Reuters Demócratas en una fiesta para seguir los resultados electorales en Maine.

Los demócratas hicieron añicos el mapa político de Donald Trump este martes en una noche que provocará ondas expansivas en la política estadounidense durante los próximos años.

Con una serie de importantes victorias en el Senado —en estados que han sido bastiones republicanos durante décadas, o incluso casi un siglo, como es el caso de Kansas—, una "ola azul" recorrió el país, desplazando a los republicanos del poder.

A mitad del segundo mandato del presidente Donald Trump, los demócratas cuentan ahora con un control decisivo de la Cámara de Representantes y han recuperado la mayoría en el Senado.

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Esto les permitirá bloquear la agenda de Trump e iniciar investigaciones sobre su administración. Tampoco se descarta un histórico tercer intento de destitución (impeachment).

Pocos imaginaban un desenlace así en los meses posteriores al regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, cuando los republicanos ostentaban un control unificado del Congreso.

A medida que el sentimiento público se tornaba en contra suya y de su partido, los demócratas albergaban esperanzas de recuperar la Cámara de Representantes.

Sin embargo, el panorama en el Senado se presentaba adverso, pues incluía estados en los que Trump había ganado con comodidad hace apenas dos años.

En cambio, los demócratas reescribieron las ecuaciones políticas al lograr este martes victorias en Texas, Maine, Kansas, Ohio, Iowa, así como en Carolina del Norte y Carolina del Sur.

En declaraciones a CBS, la filial estadounidense de la BBC, Trump prometió llegar a acuerdos con los demócratas del Congreso, y añadió que no quería tener que pasar los dos últimos años de su mandato vetando leyes respaldadas por los demócratas.

Más tarde, reiteró en cierta medida ese sentimiento, al publicar en Truth Social una foto de su característica gorra de béisbol roja con la palabra "veto" estampada en ella.

El presidente prosiguió señalando que su nombre no figuraba en la papeleta electoral este año, pero que, de haberlo hecho, los republicanos habrían obtenido una victoria clara.

Sin embargo, Trump había pasado el último mes haciendo campaña intensamente para esos candidatos republicanos, e instaba a los votantes a que imaginaran que su nombre aparecía en la papeleta.

Sorpresas varias

Reuters El regreso demócrata a Texas es una de las sorpresas inesperadas de la noche.

En el Senado, el partido Demócrata está en camino de obtener una mayoría de al menos cuatro escaños.

Adam Hamilton ganó el escaño de Kansas, un estado que no elegía a un demócrata para el Senado desde hace casi 100 años, durante la Gran Depresión.

James Talarico derrotó al republicano Ken Paxton en la contienda por el Senado, poniendo fin a una racha de 38 años de derrotas demócratas en las elecciones estatales de ese estado.

La republicana Susan Collins, que llevaba cinco mandatos en el cargo, reconoció su derrota en las elecciones al Senado de Maine ante el demócrata Troy Jackson.

El atleta paralímpico Josh Turek le arrebató el escaño del Senado de Iowa a la senadora republicana Joni Ernst. Los demócratas también consiguieron arrebatar un escaño del Senado a los republicanos en Ohio, gracias a la victoria de Sherrod Brown sobre Jon Husted.

El estado de Texas, tradicionalmente republicano, fue testigo de otro resultado trascendental en la contienda por la gobernación.

La candidata demócrata Gina Hinojosa derrotó al republicano Greg Abbott, quien a principios de este año era considerado el favorito indiscutible.

Mientras tanto, los demócratas lograron la mayoría en la Cámara de Representantes por primera vez desde 2022.

Se proyecta que obtengan al menos 239 escaños, mientras que los republicanos obtendrán al menos 161.

Un vistazo a las carreras clave ofrece muchas razones para ello.

Otras contiendas clave

Reuters La victoria de Gina Hinojosa a la gobernación de Texas es una de las sorpresas de la noche.

Los demócratas arrebataron escaños en la Cámara de Representantes en Texas, Carolina del Norte, Pensilvania, Iowa, Kentucky y Colorado, entre otros estados. Asimismo, estaban en posición de lograr avances en Virginia e Indiana.

Los demócratas negros en los estados del sur acudieron a votar en cifras récord, contribuyendo a la victoria de su partido. Por su parte, los votantes hispanos —cuyo apoyo había ayudado a asegurar la victoria presidencial de Trump en 2024— se inclinaron de manera decisiva de nuevo hacia los demócratas.

Los demócratas ganaron las tres contiendas para la Cámara de Representantes en los distritos electorales de mayoría hispana situados a lo largo de la frontera entre Texas y México.

Además, los votantes hispanos ayudaron a los demócratas a retener escaños en Florida, a pesar de los intentos de los republicanos del estado por cambiar el resultado mediante la modificación de los límites de los distritos electorales.

De hecho, las disputas sobre la redistribución de los distritos electorales, que dominaron los titulares durante meses el año pasado, terminaron siendo un fracaso para los republicanos.

En Texas, esperaban que el trazado de los distritos electorales les permitiera obtener cinco escaños adicionales para su partido. Sin embargo, este martes podrían terminar perdiendo uno.

Si hay algo positivo para los conservadores es que Florida, en su conjunto, parece seguir inclinándose hacia la derecha.

La senadora republicana Ashley Moody logró la reelección por un estrecho margen, al igual que el congresista Byron Donalds en su candidatura a gobernador.

Asimismo, los republicanos —que atraviesan una situación difícil— lograron retener las gobernaciones de Vermont y New Hampshire. Pero los puntos positivos fueron escasos.

Hace apenas dos años, Trump ganó la presidencia con el 48 % de los votos. Él sostuvo que contaba con un gran mandato electoral.

A partir de entonces, gobernó bajo esa premisa: impulsó políticas —a veces impopulares— en materia de comercio e inmigración, y emprendió una guerra contra Irán a la que se opone la mayor parte de la opinión pública estadounidense.

Este martes, los votantes le propinaron un revés contundente que no será fácil de olvidar.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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