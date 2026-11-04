Reuters El resultado equivalió a un rechazo a Trump, dijo un importante lobbista republicano.

Dentro del Partido Republicano, la conmoción inicial ante los sorprendentes resultados electorales del martes por la noche rápidamente dio paso a la ira contra el presidente Donald Trump.

Después de que los demócratas consiguieran una victoria inesperada tras otra en estados tradicionalmente republicanos como Texas, Kansas y Carolina del Sur, algunos republicanos centraron su enojo en Trump, argumentando que su enfoque en su legado y su indiferencia ante las preocupaciones de los votantes le costaron al partido el control del Congreso.

"La responsabilidad es suya. No es de nadie más. Es un rechazo total y absoluto al presidente Trump", declaró a la BBC Bill Miller, un destacado lobbista republicano de Texas. "Esto es un desastre mayúsculo. Nadie lo vio venir".

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La mayoría de los republicanos esperaban perder el control de la Cámara de Representantes y eran conscientes del desafío que suponía mantener el control del Senado en un ciclo electoral difícil que favorecía al partido que no estaba en el poder.

Pero algunos dijeron en entrevistas que Trump los perjudicó con políticas impopulares, un bajo índice de aprobación de su gestión y una obsesión con los proyectos de construcción en Washington.

"Fue un error tras otro", dijo Gregg Peppin, estratega republicano de Minnesota. "Claramente, en muchos estados, a la gente no le gustaban las políticas del presidente".

Un aliado de la Casa Blanca afirmó que la desaprobación pública hacia Trump por la guerra contra Irán, los aranceles y la represión migratoria de su administración crearon una "tormenta perfecta" en noviembre.

"Hay una frustración palpable dentro del partido por cómo se han desarrollado los acontecimientos", dijo, y gran parte de ella está dirigida a Trump. El enojo con Trump "es altísimo".

Getty Images "Fue un error tras otro", dijo Gregg Peppin, estratega republicano de Minnesota.

La BBC habló con una decena de miembros del partido, funcionarios de campaña, aliados de la Casa Blanca y otras personas, muchas de las cuales hablaron de forma anónima para ofrecer una evaluación sincera del enfoque de Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Trump y los republicanos se jugaban mucho con el resultado de la noche del martes. Un mejor desempeño del partido del presidente, como sucedió en 2022, cuando los demócratas, bajo el mandato del entonces presidente Joe Biden, perdieron solo nueve escaños en la Cámara de Representantes y ganaron uno en el Senado, habría dado a los republicanos cierto impulso para 2028.

Pero Trump se enfrentará, en cambio, a una motivada mayoría demócrata en el Congreso, deseosa de investigar a la administración, bloquear a sus candidatos judiciales y obstaculizar el resto de su agenda.

Las elecciones de mitad de mandato han dado paso a una nueva fase incierta en el segundo período de Trump y podrían obligar a los republicanos a empezar a plantearse su futuro tras la era Trump.

"Yo no estaba en la boleta"

"No creo que su influencia esté disminuyendo", dijo Steve Scheffler, miembro del Comité Nacional Republicano en Iowa, en vísperas de las elecciones. Sin embargo, añadió que, en lo que respecta a las elecciones de mitad de mandato, "hubo cosas que uno desearía que hubiera dicho de otra manera".

Trump permaneció en silencio durante gran parte de la noche antes de publicar un mensaje en Truth Social después de que se anunciara la victoria de los demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado.

"Yo no estaba en la boleta electoral y, de haber estado, ¡habríamos ganado por una aplastante mayoría! Gracias por su atención a este asunto", escribió Trump.

En entrevistas posteriores con el New York Times y Fox News, afirmó que aceptaría los resultados electorales. Trump declaró a Fox que estaba "un poco sorprendido" por los resultados, pero señaló que su partido solía obtener malos resultados en las elecciones de mitad de mandato.

Getty Images El senador republicano Jon Husted en un acto electoral en Ohio, donde el escaño del Senado pasó a manos del demócrata Sherrod Brown.

