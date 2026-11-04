Kevin Dietsch/Getty Images

Una "derrota aplastante". Así han calificado los distintos analistas de BBC el triunfo de los demócratas en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Donald Trump no cree que esto sea un juicio contra él.

"No lo considero un revés para mí", dijo Trump a Fox News en una entrevista telefónica en directo. "Hemos tenido los dos mejores años en la historia de la presidencia en lo que respecta a la economía y a todo lo que hemos hecho".

Los demócratas arrebataron el control de la Cámara de Representantes y del Senado y apuntan a lograr un resultado histórico con victorias en tradicionales bastiones republicanos.

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El presidente Donald Trump afrontó este martes unas elecciones legislativas que eran vistas como un referendo a su gestión tras casi dos años de gobierno y que marcarán la segunda parte de su mandato.

Y de acuerdo con los resultados, Trump y sus aliados perdieron claramente el referendo y sus rivales celebraron una noche triunfal.

Aunque su nombre no aparecía en la boleta, la economía, los altos precios y la guerra en Irán están entre las preocupaciones del electorado estadounidense a la hora de renovar los 435 puestos de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 escaños del Senado.

En su intervención telefónica para comentar los resultados de las elecciones de mitad de mandato, reconoció que los demócratas "hicieron un buen trabajo".

Pero, a su vez, expresó su sorpresa ante el resultado y comentó al entrevistador que "se percibía un ambiente particular".

"Estoy un poco sorprendido. Tuvimos mítines muy multitudinarios", señaló Trump.

Adoptando un tono conciliador, afirmó que existen "muchas, muchísimas cuestiones" en las que podría colaborar con los demócratas en el Congreso.

Asimismo, descartó realizar cambios en su gabinete a raíz de los resultados de estos comicios.

"Pensé que les iría mejor"

El presidente Trump, con una actitud sorprendentemente contenida, atribuyó la responsabilidad directamente a los propios candidatos, aunque reconoció que los elevados precios de la gasolina influyeron en el resultado.

"Pensé que les iría mejor", dijo a Fox, refiriéndose a sus compañeros de partido en tercera persona.

"No inspiraron a la gente a salir a votar. Y yo no estaba en las papeletas. Si hubiera estado, habrían salido", dijo a Fox.

Muchos de los candidatos que perdieron el martes (incluidos Darline Graham en Carolina del Sur, Ken Paxton en Texas, Michael Whatley en Carolina del Norte y Mike Collins en Georgia) fueron seleccionados personalmente por el propio Trump, en algunos casos a pesar de las objeciones de otros republicanos.

No mencionó eso mientras lamentaba la incapacidad de los candidatos para traducir su apoyo en votos.

Dentro del partido, algunas figuras destacadas ya están señalando a los funcionarios que presionaron a Trump para que iniciara una guerra con Irán. Otros, por su parte, sostienen que el propio Trump es el responsable de los problemas de su partido, según señala Bernd Debusmann Jr., corresponsal de la BBC en la Casa Blanca.

"El presidente dijo, antes de las elecciones, que estas serían un referéndum sobre su persona, y actuó como si él mismo estuviera en la boleta electoral", señaló el comentarista conservador Ben Shapiro en su pódcast. "Creo que, en cierto modo, el presidente sí estaba en la boleta".

Estos resultados son el broche de una temporada de campaña donde Trump viajó a estados de tendencia republicana, animando a sus seguidores a "imaginar que yo también aparezco en la papeleta".

Trump no tiene eventos públicos programados para este miércoles; no obstante, es probable que se tengan más reacciones suyas a través de Truth Social o mediante nuevas entrevistas en los medios de comunicación.

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