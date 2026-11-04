Reuters Gina Hinojosa será la primera gobernadora latina de Texas.

Gina Hinojosa, demócrata y de ascendencia mexicana, hizo historia este martes al convertirse en la primera latina que gobernará Texas y la primera mujer que ocupará el cargo desde Ann Richards en 1991.

La legisladora estatal derrotó a Greg Abbott, uno de los gobernadores republicanos más destacados del país, con más de 10 años en el cargo y fiel aliado del presidente, Donald Trump.

Su victoria se suma a la ola que ha devuelto el control de ambas cámaras del Congreso al Partido Demócrata en estas elecciones de medio mandato.

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En Texas, un bastión republicano en el que los demócratas no habían ganado unas elecciones a nivel estatal en más de tres décadas, también ha hecho historia James Talarico, al lograr un escaño en el Senado por el estado.

"Dios tenía un plan y la gente de Texas también tenía un plan", dijo Hinojosa en su discurso ya como gobernadora electa.

"Yo nunca me había propuesto ser una figura política. Yo soy una madre de familia. Soy una mamá que ha dado todo por sus hijos, que cree en sus maestros y que cree en las escuelas públicas de Texas", agregó.

"Pero Texas nos pertenece".

Latina y de la frontera

Hija de Gilberto Hinojosa, un prominente político demócrata, y Crisanta Lozano, Gina nació en McAllen el 8 de diciembre de 1973 y creció en Brownsville, ciudades pequeñas del Valle del Río Grande, región fronteriza con México de mayoría latina.

El territorio, que apoyó a Trump en 2024, ha vuelto a pintarse de azul en estas elecciones legislativas.

"Soy hija del Valle del Río Grande, donde la gente encarna la ética y los valores de este gran estado", dijo durante su discurso.

Cursó un semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, donde conoció a su esposo, el abogado John Donisi, antes de trasladarse a la Universidad George Washington, en el Distrito de Columbia.

Tras graduarse y de regreso en Austin, la capital texana, comenzó su carrera como abogada de derechos civiles y laborales, representando a miembros de diversos sindicatos.

En 2005 formó parte del equipo legal que presentó una demanda contra quien entonces era líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Tom DeLay, por cargos relacionados con lavado de dinero.

Asegura que llegó a la política por accidente, tras defender la escuela de su hijo del cierre cuando el Estado amenazó con cortarle los fondos en 2012.

"Cuando amenazaron con cerrar la escuela, me enojé y me presenté a la junta escolar", contó Hinojosa en un episodio de agosto del pódcast Tacos of Texas.

Ganó esa batalla, y en 2015 fue elegida como presidenta de la junta del Distrito Escolar Independiente de Austin (AISD).

Reuters Gina Hinojosa derrotó a Greg Abbott, destacado senador republicano y aliado del presidente Donald Trump.

Después se postularía para la Cámara de Representantes de Texas en 2016, motivada por la determinación de redirigir una mayor parte de los impuestos locales sobre la propiedad a las escuelas públicas.

Hinojosa ganó unas primarias demócratas con siete candidatos y obtuvo una cómoda victoria en las elecciones generales de 2016 para un escaño legislativo estatal.

Durante su tiempo en la Cámara de Representantes de Texas, ha formado parte de varios comités, entre ellos los de Educación Pública y Gestión de Tierras y Recursos, y ha impulsado proyectos de ley centrados en la educación pública y la rendición de cuentas gubernamental.

"¿A quién pertenece Texas?"

Durante sus actos electorales de cara a la gobernación, prometió mejoras en el sector de la educación.

Pero como la mayoría de los demócratas en todo el país, Hinojosa centró su campaña en la economía

Prometió, por ejemplo, enviar un cheque de US$1.500 dólares a los hogares texanos con fondos procedentes de la reserva financiera del estado, frente a la apuesta de los republicanos por reducir los impuestos a la propiedad.

Asimismo, se ha mostrado cada vez más crítica con los centros de datos, una de las pocas cuestiones que está uniendo a votantes texanos de distintos partidos.

¿Es Texas un estado para y por la gente de Texas, o es un mundo para los multimillonarios?", dijo este martes en su discurso como gobernadora electa.

A lo que respondió que Texas "pertenece a los rancheros, agricultores, familias trabajadoras y pequeños comercios", y no a corporaciones ni a los "ricos y bien conectados".

Reuters Hinojosa nació y creció en el Valle del Río Grande.

No es la primera vez que una mujer ocupa el cargo de gobernadora de Texas. Ya lo hicieron antes Miriam "Ma" Ferguson (1925-1927 y 1933-1935) y Ann Richards (1991-1995), ambas demócratas.

Sin embargo, desde que Texas se independizó de México en 1836 y se convirtió en estado de Estados Unidos en 1845, nunca ha elegido a una persona de ascendencia hispana para dirigir el poder ejecutivo estatal.

Su victoria valida el sueño largamente pospuesto de los demócratas de que los cambios demográficos en el estado fueran seguidos por un cambio en el poder político.

Hoy por hoy los latinos representan el 40% de la población del estado.

"La victoria es un testamento a la nueva realidad demográfica de este estado", le dice en esa línea a BBC Mundo Álvaro J. Corral, politólogo y profesor de la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande.

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