Desde 1934, el partido en la Casa Blanca solo ha ganado escaños en tres elecciones de mitad de mandato. Si bien los avances demócratas en 2026 no establecieron un récord, el partido sí ganó decenas de escaños en la Cámara de Representantes, elecciones a gobernador estatales y escaños en el Senado, incluso en estados donde no había sido competitivo durante décadas.

Antes del martes, los demócratas no habían ganado un escaño en el Senado de Kansas desde 1932, y no habían ganado una elección estatal en Texas en más de tres décadas. El partido también logró victorias sorpresivas en otros estados tradicionalmente republicanos, como Carolina del Sur, que se consideraban bastiones republicanos apenas unas semanas antes del día de las elecciones.

Trump y el vicepresidente JD Vance celebraron decenas de mítines de campaña en el período previo a las elecciones de mitad de mandato. El principal Super PAC alineado con Trump, MAGA Inc., gastó cientos de millones de dólares en apoyo a los candidatos republicanos.

Los aliados de Trump afirmaron que era injusto responsabilizarlo de las derrotas electorales del partido. Señalaron el historial de las elecciones de mitad de mandato y dijeron que el partido se vio perjudicado por la presencia de candidatos republicanos débiles en estados clave como Georgia, Michigan y Texas.

Ken Paxton, el candidato republicano al Senado por Texas, llevó a cabo "la peor campaña para el Senado del país, independientemente del partido", declaró otro miembro del Partido Republicano de Texas, quien habló bajo condición de anonimato.

"Me sorprendería si la campaña de Ken hubiera tocado 100.000 puertas", añadió la fuente. Y agregó que el oponente demócrata de Paxton, James Talarico, quien resultó victorioso, realizó "una campaña realmente buena e inteligente".

Intentos fracasados

Otros defendieron la agenda de campaña de Trump para el otoño, señalando que tenía que compaginar su trabajo diario de dirigir el país con los viajes relacionados con las elecciones de mitad de mandato.

"Es el presidente. No va a pasarse el tiempo haciendo campaña las 24 horas del día, los 7 días de la semana", dijo Krish Mathrani, presidente del comité juvenil del Partido Republicano de Michigan.

Mathrani afirmó que los mítines de campaña de Trump contribuyeron a aumentar el entusiasmo entre los votantes republicanos. "El presidente Trump es una máquina de movilizar votantes", añadió.

Eso es cierto en las elecciones presidenciales. Pero la tan cacareada estrategia de movilización de votantes de Trump no ha dado resultado en las elecciones en las que él no figura en la papeleta, y 2026 no fue la excepción.

Los votantes rechazaron el argumento de Trump de que la economía había mejorado durante su mandato y que estaba logrando sus objetivos en la guerra contra Irán. El intento de Trump de presentar a los demócratas como socialistas extremistas también fracasó, ya que los votantes otorgaron victorias a moderados como Roy Cooper en Carolina del Norte.

"Eso simplemente no funcionó con Cooper", dijo un funcionario de esa campaña. "Intentar etiquetarlo como un liberal socialista no iba a funcionar".

Getty Images Simpatizantes republicanos en una fiesta para seguir los resultados electorales en Iowa, donde el candidato demócrata Josh Turek ganó un escaño en el Senado.

Durante el verano, periodo en el que los republicanos en el Congreso centraron su atención en las elecciones, Trump a menudo parecía desinteresado en ellas.

Trump estaba absorto en la guerra con Irán en el extranjero y en la remodelación integral de Washington. Entre los proyectos se incluían el salón de baile en construcción y un helipuerto en el jardín sur de la Casa Blanca, la renovación de un campo de golf local, un arco conmemorativo propuesto cerca del cementerio de Arlington y la renovación del Centro Kennedy.

Eventos como un combate de UFC en la Casa Blanca durante el 80 cumpleaños de Trump en junio dieron la impresión de que el presidente estaba más interesado en celebrarse a sí mismo que en ganar las elecciones de mitad de mandato, según varias fuentes.

