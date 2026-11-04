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Fue una noche triunfal para los demócratas, que celebraron una "ola azul" de triunfos que les permite recuperar las dos cámaras del Congreso y desafiar a Donald Trump en la segunda parte de su presidencia.

Los demócratas arrebataron el control de la Cámara de Representantes y del Senado, según las proyecciones, y apuntan a lograr un resultado histórico con victorias en tradicionales bastiones republicanos.

El presidente Donald Trump afrontó este martes unas elecciones legislativas que eran vistas como un referendo a su gestión tras casi dos años de gobierno y que marcarán la segunda parte de su mandato.

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Y de acuerdo a los resultados, Trump perdió claramente el referendo y sus rivales celebran una noche triunfal.

Aunque su nombre no aparecía en la boleta, la economía, los altos precios y la guerra en Irán están entre las preocupaciones del electorado estadounidense a la hora de renovar los 435 puestos de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 escaños del Senado.

"Yo no estaba en la boleta y si hubiera estado, habríamos ganado de forma arrolladora", escribió Trump en su red social cuando ya la noche apuntaba a una severa derrota.

[Sigue aquí en vivo los resultados].

"Hicieron un buen trabajo", dijo Trump sobre los demócratas, con los que dijo querer y poder trabajar.

"Estoy un poco sorprendido", dijo al comparar el buen ambiente en sus mítines de campaña.

Como era de esperar, los demócratas recuperaron la mayoría en la Cámara de Representantes, por lo que la atención pasó a centrarse en el Senado.

Y lo empezaron a lograr con victorias en territorios que hasta hace solo dos años fueron bastiones inexpugnables para los republicanos y donde ganó claramente Trump en 2024.

Uno de los grandes triunfos fue el de James Talarico en Texas, bastión republicano y conservador durante décadas: desde 1988 no ganaba un lugar en el Senado un demócrata.

Pero, además, Gina Hinojosa, de origen mexicano, ganó a Gregg Abbot y se convirtió en la primera mujer latina en ser gobernadora de Texas. No había una demócrata en el cargo desde 1991.

Pero quizás la mayor muestra de la "ola azul" fue en Kansas: el triunfo del demócrata Adam Hamilton por un lugar en el Senado es el primero para su partido en casi 100 años, desde 1932.

Roy Cooper ya había logrado en Carolina del Norte el primer gran triunfo de la noche para los demócratas al arrebatar a los republicanos un escaño en el Senado, pero también Jon Ossoff defendió en Georgia su asiento con holgada ventaja y los demócratas estuvieron muy cerca de dar sorpresas en Florida, claro bastión republicano en los últimos años.

La demócrata Annie Andrews también triunfó por un lugar en el Senado en Carolina del Sur, algo que no sucedía desde hace más de dos décadas.

"El pueblo estadounidense se ha pronunciado y lo ha dejado claro. Ya están hartos de los extremistas. Hartos de la corrupción. Quieren un Congreso que cumpla con el pueblo estadounidense. Y eso es exactamente lo que haremos los demócratas de la Cámara de Representantes tan pronto como asumamos nuestros cargos en enero", dijo Hakeem Jeffries, que se perfila como líder de la Cámara a partir del año que viene.

A.M STEWART / AFP via Getty Images Simpatizantes de Roy Cooper en Carolina del Norte.

BBC

Las claves de la noche electoral

La mayor muestra de la "ola azul" fue en Kansas: el triunfo del demócrata Adam Hamilton por un lugar en el Senado es el primero en casi 100 años, desde 1932.

por un lugar en el Senado es el primero en casi 100 años, desde 1932. Uno de los grandes triunfos de la noche fue el de James Talarico en Texas, bastión republicano y conservador durante décadas: desde 1988 no ganaba un lugar en el Senado un demócrata. Conoce más sobre Talarico.

en Texas, bastión republicano y conservador durante décadas: desde 1988 no ganaba un lugar en el Senado un demócrata. Conoce más sobre Talarico. Los demócratas lograron además triunfos en Carolina del Norte (Roy Cooper) y en Carolina del Sur (Annie Andrews) .

y en Carolina del Sur . En juego estaban los 435 asientos de la Cámara de Representantes (la Cámara Baja) y 35 de los 100 puestos del Senado (Cámara Alta)

Que los demócratas controlen el Congreso tendrá un impacto en los dos últimos años de gobierno de Donald Trump.

Será difícil que Trump logre aprobar leyes y ya dijo que gobernará por decreto.

Jon Ossoff logró revalidar su puesto en el Senado por Georgia con una clara victoria que lo convierte en uno de los nombres a seguir por la nominación a la presidencia por los demócratas en 2028.

logró revalidar su puesto en el Senado por Georgia con una clara victoria que lo convierte en uno de los nombres a seguir por la nominación a la presidencia por los demócratas en 2028. Keisha Lance Bottoms ganó la carrera en Georgia y será la primera mujer afroamericana en ser gobernadora de un estado de EE.UU.

ganó la carrera en Georgia y será la primera mujer afroamericana en ser gobernadora de un estado de EE.UU. La demócrata Gina Hinojosa será la primera persona latina en ser gobernadora de Texas.

Una "derrota aplastante"

La buena noche de los demócratas, que lograron algo impensable hace algunos meses, se convirtió en una "derrota histórica y aplastante" para los republicanos, escribe Anthony Zurcher, corresponsal político de la BBC en Estados Unidos.

Los comicios llegaron en un momento en el que el nivel de popularidad de Trump está por debajo del 38% y en el que el 75% de los estadounidenses tiene una opinión negativa sobre el estado de la economía.

Normalmente, además, las elecciones de mitad de mandato suelen resultar negativas para el partido en el poder.

Y ese malestar quedó patente en los resultados de este martes.

Trump regresó a la Casa Blanca tras su contundente victoria electoral de 2024, y contaba con unos índices de aprobación sólidos que reflejaban ese impulso.

Ahora, con la guerra con Irán prolongándose y afectando el bolsillo de muchos estadounidenses, los índices de aprobación de Trump han caído.

El precio de un galón de diésel, que era de US$3,75 antes de que comenzara la guerra en febrero, alcanzó un máximo histórico de US$6,52 en septiembre.

La inflación también ha aumentado, pasando del 3% cuando Trump asumió el cargo al 3,7% actual, y los economistas estiman que sería más baja de no ser por su amplio régimen de aranceles globales.

"¿Cómo ganamos? Ante todo, nos enfocamos en las familias estadounidenses, en su sufrimiento y en sus necesidades. Están sufriendo. No tienen una buena vida. Y están preocupadas por su futuro y el de sus hijos", dijo Chuck Schumer, que volverá a ser el líder de la mayoría demócrata en el Senado.

"Nos enfocamos en lo que necesitaban, en lo que querían y en lo que pedían. Las escuchamos y ellas hablaron, sobre todo, de los costos, el caos y la corrupción", agregó.

Los resultados en Kansas, Texas, Carolina del Norte y Carolina del Sur, territorios republicanos, mostraron el descontento con el momento que vive EE.UU. bajo Trump y el giro a favor de los demócratas, que ahora podrán hacer una férrea oposición al presidente desde un Congreso azul.

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