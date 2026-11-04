- Con el control del Senado y la Cámara de Representantes, los demócratas consiguen una "ola azul" triunfal en las elecciones de medio mandato de EE.UU.
- Los demócratas ya lograron arrebatar a los republicanos el escaño en el Senado de Texas, algo que no sucedía en décadas, además de Maine, Iowa, Kansas, Ohio, Carolina del Norte y del Sur.
- Trump aseguró que está "dispuesto a aceptar los resultados" que, según nuestros analistas, muestran una "derrota histórica y aplastante" para los republicanos.
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"Ola azul": los demócratas ganan el control del Congreso en un histórico triunfo para los opositores de Trump en las elecciones de medio mandato de EE.UU.
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