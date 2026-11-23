Cortesía: Kris Armstrong

Kris Armstrong tenía poco más de veinte años y llevaba apenas dos años casada cuando sonó su teléfono. Un agente de policía le comunicó que su marido, Brandon, había sufrido un terrible accidente de automóvil.

"Fue como una experiencia extracorpórea: algo que ves en las películas cuando alguien recibe una llamada que le cambia la vida."

Se casó con Brandon cuando solo tenía 21 años. Él era enérgico y atlético: bailarín de breakdance y practicante de snowboard, propenso a hacer declaraciones de amor espectaculares y grandes gestos románticos.

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Pero todos los planes de su futuro juntos se derrumbaron con esa llamada.

De camino al hospital, Kris le preguntó a su madre qué haría si Brandon muriera.

No sabía si iba a la morgue para identificar el cadáver o a una planta del hospital para verlo con vida.

Cortesía: Kris Armstrong Kris dice que Brandon fue su Príncipe Azul.

"La esperanza se convirtió en un arma de doble filo"

Brandon había sufrido graves daños cerebrales y estaba en coma.

Cuando abrió los ojos por primera vez dos semanas después del accidente, su mirada no manifestaba comprensión.

"Él no te miraba", explica Kris. "Abría los ojos y luego los cerraba por la noche, los abría y los cerraba por la noche, pero no hacía ningún otro movimiento".

Fue mejorando poco a poco.

En una ocasión señaló a Kris en la foto de su boda. En otra, le dijo "Te quiero".

"Fue, sencillamente, lo más hermoso que jamás había escuchado".

De vez en cuando, ella podía vislumbrar su antiguo sentido del humor.

Cortesía: Kris Armstrong Kris y Brandon se conocieron en la iglesia cuando eran adolescentes.

Pero Brandon tenía un grave déficit cognitivo y le costaba recordar las cosas apenas unos minutos después de que sucedieran. No podía alimentarse ni vestirse solo y era incapaz de caminar.

"Él no sabía qué día de la semana era, ni qué mes, ni a veces siquiera dónde estábamos. Así que tenía que repetirle las cosas una y otra vez".

A pesar de las esperanzas iniciales, Brandon fue perdiendo gradualmente la capacidad de mover su silla de ruedas por sí mismo, de hablar y de comprender conversaciones básicas.

Mientras Kris luchaba por satisfacer sus necesidades, ella se dio cuenta de que su papel había cambiado: de esposa a cuidadora de tiempo completo.

"Me miraba como un niño pequeño mira a sus padres. A veces tenía miedo, otras necesitaba algo, y de repente me sentí como una madre para él."

Una carta firmada por un médico que afirmaba que Brandon nunca volvería a trabajar puso de manifiesto la irreversibilidad de la situación.

Pero ella estaba decidida a manejar la situación y lo llevó a casa.

Cortesía: Kris Armstrong

Cuidar a Brandon de tiempo completo era agotador, y a veces tenía que incluso cambiarle el pañal varias veces antes de salir de casa. Su familia y amigos la observaban preocupados, hasta que una noche tocó fondo.

"Llegué a un punto en el que simplemente me deshice, me emborraché y vomité en un cubo, y mis amigos estaban allí. Mis amigos de la iglesia."

"Yo pensaba: '¿Me seguirán queriendo si no puedo hacer esto bien?’"

Finalmente, accedió a que Brandon fuera ingresado en un hogar de cuidados.

En su primer día, el personal le sirvió el almuerzo en muchos recipientes pequeños. "Le encantó, como si estuviera en un avión. Decía: '¡Miren todos estos recipientes pequeños, qué lindos!’".

"Y así él estaba bien".

El divorcio que "no cambió nada"

Tras mucha reflexión y oración, Kris decidió divorciarse de Brandon, pero también luchar por el derecho a seguir siendo su tutora legal.

Ella dice que él no la entendía cuando ella intentaba hablarle del divorcio, pero sí comprendió que se quedaría con él.

"Solo me aseguré de que supiera que siempre estaría aquí", dice Kris. "Nada cambió. Lo veía igual de a menudo. Pasaba el mismo tiempo con él. Lo amaba igual".

El papeleo y el proceso legal necesarios para convertirse en su tutora no fueron sencillos. Muchos abogados tuvieron dificultades para comprender por qué una mujer que solicitaba el divorcio también querría tener la responsabilidad legal de su exmarido.

Pero Kris persistió. Durante casi un año, documentó su continua participación en el cuidado de Brandon, asistiendo a las citas y visitándolo a diario, demostrando que el divorcio no cambiaría su compromiso con él.

Cuando finalmente llegó el día de la audiencia sobre la tutela, ninguno de los otros familiares de Brandon impugnó su solicitud.

"Recuerdo haber sentido un gran alivio", comenta.

"Creo que eso es hermoso"

Cortesía: Kris Armstrong James apoya a Brandon durante una sesión de fisioterapia.

Por primera vez en años, Kris se permitió imaginar un futuro. Siempre había deseado tener una familia e hijos y se sentía sola.

Subió su perfil a una aplicación de citas en línea, decidida a ser completamente honesta sobre Brandon desde el principio.

Cuando conoció a James, le contó todo: que su primer marido estaba vivo, que había sufrido una grave lesión cerebral y que ella seguía siendo su tutora legal.

En lugar de sentirse intimidado, James se conmovió.

"Él dijo: 'Creo que eso es precioso’", recuerda Kris.

Poco después de que comenzaran a salir, James la acompañó cuando llevó a Brandon a la iglesia. Kris se ausentó un momento y al regresar encontró a James sentado a su lado, con el brazo alrededor de sus hombros. Brandon estaba sentado, sonriendo.

"Yo simplemente pensé: 'Bueno, creo que esto ya está resuelto’", expresa riendo.

Cortesía: Kris Armstrong Kris y James el día de su boda.

Courtesy of Kris Armstrong

Con el tiempo, James desarrolló su propia relación con Brandon, visitándolo por su cuenta y llevándole su bebida favorita de Starbucks.

Juntos, Kris y James han construido una nueva vida y, con el tiempo, han tenido dos hijas. Sin embargo, Brandon ha permanecido como parte de la familia, y Kris lo ha cuidado durante casi 18 años.

"Tenemos esta familia formada por nuestras hijas, mi hijastro y Brandon… Cuando hablamos de nuestra familia, Brandon forma parte de ella."

Los niños saben perfectamente quién es y qué pasó. Lo llaman "Tío Brandon", lo visitan con frecuencia y lo incluyen en las celebraciones familiares. Una sesión de fotos de hace unos años captó a la perfección lo integrado que está en la familia.

Cuando Kris le preguntó a James si quería que le tomaran algunas fotos familiares profesionales sin Brandon, su respuesta fue inmediata.

"No", le contestó. "Brandon es de nuestra familia. Sale en todas las fotos".

Basado en un episodio de Lives Less Ordinary: Love Stories titulado "Mis dos esposos", producido por Emily Naylor para el Servicio Mundial de la BBC.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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