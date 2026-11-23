Reuters Huang fue descrito por el presidente Trump como un "gran patriota".

El Consejo de Administración de Nvidia restituyó a Jensen Huang como director ejecutivo y presidente con efecto inmediato, 11 días después de su renuncia.

Tras un voto unánime, el gigante tecnológico lo restituyó en su cargo afirmando que es la "persona adecuada para liderar Nvidia" y que su regreso responde a los mejores intereses de los accionistas, empleados, socios y clientes.

Jensen Huang renunció a principios de este mes, tras admitir que había mantenido una relación con una mujer señalada como presunta espía china. También fue señalado por haber tenido un romance con una ejecutiva de Nvidia.

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Este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Huang como un "gran patriota" y añadió que el gobierno de Estados Unidos "no tiene motivos para creer" que su regreso suponga un riesgo para la seguridad nacional.

Por su parte, Huang declaró: "Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado".

Las acciones de Nvidia subieron cerca de 30% al inicio de la jornada bursátil tras el anuncio de la reincorporación de Huang, después de haber caído la semana pasada en medio del escándalo por la salida del fundador de la compañía.

La semana pasada Nvidia había descartado rotundamente el regreso de Huang y la directora ejecutiva interina, Colette Kress, había declarado entonces que la empresa seguía funcionando "con total normalidad".

"Esto es verdaderamente asombroso"

Análisis de Faisal Islam, editor de economía de la BBC.

El repentino cambio de rumbo de Nvidia provocó que su valor bursátil aumentara en un billón de dólares justo tras la apertura del Nasdaq, índice fuertemente centrado en el sector tecnológico.

No existe precedente de un incremento semejante en el valor de una empresa en un instante.

Lo sorprendente es que, la semana pasada, Nvidia había decidido claramente dejar atrás a Jensen Huang, e incluso prescindir de ciertos aspectos de su estrategia.

A los mercados no les gustó una Nvidia sin Huang.

Es condierada "su empresa", él la fundó como una compañía de tecnología de gráficos para videojuegos. Es él quien gestiona el delicado equilibrio geopolítico entre el presidente Trump y el presidente Xi.

Cuando hablé con él el pasado mes de septiembre, llegué a la conclusión de que es una de las dos o tres personas en el mundo capaces de comprender la mentalidad de ambos presidentes.

El motivo principal de su regreso reside, casi con seguridad, en la Casa Blanca.

El consejo de administración de Nvidia presionó al gobierno estadounidense, asegurando que la salida de Huang no planteaba ningún problema de seguridad nacional. El presidente Trump envió sus felicitaciones en cuestión de segundos.

Jensen Huang: sencillamente, una figura demasiado importante como para ser destituida.

¿Qué tan importantes son Huang y Nvidia para la industria de la IA y la economía estadounidense?

Existía un ambiente de incertidumbre en torno al futuro de Nvidia tras la salida inicial de Huang hace apenas 11 días.

Huang desempeñó un papel fundamental en la empresa, liderando su transición hacia la inteligencia artificial (IA), y mantuvo un control férreo, con hasta 200 personas reportándole directamente, explica Michael Race, periodista de economía y negocios de la BBC.

Reuters Jensen Huang rodeado de robots en una conferencia de Nvidia en octubre pasado en Alemania.

Huang fue una figura clave a la hora de generar entusiasmo e inversión para el sector de la IA en general; por ello, según algunos, su partida suponía un riesgo para futuras inversiones.

Esto se debe a que Nvidia, en su ascenso hasta convertirse en líder de la industria de fabricación de microchips, ha tejido una compleja red de acuerdos mediante lo que se conoce como "financiación circular".

La compañía no solo vende microchips a sus clientes —entre los que se encuentran empresas como Meta, SpaceX y OpenAI—, sino que también les ha proporcionado fondos, tanto a ellos como a otras firmas de la cadena de suministro, ya sea mediante préstamos o inversiones directas.

