Bloomberg vía Getty Images

En las últimas horas se han producido tres momentos asombrosos en torno a la reincorporación de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia, después de que hace unos días admitiera haber tenido un romance con una mujer que supuestamente era una espía china.

Tras el sorprendente anuncio de su regreso, Nvidia aumentó su valor bursátil en US$1 billón.

Entonces llegó el momento en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió lo obvio: que fue su mensaje de "No estás despedido" dirigido directamente a la junta directiva lo que cambió la decisión.

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La naturaleza de este cambio de rumbo queda clara a partir de lo que Nvidia declaró la semana pasada. La junta directiva dejó claro que Huang no regresaría.

La dirección interina también había sugerido algunos cambios de estrategia que se alejaran de la era Huang.

Todo eso ahora forma parte del pasado de la historia corporativa.

El regreso de Huang supera, en términos de cifras absolutas, el de Sam Altman a OpenAI o el de Steve Jobs a Apple.

El motivo del cambio de postura quedó bastante claro en la primera declaración.

El gobierno estadounidense había afirmado que su reincorporación no suponía ningún riesgo para la seguridad nacional.

Tal garantía solo podía provenir de la Casa Blanca.

Y una hora más tarde, Trump reveló que había hablado directamente con la junta directiva de Nvidia.

Video: Jensen Huang junto a Alice Huang en un restaurante en Taiwán en 2025. The British Broadcasting Corporation

El factor chino

Aquí es donde retomo una conversación que tuve con Jensen Huang en septiembre del año pasado, en la que abogó abiertamente por permitir que China tuviera acceso a los microchips avanzados de Nvidia.

Era una de las pocas personas en el mundo que podía afirmar con credibilidad que conocía la mentalidad tanto de Trump como de su par chino, Xi Jinping.

Reportes en EE.UU. afirman que existían divisiones en el gobierno de Trump entre los partidarios de una línea dura contra China, que querían restringir las exportaciones, y otros que respaldaban el argumento de Huang.

Todavía está en curso una investigación independiente sobre el cumplimiento de la empresa con los controles de exportación.

Los chips de Nvidia son fundamentales para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial (IA) de vanguardia.

La influencia de Jensen Huang en este sector lo convirtió en una figura más importante que muchos líderes mundiales.

Su reincorporación es una medida importante no solo para las debilitadas acciones de las tecnológicas estadounidenses, sino también para el futuro de la economía mundial, la política estadounidense y, por supuesto, la carrera geopolítica entre EE.UU. y China.

Las recientes dudas sobre Nvidia han golpeado el corazón del boom de la IA.

Al fin y al cabo, se trata de una empresa que genera unas ventas reales extraordinarias: más de US$400.000 millones este año, frente a los US$27.000 millones de hace cuatro años.

El papel de Huang en el centro de la trayectoria de su empresa, que provee desde tarjetas de video para consolas Sega hasta pieza clave de la IA, significaba una cosa: Jensen era demasiado importante como para ser despedido.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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