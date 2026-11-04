Reuters

El arrollador triunfo de los demócratas este martes en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos rompió rachas que llevaban décadas de pie.

El Partido Demócrata ganó la mayoría del Senado y de la Cámara de Representantes, además de que obtuvo gobernaciones que eran, en algunos casos, bastiones del Partido Republicano.

Para tomar el control del Senado, el objetivo más difícil de conseguir, los candidatos demócratas debían dar vuelta la voluntad de sus estados, algo que sucedió en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa, Kansas, Maine, Ohio y Texas.

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Este es un resumen de los datos que muestran la magnitud del giro en el mapa electoral de Estados Unidos.

Uno de los reveses históricos más significativos se dio en el estado de Kansas , donde las sillas en el Senado las ocupaban republicanos desde hace casi 100 años. La última vez que Kansas había escogido a un demócrata como senador fue en 1932, cuando votó la reelección de George S. McGill. Aquello ocurrió durante la Gran Depresión, el mismo año en que el demócrata Franklin D. Roosevelt obtuvo una victoria aplastante para convertirse en presidente. En esta oportunidad, el pastor metodista Adam Hamilton ganó en la contienda frente al republicano Roger Marshall, que buscaba reelegir.

, donde las sillas en el Senado las ocupaban republicanos desde hace casi 100 años. La última vez que Kansas había escogido a un demócrata como senador fue en 1932, cuando votó la reelección de George S. McGill. Aquello ocurrió durante la Gran Depresión, el mismo año en que el demócrata Franklin D. Roosevelt obtuvo una victoria aplastante para convertirse en presidente. En esta oportunidad, el pastor metodista ganó en la contienda frente al republicano Roger Marshall, que buscaba reelegir. En Texas ocurrió otro de los batacazos. En este estado fronterizo donde los republicanos dominaban desde hace más de tres décadas, los demócratas obtuvieron tanto la banca en disputa en el Senado como la gobernación. James Talarico , antiguo maestro de escuela y estudiante de seminario presbiteriano, venció a Ken Paxton en la contienda para la Cámara Alta. El último de su partido en lograrlo había sido Lloyd Bentsen, en 1988 .

ocurrió otro de los batacazos. En este estado fronterizo donde los republicanos dominaban desde hace más de tres décadas, los demócratas obtuvieron tanto la banca en disputa en el Senado como la gobernación. , antiguo maestro de escuela y estudiante de seminario presbiteriano, venció a Ken Paxton en la contienda para la Cámara Alta. El último de su partido en lograrlo había sido Lloyd Bentsen, en . La elección a gobernador en Texas la ganó también la demócrata Gina Hinojosa , que venció al actual jefe del gobierno, Greg Abbott. La última demócrata elegida gobernadora de Texas había sido Ann Richards, en 1991.

la ganó también la demócrata , que venció al actual jefe del gobierno, Greg Abbott. La última demócrata elegida gobernadora de Texas había sido Ann Richards, en 1991. La última vez que los demócratas ganaron un escaño en el Senado por Carolina del Sur había sido en 1998. Casi 30 años después, la pediatra Annie Andrews derrotó a la senadora republicana Darline Graham, quien ocupaba el escaño de manera interina tras la muerte de su hermano, el veterano senador Lindsey Graham, en julio de 2026.

había sido en 1998. Casi 30 años después, la pediatra derrotó a la senadora republicana Darline Graham, quien ocupaba el escaño de manera interina tras la muerte de su hermano, el veterano senador Lindsey Graham, en julio de 2026. Y en el estado de Iowa, venció el demócrata Josh Turek, algo que su partido no conseguía desde hace casi 20 años.

Con información de Jake Horton, BBC Verify

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