Surgieron dudas sobre cómo funcionaría este modelo en un escenario sin Huang; tal vez por eso, líderes tecnológicos como Elon Musk y Tim Sweeney —consejero delegado de Epic Games, creadora de Fortnite— abogaron por su regreso, agrega Race.

Musk advirtió que, de lo contrario, se perderían "acuerdos críticos" relacionados con la tecnología de Nvidia.

Quienes pedían el regreso de Huang probablemente, afirma Race, "podrán estar satisfechos ahora que todo parece indicar que la situación volverá a la normalidad".

Una "exitosa campaña de presión por parte de Trump"

Getty Images El presidente Trump saluda a Jensen Huang tras una reunión sobre IA con varios ejecutivos del sector el 29 de septiembre.

Análisis de Bernd Debusmann Jr., corresponsal de la BBC en la Casa Blanca.

La restitución de Jensen Huang en Nvidia se produce tras una campaña de presión de varios días por parte del presidente Donald Trump.

Esto ocurrió a pesar de las reservas que muchos legisladores republicanos han manifestado ante la idea del regreso de Huang.

Trump ha tenido que responder a numerosas preguntas sobre el romance en el que Huang se vio envuelto desde que el New York Times publicó la noticia, y ha salido en su defensa en repetidas ocasiones.

El presidente estadounidense también ha restado importancia a cualquier posible preocupación relacionada con presuntas operaciones de inteligencia, afirmando que "nadie ha demostrado" que Alice Huang —con quien, según se alega, Huang mantuvo una relación— tenga vínculos con los servicios de inteligencia chinos.

"Me cae bien", declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca la semana pasada. "Creo que ha aprendido una gran lección".

"Hay un grupo numeroso de personas que desea que regrese", añadió más tarde.

Los detalles de lo que ocurrió entre bastidores durante el fin de semana siguen sin estar claros.

No obstante, en una breve entrevista con CNBC, Trump señaló que estuvo involucrado y que contó con "representación" en la reunión de la junta directiva de Nvidia. No está claro si participó por teléfono.

"Debemos proteger a nuestros genios, y él es, sin duda, un genio", afirmó Trump.

Quién es Jensen Huang

En la esfera pública, era considerado como un director ejecutivo al estilo "estrella de rock". Con su característica chaqueta de cuero, Jensen Huang, de 63 años, ha sido calificado en Estados Unidos como el "Taylor Swift de la tecnología".

A medida que el sector de la inteligencia artificial experimentaba un auge, él estrechó su relación con Donald Trump y logró convencer al presidente de que permitiera que las empresas estadounidenses vendieran a China los poderosos chips de la compañía.

Nacido en Taiwán, Huang tenía nueve años cuando su familia se trasladó a la costa oeste de Estados Unidos. En 1992, obtuvo un máster en ingeniería eléctrica por la Universidad de Stanford.

Un año después, cofundó Nvidia, una empresa dedicada a la fabricación de chips que se convirtió en un gigante tecnológico.

Conocido por ser un adicto al trabajo y un jefe exigente, Huang ha rescatado a Nvidia de la quiebra en varias ocasiones.

Posee una fortuna estimada de US$155.000 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Nvidia era conocida originalmente por sus chips destinados al procesamiento de gráficos, especialmente para videojuegos, hasta que Huang ayudó a la empresa a reorientar su enfoque hacia la IA.

Actualmente, suministra chips a desarrolladores como OpenAI y Meta. En el terreno geopolítico, sus chips han sido un elemento central en la rivalidad entre Estados Unidos y China.

Ocho años antes de fundar Nvidia, Huang se casó con su compañera de laboratorio, Lori Mills, quien también es ingeniera eléctrica. Tienen dos hijos, ambos empleados de Nvidia.

Recientemente, en un comunicado dirigido al personal de Nvidia, admitió haber sido "infiel"a su esposa, en medio de un escándalo por su relación con una mujer señalada como una presunta espía del gobierno chino.

Huang dimitió el 12 de noviembre y once días después fue reincorporado a su cargo tras una votación unánime del Consejo de Administración de Nvidia.

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