Trump también restó importancia repetidamente al aumento del precio de la gasolina y a menudo presentó el problema de la asequibilidad como una farsa de los demócratas.

En septiembre, durante la convención de mitad de mandato del Partido Republicano, Trump centró toda su atención en las elecciones. El evento fue una apuesta arriesgada: los republicanos no habían celebrado una convención de mitad de mandato en décadas, y era una incógnita si los votantes la seguirían.

Trump dominó la convención en Dallas, lo que frustró a los republicanos que declararon a la BBC que querían dar protagonismo a los candidatos del partido para las elecciones de mitad de mandato.

En su divagante discurso de apertura, Trump prometió dar US$5.000 a cualquiera que votara por los republicanos y causó sorpresa con su respaldo a Paxton, que incluyó una larga crítica a la falta de carisma y la apariencia física del candidato.

"Obviamente, eso nunca ayuda", dijo Robin Armstrong, miembro del Comité Nacional Republicano de Texas, refiriéndose a las críticas de Trump a Paxton. "No se puede detener lo que dice el presidente Trump. Simplemente tenemos que aceptarlo".

La convención no logró atraer a una gran audiencia televisiva, y los demócratas no tardaron en calificarla de fracaso. "Les salió el tiro por la culata a los republicanos porque nadie le prestó atención", declaró Terri Burke, directora ejecutiva del Partido Demócrata de Texas.

La tendencia de Trump a desviarse del mensaje principal continuó durante su campaña electoral en las últimas semanas antes del día de las elecciones. Fue noticia por elogiar el físico del senador republicano de Ohio, John Husted, y recibió críticas por llamar "yihadista" a El-Sayed en la contienda por el Senado de Michigan.

Getty Images Mike Rogers, de Michigan, fue uno de los otros candidatos perdedores, al haber sido derrotado por el demócrata Abdul El-Sayed en la contienda por un escaño en el Senado.

Nuevo rumbo

Mientras Trump recorría el país haciendo campaña por los candidatos republicanos, la Casa Blanca lidiaba con controversias en Washington. Katie Zacharia fue destituida tras solo cinco días como secretaria de prensa de la Casa Blanca, y Kimberly Guilfoyle renunció como embajadora de Estados Unidos en Grecia después de que salieran a la luz informes de que le había pedido a un donante que pagara la deuda de su tarjeta de crédito.

Trump también fue objeto de críticas en octubre por llegar a un acuerdo para comprar diésel ruso. El acuerdo, que sorprendió a miembros del Congreso y provocó la condena de algunos republicanos, se produjo apenas unas semanas después de que Trump firmara un proyecto de ley de sanciones destinado a cortar los ingresos rusos procedentes del petróleo y el gas.

Los demócratas aprovecharon el acuerdo y otros escándalos que rodeaban a la Casa Blanca para justificar su intención de recuperar el control del Congreso. El mensaje finalmente surtió efecto, ya que los demócratas lograron arrebatarle el control de ambas cámaras del Congreso de forma contundente.

Un segundo aliado de la Casa Blanca afirmó que los asesores políticos del presidente proyectaron optimismo hasta los últimos días de las elecciones, incluso cuando se hizo evidente que el partido se encaminaba a la derrota.

Ahora, mientras los republicanos hacen balance de esa derrota, varios dijeron estar listos para mirar hacia las elecciones de 2028.

"Ya sea JD Vance, Macro Rubio o Ted Cruz, tenemos una buena cantera de candidatos", dijo Scheffler, miembro del Comité Nacional Republicano del estado. "Será una contienda muy abierta".

Peppin, el estratega republicano, afirmó que los resultados de las elecciones de mitad de mandato demostraban que el partido necesitaba un nuevo rumbo. "Espero sinceramente que hayamos dejado atrás la era Trump y que de cara al futuro tengamos nuevos actores, nuevos temas y un nuevo enfoque".

Reuters El candidato republicano al Senado, Ken Paxton, fue derrotado por el demócrata James Talarico en Texas.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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