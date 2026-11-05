Mandel Ngan / AFP via Getty Images

Donald Trump se caracteriza por usar superlativos, por lo que la magnitud de la derrota que le infligió una gran mayoría de los votantes estadounidenses el martes tiene un componente de karma político.

Pero no esperen que se retire dócilmente al ocaso de su carrera política. Perder ambas cámaras del Congreso estadounidense limita su capacidad para dictar normas, maniobrar y generar inestabilidad en su país.

En el extranjero probablemente sea diferente.

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Como presidente de Estados Unidos y comandante en jefe de sus fuerzas armadas, conserva amplias competencias para utilizar el poderío militar estadounidense.

EPA Trump aún mantiene el control sobre las Fuerzas Armadas de EE.UU.

No es fácil predecir las acciones y los vaivenes de Donald Trump.

Como presidente, una de sus armas es el cambio de rumbo en sus políticas. Sin embargo, algunas cosas son constantes.

Una de ellas es su desprecio por aquellos a quienes considera perdedores, y su determinación de no ser visto nunca como tal.

El presidente podría verse tentado a usar acciones en el extranjero para encubrir la aplastante derrota electoral de las elecciones de medio mandato.

Podría intentar realizar maniobras que pueda presentar como decisivas y victoriosas de un presidente fuerte, sin que su victoria se vea empañada por unas elecciones que, insiste, a pesar de todas las pruebas, solo se perdieron porque su nombre no figuraba en la papeleta.

La guerra de Irán

EPA Trump hizo comentarios beligerantes frente al tema de Irán en los días previos a los comicios.

En las semanas previas a las elecciones de medio mandato, el despliegue de las fuerzas estadounidenses y las declaraciones, a menudo beligerantes, del propio Trump intensificaron los rumores de que EE.UU. se estaba preparando para volver a la guerra con Irán.

En vísperas de los comicios, EE.UU. realizó un bombardeo limitado sobre una isla iraní en el golfo Pérsico.

Antes de ser hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral hace unos días, el senador demócrata Chris Murphy asistió a una reunión informativa clasificada sobre posibles opciones militares para reanudar la guerra con Irán.

Sin entrar en detalles, Murphy condenó los planes calificándolos de "una locura" y advirtió que desencadenarían una "escalada devastadora".

Se ha especulado con la posibilidad de que el Departamento de Defensa de EE.UU. tenga planes para bombardear infraestructura civil.

Esto no solo constituiría un crimen de guerra, sino que además podría ser respondido con devastadores ataques iraníes contra objetivos equivalentes en aliados de EE.UU. en el Golfo.

Su lista de posibles objetivos podría comenzar con Emiratos Árabes Unidos, país tan cercano a Israel como a EE.UU.

Reacción iraní

Reuters Existe la posibilidad de que se aproxime un ecrudecimiento del conflicto con Irán.

El régimen de Teherán sigue de cerca los acontecimientos políticos en EE.UU.

No ha ocultado su satisfacción por el hecho de que las consecuencias de su bloqueo del estrecho de Ormuz se hayan convertido en un asunto político interno en EE.UU.

Teherán es consciente del daño a Trump y a los republicanos por el aumento sostenido de los precios de todo (desde la gasolina y el diésel hasta los fertilizantes agrícolas) por la guerra y sus ataques a los buques en el estrecho de Ormuz.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, publicó una advertencia en redes sociales.

Dijo: "Por conciencia o por el precio de la vida, los estadounidenses dijeron NO A LA GUERRA, y respaldamos este mensaje. Si el gobierno de EE.UU. traiciona su voluntad pública para servir a quienes pagan y chantajistas internacionales, aprenderá que nuestro NO conlleva una pesadilla".

Benjamin Netanyahu, ahora primer ministro interino de Israel tras las elecciones de la semana pasada -quien se esfuerza por formar un nuevo gobierno- ha reiterado que quiere derrocar al régimen islámico de Teherán.

Según informes procedentes de Israel y EE.UU., está presionando a Trump para que vuelva a la guerra.

Netanyahu no tiene los escaños necesarios para formar un nuevo gobierno con su coalición saliente.

Pero si se reanudara y prolongara una guerra importante, y si los israelíes fueran atacados directamente, podría tener nuevas opciones para formar un gobierno de unidad que lideraría utilizando sus considerables habilidades políticas.

Guerra en Ucrania

El otro gran conflicto al que Trump podría prestar atención es el que existe entre Ucrania y Rusia, que ya se ha extendido más que la Primera Guerra Mundial.

Antes de las elecciones, levantó las sanciones contra Moscú para comprar diésel ruso.

Podría decidir prolongar y profundizar el alivio de las sanciones con la esperanza de mitigar de alguna manera la presión económica sobre los consumidores estadounidenses.

No se ha mostrado especialmente preocupado por la presión letal que sufren los civiles ucranianos, blanco de los misiles balísticos rusos, que ahora alcanzan su objetivo en mayor número porque las peticiones de Ucrania de más interceptores de fabricación estadounidense, financiados por aliados europeos, no han recibido la respuesta que Kyiv necesita y desea.

El portavoz del Kremlin dijo que Rusia espera que los resultados de las elecciones no afecten lo que denominó los "esfuerzos de paz" de Trump.

Getty Images

Donald Trump ha intentado sistemáticamente obligar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a hacer concesiones territoriales a Rusia para lograr un acuerdo que equivaldría a una capitulación para Kyiv.

Trump lo añadiría a su improbable lista de guerras resueltas y detenidas.

Después de la derrota electoral, Trump podría intentar redoblar la presión sobre Zelensky para que acepte las concesiones que ha rechazado repetidamente.

Se puede decir con seguridad que el presidente de EE.UU. seguirá erigiendo monumentos en honor a sí mismo en Washington DC.

Además, cabe reiterar que las predicciones sobre sus próximos pasos, tanto a nivel nacional como internacional, corren el riesgo de ser equivocadas.

Pero lo que sí es seguro es que no se quedará sentado en una mecedora presidencial esperando a que pase el tiempo en la Casa Blanca.

Durante su presidencia, Trump ha disfrutado de su poder y se ha mostrado decidido a usarlo.

Eso no va a cambiar, y es muy probable que quiera demostrar que, si ya no puede sacudir a EE.UU., sí puede sacudir al mundo.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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