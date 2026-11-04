AFP via Getty Images James Talarico acaba de arrebatarle a los republicanos un escaño de Texas en el Senado de los Estados Unidos, que ahora será controlado por los demócratas.

La de las elecciones fue una noche de ensueño para los demócratas. En enero, la realidad se impondrá.

Tenían motivos para estar eufóricos el martes por la noche. Tras su aplastante victoria electoral, los demócratas tomarán el año que viene el control de ambas cámaras del Congreso.

"Hoy comienza la gran remontada estadounidense", declaró eufórico Hakeem Jeffries, líder demócrata de la Cámara de Representantes.

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Tras meses de promesas durante la campaña electoral —investigar la corrupción; reducir los costes de la salud, los alimentos y la gasolina; y poner fin a la guerra con Irán— ahora comenzarán el proceso mucho más difícil de poner en práctica sus planes.

Un cambio en el equilibrio de poder en Washington no significa necesariamente que los demócratas puedan empezar a cumplir de inmediato con sus proyectos legislativos. Los demócratas controlan el Congreso, pero el presidente republicano Donald Trump aún tiene el poder de vetar las leyes.

Los demócratas no deberían considerar lo que acaba de suceder como "un mandato", dijo a la BBC el senador estadounidense Chris Coons , que recordó que el partido seguía siendo "profundamente impopular".

"Tenemos que demostrar que podemos hacer cosas, que podemos dar respuestas a las inquietudes y preguntas sobre los bajos salarios y el aumento de los costes en particular", afirmó.

"El Partido Demócrata es todavía profundamente impopular. Somos menos impopulares que el Partido Republicano y mucho menos impopulares que Donald Trump".

Lo que los demócratas podrían lograr

El congresista por California Robert Garcia encabezará pronto un poderoso comité de supervisión en la Cámara de Representantes, con la capacidad de complicar considerablemente los dos últimos años de mandato de Trump.

"Contraten abogados", dijo el demócrata en un comunicado mientras se sucedían los resultados victoriosos la noche de las elecciones.

Los comités tanto del Senado como de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tienen facultades de investigación, que podrían utilizar para indagar en supuestos conflictos de intereses y otras acciones del presidente y sus allegados.

El martes, García enumeró una lista de posibles objetivos: la familia de Trump, la "corrupción corporativa", los supuestos abusos del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés, y la gestión gubernamental de los archivos de Epstein.

El Senado también tiene la facultad de confirmar o bloquear los nombramientos del presidente para el gabinete y el poder judicial.

Si, por ejemplo, surgiera una vacante en la Corte Suprema de Estados Unidos durante el mandato de Trump, los demócratas del Senado podrían usar su nuevo poder para bloquear una nominación o para obligar a Trump a elegir un candidato más moderado que obtenga apoyo de ambos partidos.

Evan Vucci / Reuters El control demócrata del legislativo puede complicar los dos últimos años de la presidencia de Trump.

La Cámara de Representantes también tiene la facultad de iniciar un juicio político contra un presidente, el llamado "impeachment", que es el primer paso del proceso del Congreso para destituir a un funcionario de su cargo.

Los demócratas sometieron a Trump a juicio político en dos ocasiones durante su primer mandato, aunque el Senado estadounidense finalmente votó a favor de su absolución en ambos casos. Sin embargo, dado que se requiere una mayoría de dos tercios en el Senado estadounidense —es decir, 67 votos—, condenar a un presidente en un juicio político probablemente seguirá estando fuera del alcance de los demócratas.

Existe un debate activo entre los demócratas sobre si el juicio político es ahora una buena idea. El primer juicio político, en 2019, desató el rencor partidista y permitió que Trump se presentara posteriormente como víctima de persecución política, lo que más tarde contribuyó a generar apoyo para su segunda candidatura a la Casa Blanca.

Jeffries, quien casi con toda seguridad tendría que dar luz verde a cualquier intento de destitución por parte de los demócratas, se ha mantenido en la ambigüedad.

"Bueno, lo hemos dejado claro: no hemos decidido nada. Y tampoco hemos descartado nada", dijo a CNN en agosto.

Lo que a los demócratas les puede resultar difícil hacer

La frustración de los estadounidenses con la productividad del Congreso era palpable antes de las elecciones. Solo el 14% de los votantes registrados en EE. UU. aprobaba el desempeño de los legisladores, según una encuesta de Gallup realizada en octubre.

