trataba del mismo buque cuya responsabilidad Ucrania ha reivindicado.

Tras los ataques, el Kremlin advirtió de una "escalada de tensiones en la región", pero declinó hacer comentarios directos sobre lo ocurrido en Libia.

En un comunicado difundido este lunes, Zelensky elogió la "ejemplar operación ucraniana en respuesta a la guerra de Rusia".

Zelensky escribió que se desplegaron siete drones navales para atacar y hundir la corbeta Merkury, uno de los buques más modernos de Rusia. Agregó que también fue destruido un helicóptero de combate Ka-27.

El presidente ucraniano señaló que el segundo barco era el MV ANGARA, un buque portacontenedores ruso.

El hecho se produjo un día después de que un buque de carga ruso, el Sparta II, fuera alcanzado por un ataque con drones en el este del golfo de Finlandia cuando se dirigía al enclave ruso de Kaliningrado, en el Báltico.

Las fuerzas de defensa finlandesas indicaron que Ucrania probablemente estaba detrás del ataque. Kyiv no hizo comentarios al respecto.

La respuesta del Kremlin

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo este lunes a periodistas que la "expansión de la actividad terrorista en el Báltico" era una "tendencia peligrosa" y afirmó que "por supuesto, está provocando una escalada de tensiones en la región".

Al ser preguntado sobre los ataques en Libia, Peskov dijo que el Ministerio de Defensa ruso proporcionaría la información y añadió: "Hemos prestado atención a las declaraciones de Zelensky al respecto".

La misión de la ONU en Libia expresó su "grave preocupación" por los ataques del domingo y pidió "una investigación inmediata, independiente y transparente".

"Libia no puede permitirse, ni debe convertirse, en un campo de batalla para conflictos extranjeros", comunicó a través de X.

Videos publicados en redes sociales y geolocalizados por BBC Verify muestran el barco atacado envuelto en llamas y humo.

Imágenes satelitales de Planet Labs PBC también muestran un barco en llamas a las 05:47 GMT en el puerto de Bengasi.

Planet Labs PBC Las imágenes satelitales mostraron un barco en llamas en el puerto.

La empresa de inteligencia estadounidense Vantor recopiló imágenes de alta resolución que, aseguró, mostraban la corbeta de la clase Steregushchiy del Proyecto 20380 (Merkury), un buque de la armada rusa, atracada en el puerto el sábado, y el domingo mostraban la mayor parte del mismo buque volcado y hundido, solo con la proa aún visible.

Gobierno dividido en Libia

El Gobierno de Estabilidad Nacional (GNS) de Libia, que controla el este del país, afirmó que el buque ruso, al que no identificó ni nombró, estaba utilizando el puerto de Bengasi bajo un acuerdo marítimo vigente.

El incidente del domingo está siendo investigado, y las autoridades están coordinando con sus homólogos rusos para determinar el origen del presunto ataque y quién es el responsable, añadió el GNS.

El GNS condenó el ataque y lo calificó de violación de la seguridad marítima y atentado contra la soberanía del país. Agregó que Libia no participa en la guerra entre Rusia y Ucrania ni en ningún otro conflicto fuera de sus fronteras.

El gobierno que controla la capital, Trípoli, y el oeste del país (Gobierno de Unidad Nacional, GNU), advirtió en un comunicado publicado por los medios estatales sobre los peligros de acoger a fuerzas extranjeras y permitirles utilizar sus instalaciones.

El GNU, reconocido como el gobierno legítimo por la ONU, afirmó que dicha actividad suscita "serias preocupaciones" sobre "los riesgos que pueden derivarse de la participación de puertos e instalaciones civiles en actividades relacionadas con conflictos externos, y la consiguiente amenaza para la vida de los ciudadanos y la seguridad de las instalaciones y los bienes nacionales".

Libia se vio sumida en la violencia y la inestabilidad tras el derrocamiento del líder Muamar Gadafi en 2011, lo que dio lugar a gobiernos opositores.

Posibles reacciones

BBC

Bengasi está a más de 2.000 kilómetros de Moscú.

En marzo, Rusia acusó a Ucrania de atacar al petrolero ruso Arctic Metagaz en el Mediterráneo, entre Libia y Malta, con "drones marinos no tripulados" lanzados desde la costa libia.

Además de tener un impacto económico en Rusia, al obstaculizar la capacidad de su llamada flota paralela de buques cisterna para exportar petróleo y gas, ataques como este se consideran humillantes para el Kremlin, según Jalel Harchaoui, especialista en el norte de África del centro de estudios británico RUSI.

Pero no solo Moscú querrá reaccionar ante este último incidente.

El barco se encontraba en la región en el marco de un acuerdo con el gobierno del este de Libia, que está aliado con Jalifa Haftar, comandante del Ejército Nacional Libio.

Harchaoui afirmó que Haftar tomará el ataque como una ofensa personal.

"La familia Haftar va a responder. Preguntarán quién está dando alojamiento a los ucranianos".

Reporte adicional de Benedict Garman y Shayan Sardarizadeh, BBC Verify

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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