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Al tiempo que se iban calmando las aguas tras la arrolladora victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, la cuenta oficial de la Casa Blanca publicaba en X una fotografía de un Donald Trump con semblante serio de pie detrás de su escritorio en el Despacho Oval.

"Trump sigue siendo su presidente", decía el pie de foto.

Es el tipo de mensaje que Trump seguramente quiere proyectar: el de un presidente que tiene el control absoluto y que no se doblega a pesar de un dramático revés electoral.

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No se mencionó que, incluso sin el control del Congreso, los presidentes estadounidenses aún poseen amplios poderes que pueden ejercer. Y Trump ya ha demostrado estar más que dispuesto a extralimitarse en sus funciones ejecutivas.

Pero tampoco se reconoció que el tiempo se le está acabando a la presidencia de Trump y que cada vez le resultará más difícil utilizar los poderes a su disposición.

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Muchas de sus medidas más importantes se han tomado mediante órdenes ejecutivas, en lugar de leyes aprobadas por el Congreso, aún y con el control de los republicanos.

Esto incluye los aranceles impuestos tanto a aliados como a adversarios, así como las operaciones militares lanzadas en Venezuela e Irán.

En el ámbito nacional, recortó unilateralmente el gasto federal aprobado por el Congreso en todos los sectores del gobierno.

Aunque vaya a existir una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado, Trump puede seguir impulsando acciones como estas -y otras más- durante los dos últimos años de su gobierno.

Y si los demócratas intentan limitarlas mediante legislación, la Constitución le proporciona a Trump una respuesta excepcionalmente poderosa: el veto presidencial, que solo puede ser anulado por mayorías congresionales superiores a las que ostentan los demócratas.

El riesgo de los propios republicanos

Sin embargo, el hecho de que Trump aún conserve algunos de estos poderes no significa que mantenga la voluntad política para ejercerlos.

Hay legiones de nuevos demócratas que se dirigen a Washington prometiendo oponerse a cada una de sus decisiones. Y los mayores obstáculos podrían provenir de sus propias filas.

Durante dos años, el presidente ha ejercido un control férreo sobre el Partido Republicano, manteniendo a raya a sus militantes de base en el Congreso y en todo Estados Unidos mediante una combinación de recompensas políticas y amenazas directas.

Ahora, sin embargo, hay indicios de que su control podría estar debilitándose.

Algunos republicanos han comenzado a mostrarse dispuestos a criticar sus decisiones de una manera que pocos se habrían atrevido a hacer hace tan solo unos meses.

Su propio vicepresidente, JD Vance, publicó un extenso mensaje en las redes sociales culpando a la guerra en Irán que Trump inició con Israel de la aplastante derrota republicana del martes.

"Si quieren argumentar que valió la pena, que perder el Senado durante los próximos seis años mereció la pena, háganlo", escribió Vance. "Pero todos sabemos por qué perdimos. Y cualquier conversación honesta sobre qué hacer a partir de ahora debe comenzar por ahí".

Reuters El vicepresidente JD Vance publicó un extenso mensaje en el que señalaba algunas causas de la derrota republicana.

Ya circulan rumores de que algunos miembros del equipo presidencial de Trump podrían ser destituidos.

Según CBS News, socio de la BBC en Estados Unidos, Trump está consultando con sus asesores más cercanos sobre la conveniencia de reemplazar al secretario de Defensa, Pete Hegseth, uno de los artífices de la guerra.

El presidente lo ha negado.

Una medida de este tipo recordaría a la decisión de George W. Bush de reemplazar a Donald Rumsfeld, una figura clave en la guerra de Irak, en respuesta a su aplastante derrota de 2006, la última vez que los demócratas obtuvieron mayorías en el Congreso de la magnitud de las del martes en unas elecciones de medio mandato.

"Los republicanos que creen que necesitan distanciarse del trumpismo y del movimiento [Make America Great Again, MAGA] van a intentar enfatizar diferentes cuestiones políticas, o van a intentar presentarse de maneras que muestren cierta diferencia entre ellos y Donald Trump", dijo David Miller, profesor asistente de Gobierno en la American University.

"Tengo poder de veto"

El martes por la noche, Trump publicó mensajes en las redes sociales y habló con varios medios de comunicación, explicando cómo trataría con los demócratas: cooperación en un momento y amenazas de veto de leyes liberales al siguiente.

El miércoles, mientras los obreros de la construcción colocaban la última viga del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, que está construyendo a pesar de una demanda que intenta detener su avance, respondió a algunas preguntas sobre su futuro político.

"Probablemente me llevaré bien con los demócratas, a menos que quieran ser destructivos", dijo. "Pero tengo poder de veto".

En 1995, meses después de que los republicanos tomaran el control del Congreso en unas elecciones arrolladoras que dejaron a los demócratas igualmente desconcertados, un Bill Clinton presidente, aislado y a la defensiva, insistió en que seguía siendo importante y que aún tenía poderes que ejercer.

"El presidente sigue siendo relevante aquí", dijo con tono lastimero.

Clinton, aún en su primer periodo, tuvo tiempo para recuperarse políticamente, y ganó la reelección al año siguiente.

Sin embargo, el tiempo no está del lado de Trump.

Con los republicanos aún lamiéndose las heridas de la derrota, el mandatario podría intentar presentar un argumento similar ante los poderes fácticos en Washington y el público estadounidense.

Pero con cada día que pasa, el hombre al que le encanta acaparar la atención en la política estadounidense puede ver cómo sus poderes -y, lo que es más importante, su autoridad para ejercerlos- se le escapan de las manos.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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