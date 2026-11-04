- Con el control de la Cámara de Representantes y victorias clave en la carrera por hacerse del Senado, la oposición a Trump tiene una noche histórica.
- Los demócratas lograron arrebatar a los republicanos el escaño en el Senado de Texas, algo que no sucedía en décadas, además de Ohio, Carolina del Norte y del Sur.
- En total se renuevan los 435 escaños en la Cámara de Representantes y 35 de 100 asientos en el Senado.
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Los demócratas logran en Texas un histórico triunfo en el Senado y todo apunta a una “ola azul” triunfal para los rivales de Trump en las elecciones de medio término
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