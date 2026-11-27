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España llega a las elecciones generales del 29 de noviembre con una economía que crece a más del doble del ritmo de la eurozona y más trabajadores que nunca antes.

Muchas familias, sin embargo, apenas notan la mejoría: los salarios siguen muy por debajo de la media europea, mientras el costo de la vida no ha dejado de aumentar.

Quienes no poseen vivienda en propiedad se enfrentan, además, a los precios prohibitivos tanto de compra como de alquiler en el mercado inmobiliario español.

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La distancia entre la marcha de la economía y lo que se percibe en el bolsillo está en el centro del debate entre los dos principales aspirantes a gobernar España.

EPA El índice bursátil Ibex35 ha tocado máximos históricos este año, pero muchos españoles se quejan de que cada vez les resulta más difícil llegar a fin de mes.

El socialista Pedro Sánchez, que lleva más de ocho años al frente del gobierno, y sus socios más izquierdistas, Frente Amplio y Podemos, defienden políticas basadas en una mayor intervención del Estado en la economía, la redistribución de la riqueza y el refuerzo de la protección social.

El principal candidato opositor, Alberto Núñez Feijóo, líder del conservador Partido Popular, junto a Vox a su derecha, apuestan por reducir la carga fiscal, facilitar la actividad empresarial, promover la construcción de viviendas y dar más protagonismo a la iniciativa privada.

Analizamos cómo llega la economía de España a las elecciones a través de cuatro datos clave: la evolución del PIB, el empleo, los salarios y la pobreza infantil.

1. El PIB

Entre julio y septiembre de 2026, el producto interno bruto (PIB) de España creció un 2,7% respecto al mismo período del año anterior.

El crecimiento fue superior al del conjunto de la eurozona, del 1,3%, según Eurostat.

Durante la pandemia, España había sufrido una caída más profunda que la de sus vecinos: en el segundo trimestre de 2020, su economía se había contraído un 21,5% interanual frente al 13,8% en la eurozona.

Luego vino el rebote y, tras recuperar el terreno perdido, España siguió creciendo más deprisa.

Apuntalaron este crecimiento el consumo y la inversión dentro del país, que aportaron 2,6 puntos de la cifra del 2,7%.

También han influido los fondos que la Unión Europea destinó a la recuperación tras la pandemia, que explican entre el 10% y el 14% del crecimiento medio anual de la economía española entre 2021 y 2025, según un estudio del centro de análisis económico Funcas y la consultora Afi.

El gobierno también ha aumentado el endeudamiento público para financiar gastos y ayudas: en septiembre de 2026, la deuda pública era del 3,4% anual y equivalía al 100,3% del PIB, según el Banco de España.

En todo caso, hay un factor clave que explica el fuerte crecimiento del PIB: España tiene 2,5 millones de habitantes más que hace 5 años gracias a la llegada masiva de inmigrantes, que ha situado su población en torno a los 50 millones.

Getty Images La población española ha crecido gracias a la inmigración.

El aumento demográfico se ha traducido en un incremento de la población activa y, por tanto, de la actividad económica en términos absolutos.

"En términos per cápita España ya no sale tan bien en la foto de la eurozona", explica a BBC Mundo José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, quien observa que, al dividir lo que produce el país entre más habitantes, el avance es menor.

Entre el segundo trimestre de 2019 (antes de la pandemia) y el mismo período de 2026, el PIB español en términos absolutos creció un 12,1%, frente al 7,8% de la eurozona, según Eurostat.

Sin embargo, al medir el PIB real por habitante, la ventaja española se redujo a medio punto: un 6% de crecimiento acumulado frente al 5,5% de la zona euro.

El crecimiento económico per cápita fue mayor en Lituania (16,8%), Letonia (12,7%), Eslovaquia (10,7%), Italia (9,2%) y Portugal (8,4%), entre otros.

2. El trabajo

España alcanzó un récord de 22,85 millones de personas con empleo en el tercer trimestre de 2026.

Diez años antes, en el mismo período, eran 18,53 millones.

