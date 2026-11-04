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Ha sido una noche extraordinaria para los demócratas en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

El partido retomó el control de la Cámara de Representantes y también del Senado, en un triunfo histórico para el progresismo estadounidense.

Los electores acudieron a las urnas para elegir 435 representantes a la Cámara, 35 senadores y 36 gobernadores.

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La "ola azul" se tomó los resultados de lo que se transformó en un verdadero plebiscito para el presidente Donald Trump, asestándole una dura derrota a dos años de que termine su mandato en la Casa Blanca.

Senado

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Los resultados en el Senado superaron con creces las expectativas de los demócratas.

Estados como Kansas hicieron historia. Ahí, Adam Hamilton se convirtió en el primer demócrata en ganar el escaño al Senado en casi 100 años.

También fue decisivo el "terremoto electoral" que le dio el triunfo a James Talarico en Texas, bastión republicano por más de tres décadas.

El reciente porcentaje de votos muestra que el estado se inclinó 9 puntos hacia los demócratas en comparación con las elecciones al Senado de 2024.

Si bien era probable que ganaran en Carolina del Norte, la victoria en Carolina del Sur fue una gran sorpresa.

Ahí la demócrata Annie Andrews se impuso ante la republicana Darline Graham en un resultado que no fue anticipado por las encuestas.

De hecho, los sondeos previos a las elecciones indicaban que el estado se inclinaba hacia el Partido Republicano.

Había sido un bastión conservador durante muchos años, y la última vez que un senador demócrata fue elegido fue en 1998.

Iowa, Ohio y Maine también se han vuelto demócratas.

Queda un escaño muy disputado en Alaska y también Mississippi se encuentra en la balanza, según CBS News.

Cámara de Representantes

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CBS News, socio de la BBC, proyectó que los demócratas ganarían la Cámara de Representantes poco después de las 03:00 GMT del miércoles (22:00 EST del martes).

Los demócratas están logrando los avances necesarios para tomar el control, pero aspiran a una victoria mucho mayor.

Dos distritos electorales importantes son el 14 y el 25 de Florida, que han estado en manos de los demócratas. Esto supone un revés para el intento de los republicanos de rediseñar los límites electorales a su favor.

La redistribución de distritos provocó que ambos pasaran de tener una mayoría de votantes de Kamala Harris en 2024 a tener una mayoría de personas que votaron por Donald Trump.

En el distrito 22 de Florida, que también fue rediseñado para favorecer a los republicanos, los demócratas obtuvieron una victoria.

Las gobernaciones

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De acuerdo con la agencia de noticias Associated Press, 36 estados, que albergan aproximadamente al 80% de la población del país, eligieron gobernador el martes.

En 19 estados, el cargo estaba vacante.

Los demócratas lograron victorias en estados controlados durante mucho tiempo por los republicanos, incluidos Texas y Georgia.

Keisha Lance Bottoms se impuso en este último, un estado clave en las elecciones presidenciales, y se convirtió en la primera mujer negra en ser elegida gobernadora en Estados Unidos.

En Texas, en tanto, triunfó Gina Hinojosa, la primera latina en ser electa para ese gobierno local.

Los demócratas también ganaron en Iowa y Ohio.

Estas victorias le otorgan al partido la mayoría de las gobernaciones por primera vez en dos décadas.

Antes de las elecciones, los gobernadores demócratas representaban al 60% de la población del país, pero los republicanos ocupaban 26 de los 50 cargos de gobernador.

En 2027, hasta ahora, los demócratas controlarían al menos 28 gobernaciones.

¿Qué fue lo que cambió el resultado de la votación?

Una amplia encuesta a votantes sugiere que las mujeres acudieron en masa a las urnas y que la mayoría votó por el Partido Demócrata.

Los hombres, por otro lado, se dividieron equitativamente entre los dos partidos principales.

Los votantes hispanos se perfilan como uno de los grupos clave en las elecciones de Florida. La encuesta indica que este grupo respaldó a la candidata demócrata al Senado, Angie Nixon, con un 55% frente al 44% de la republicana Ashley Moody.

Esto supone un cambio radical respecto al 55% estimado de votantes hispanos que apoyaron a Donald Trump en 2024.

La encuesta también preguntó cuáles eran los temas que más preocupaban a los votantes. Los resultados sugieren que, en todo el país, la economía era el tema más importante, seguido del estado de la democracia.

Cuando se preguntó a los votantes si las políticas de Donald Trump habían afectado a la situación económica, la encuesta sugiere que más de dos tercios creen que la han empeorado.

*Producida por Wesley Stephenson, Christine Jeavans, Daniel Wainwright, Becky Dale, Libby Rogers, Jess Carr, John Walton y Rob England.

*Con información adicional de Isabel Caro y el Equipo de Periodismo Visual de BBC News Mundo.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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