Pero con un republicano en la Casa Blanca y los demócratas al frente del Congreso, los estadounidenses podrían asistir a un estancamiento aún mayor.

"Si pensaban que legislar era difícil en el último Congreso con un único control republicano, ahora se complicará mucho más", dijo Casey Burgat, profesor de asuntos legislativos en la Universidad George Washington.

Dado que controlarán ambas cámaras con una cómoda mayoría, los demócratas podrán aprobar leyes en el Congreso con relativa facilidad.

Será más difícil lograr que se convierta en ley.

Para que una ley entre en vigor, el presidente debe firmarla. Trump tiene la facultad de rechazar las leyes aprobadas por el Congreso que no apoye, y el Congreso solo puede anular su decisión con una supermayoría de ambas cámaras, márgenes que los demócratas por sí solos no alcanzarán a pesar de su victoria del martes.

Mientras su partido perdía una elección tras otra en el Senado la noche del martes, Trump adoptó un tono conciliador.

"Trabajaremos con los demócratas y, como saben, esperamos trabajar con ellos. Probablemente llegaremos a un acuerdo", dijo a The New York Times.

Pero pocos minutos después, publicó en Truth Social una foto de su gorra roja de campaña con la palabra "VETO" estampada en la parte delantera. Esa actitud ambivalente hacia un Congreso demócrata podría convertirse en un tema recurrente.

Si bien la oposición a Trump propició el éxito de los demócratas, los legisladores reconocieron el martes por la noche que podría no ser suficiente.

"Se trata, de forma abrumadora, de un rechazo a Donald Trump, a su agenda y a sus políticas", declaró Coons a la BBC.

"Pero si nos excedemos o si luchamos demasiado internamente, podríamos perder esta oportunidad."

Getty Images Hakeem Jeffries, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, celebró con el personal del partido el éxito electoral.

A pesar de la amenaza de veto, Jeffries ha dicho que su partido quiere reparar los importantes recortes que los republicanos hicieron a programas de atención médica como Medicaid, que utiliza la población de bajos ingresos, y el mercado de seguros del programa conocido como Obamacare.

"Como demócratas de la Cámara de Representantes, nuestra máxima prioridad es revertir estos recortes a Medicaid y extender los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible", dijo Jeffries en un evento para trabajadores de la salud en septiembre.

En temas en los que suele haber mayor sintonía entre demócratas y republicanos —como las políticas que afectan al coste de la vida, la regulación de la industria de la IA, la reevaluación de la financiación militar para Israel y el control de la guerra contra Irán— las negociaciones podrían fracasar mientras los legisladores intentan llegar a un acuerdo. Al convertirse en la oposición de cara al ciclo presidencial de 2028, es posible que los republicanos no estén dispuestos a ayudar a los demócratas a anotarse demasiadas victorias.

También podrían surgir fisuras incluso entre los propios demócratas, sobre todo en asuntos relacionados con Israel. Durante las elecciones de mitad de mandato, surgió una escisión en el Partido Demócrata por la continuidad de la financiación militar estadounidense para Israel.

Senadores electos como Abdul El-Sayed de Michigan, y algunos miembros electos de la Cámara de Representantes de EE. UU., declararon durante la campaña que votarían a favor de una ley para reducir la ayuda a Israel. Estos demócratas podrían encontrar resistencia por parte de sus propios líderes.

Luego está la cuestión de controlar la política exterior de Trump, lo cual podría ser difícil, a pesar de la mayoría demócrata.

Incluso antes de las elecciones de mitad de mandato, el Congreso fue testigo de esfuerzos bipartidistas para limitar la capacidad de Trump de continuar la guerra con Irán. Si bien algunas de estas medidas fueron aprobadas por una o ambas cámaras, el Congreso no ha podido hacerlas aplicar. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado aprobaron en junio una resolución para cesar las hostilidades con Irán. Trump no la pudo vetar, pero en la práctica la ha ignorado.

La Casa Blanca ha argumentado que Trump tiene amplios poderes para continuar la guerra. Pero, según dijo dijo Scott Anderson, investigador principal en estudios de gobernanza en la Brookings Institution, la autoridad del Congreso para obligar a Trump a actuar es una "cuestión legal abierta".

"El Congreso puede intentar resolver esto mediante litigios y obligar a los tribunales a que nos den una respuesta", dijo.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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