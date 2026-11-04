Getty Images Bobby Pulido se impuso ante la republicana Mónica de la Cruz en el distrito electoral 15 de Texas.

"Desvelado" es la banda sonora de este miércoles en muchos hogares del Valle del Río Grande, una región de Texas fronteriza con México.

El autor de este éxito de los 90, la estrella de la música tejana Bobby Pulido, logró recuperar para el Partido Demócrata un escaño en la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato de este martes.

Lo hizo prácticamente duplicando los votos obtenidos por la candidata republicana, Mónica Cruz, en el distrito electoral 15, que abarca desde los condados rurales al este de San Antonio hasta los que colindan con territorio mexicano.

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Con ello le dio portazo al giro del electorado, en más de un 80% latino, hacia el Partido Republicano que empezó en la pandemia y se consolidó con un apoyo mayoritario a Donald Trump en las presidenciales de 2024.

Unos votantes que en este territorio sureño ya se mostraban descontentos por el encarecimiento de la vida y las agresivas políticas migratorias del gobierno federal.

Su triunfo se suma a la ola que este martes llevó a los demócratas a hacerse con el control de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos y dejó victorias clave en Texas, incluidas la de Gina Hinojosa como gobernadora y James Talarico como senador.

Hacía más de tres décadas que el bastión republicano no elegía a un demócrata para cargos estatales.

"Esta noche, ustedes recordaron al resto de este país cosas que no deben ser olvidadas (…). La gente merece lo que tiene. Lo tienes que mostrar, tienes que mantener tu palabra, levantarte cada vez que te vas hacia abajo. Por eso es que ustedes hicieron esta campaña posible, en esta región y en este gran estado de Texas", subrayó en su discurso como ganador.

De ganador de Grammys a la política

Pulido era una de las grandes apuestas del Partido Demócrata para los comicios legislativos que coinciden con la mitad del mandato presidencial y se conocen en inglés como midterms.

Y es que pocas personalidades locales habrá que sean más conocidas que él en el sur de Texas.

Hijo del legendario músico Roberto Pulido, nació el 25 de abril de 1973 en Edinburg, una ciudad situada a 26 kilómetros de México.

Su árbol genealógico incluye otros nombres ilustres a un lado y otro de la frontera, como un exprocurador, un ex juez de condado y un bisabuelo alcalde de un pueblo del estado mexicano de Nuevo León.

Pulido cursó unos años de Ciencias Políticas en una universidad de San Antonio, pero su carrera la desarrolló en la música.

Sus letras románticas y melodías que fusionan folklore mexicano, la polca y el country le granjearon 12 premios, incluidos dos Latin Grammy al mejor álbum de música tejana en 2022 y 2025, y múltiples galardones de Fiestas Mexicanas y Tejano Music Awards.

AFP vía Getty Images Bobby Pulido es toda una celebridad en el Valle del Río Grande. En la imagen, cantando junto a Los Tigres del Norte.

En noviembre de 2024 anunció que dejaría la música para enfocarse en la política, y empezó a recorrer como aspirante a congresista los escenarios a los que ya se había subido durante sus 30 años como cantante.

Bajo el nombre de Ranch Hall, inició una gira en la que combinó música, propuestas y conversaciones sobre las necesidades de las comunidades del sur de Texas.

Durante los mítines se dirigió en español a la audiencia, algo que los analistas aseguran le acercó más aún al electorado, y cantó en fiestas de quinceañeras.

"Su victoria es un ejemplo de cómo el uso de celebridades tiene pegue con los votantes latinos", le dice a BBC Mundo Álvaro J. Corral, politólogo y profesor de la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande.

"Pero sobre todo nos enseña que las referencias a la cultura hispana y sus costumbres siguen siendo un fuerte movilizador para el votante latino", prosigue.

"En un momento en el que se habla tanto de la integración social y del peso político del votante latino, es un ejemplo claro de que el forjar conexiones en términos culturales y en español tiene beneficios electorales", concluye.

Apuesta por los valores y la economía

Pulido sabía que para ganar en esta parte de Texas, era necesario conectar con un electorado de tendencias conservadoras.

Por eso, cada vez que pudo se presentó como un candidato "chapado a la antigua".

"La forma tradicional en la que se ha criado a los [hombres latinos] está desapareciendo y creo que eso genera mucha frustración", le dijo en una entrevista al medio estadounidense Politico.

Con ello hacía un guiño a esa parte del electorado que notablemente se volcó con Trump en 2024, convencidos por una retórica de valores conservadores compartidos y el blindaje de la frontera frente a la inmigración irregular.

"Quieren que se les hable en un lenguaje que conocen, en el de: 'Déjame salir a trabajar para mantener a mi familia’".

Con unas declaraciones en esa misma línea ofrecidas a la BBC, Pulido buscó distanciarse de la imagen que el Partido Demócrata tiene a nivel nacional y se centró, como a lo largo de su campaña, deliberadamente en el bolsillo.

"Esto no es ni Nueva York ni Los Ángeles", afirmó.

"Cuando se empieza hablando de temas como la justicia social, el cambio climático y otros asuntos similares, la gente no quiere oír eso primero. Quiere oír hablar de la economía".

Su estrategia, como la de muchos otros candidatos demócratas, respondía a lo que apuntaban las encuestas: el coste de la vida era una de las principales preocupaciones del electorado.

Así lo era a lo largo y ancho del país, pero quizá con más fuerza en este rincón del sur de Texas, donde las familias ingresan un tercio menos que el promedio nacional y cuyo índice de pobreza duplica al del país.

Según datos de la Oficina del Censo, el 22,4% de las familias del área viven por debajo de la línea de la pobreza, frente a un 10,6% del promedio en EE.UU.

Y el ingreso familiar medio es de US$79.721, mientrasel nacional supera los US$105.300, según las cifras más recientes (2024).

"Mucha gente está desilusionada con ambos partidos", le dijo a la BBC poco antes de subirse al escenario durante uno de sus últimos actos de campaña. "Y los entiendo".

Hoy en muchas de esas casas puede que suene "Desvelado" o estén bailando con "Se murió de amor", otro de sus grandes éxitos.

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