Son unos 4,3 millones de ocupados más en una década, de los cuales 465.500 se sumaron en el último año, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística.

Y aunque España tiene hoy más habitantes, también ha crecido la proporción de los que trabajan: en el verano de 2016 tenía empleo el 61,1% de las personas de 16 a 64 años; diez años después, el porcentaje llegaba al 69,1%.

"El crecimiento del empleo ha beneficiado sobre todo a los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes, aunque estos grupos siguen siendo los que tienen más problemas en términos de desempleo, bajos salarios y contratos precarios", explica García Montalvo.

En el último año, el número de ocupados creció un 8,2% entre los jóvenes de 16 a 24 años y un 8,8% entre las personas de nacionalidad extranjera, frente al 2,1% en el conjunto del país, según el Ministerio de Trabajo.

Las mujeres representaron más de la mitad del aumento del empleo, con 262.100 ocupadas más que un año antes, aunque su tasa de desempleo era del 11,28%, frente al 9,20% de los hombres.

El desempleo en España se ha reducido casi a la mitad en una década. En el tercer trimestre de 2016 afectaba al 18,9% de la población activa y en el mismo período de 2026, al 10,2%, según el INE.

Aun así, en septiembre España registraba la segunda tasa de paro más alta de la Unión Europea —detrás de Finlandia— con un 10,3%, frente al 6,5% de la eurozona.

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Entre los extranjeros el paro alcanzaba el 14,5% y entre los menores de 25 años que trabajaban o buscaban empleo, casi uno de cada cuatro estaba desempleado.

También ha cambiado la forma de contratar: la reforma laboral de 2022 limitó el uso de los contratos temporales, que cayeron del 24,8% al 14,8% en cuatro años.

La OCDE, sin embargo, atribuye parte de ese descenso al mayor uso de los contratos fijos discontinuos: por ejemplo, un camarero que conserva su puesto en el mismo hotel de un verano al siguiente, aunque el hotel solo le paga durante la temporada.

3. Los salarios

Entre abril y junio de 2026, el salario bruto medio en España era de 2.513 euros (US$2.762) al mes, frente a los 1.943 euros (US$2.135) del mismo período de 2016, según el Instituto Nacional de Estadística.

Es un aumento de 570 euros (US$626), pero los precios subieron más: descontada la inflación, el salario medio perdió un 1,3% de poder adquisitivo en esa década.

El promedio también esconde grandes diferencias entre profesiones: en 2024 los directores y gerentes cobraron de media 63.865 euros (US$70.188) brutos anuales, frente a los 24.445 (US$26.865) de los trabajadores cualificados de la construcción y los 18.919 (US$20.792) de los empleados de la restauración y el comercio, según el INE.

En 2025 el salario bruto promedio a tiempo completo en España era un 51% inferior al de Alemania, un 29% inferior al de Francia y aproximadamente la mitad del de Reino Unido y Estados Unidos, según estimaciones de la OCDE.

Los ingresos que perciben los españoles dificultan su acceso a un bien tan básico como la vivienda.

El precio de la vivienda en España subió un 69% entre 2018 —cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno— y 2026, según datos del INE, y solo en el último año se encareció un 12,2%.

En Madrid, un piso de 60 metros cuadrados cuesta un promedio de 336.000 euros (US$369.264) y en Barcelona, unos 307.000 (US$337.393), según el Colegio de Registradores.

Encontrar un piso en alquiler también es cada vez más difícil: de 10,4 euros (US$11) mensuales por metro cuadrado en 2018 a 15,2 euros (US$17) este año en promedio, un 46% más, según anuncios del portal Idealista.

Esto ocurre en un mercado en el que no para de crecer la demanda y restringirse la oferta: en el tercer trimestre, los anuncios de viviendas para alquiler permanente en el portal cayeron un 10% interanual.

A eso se suman los altos precios de otros bienes básicos: cada hogar español gastó unos 469 euros (US$515) al mes en el supermercado en 2025, un coche de segunda mano cuesta un promedio de 17.153 euros (US$18.851) —el equivalente a siete sueldos brutos— y llenar un depósito de 50 litros de gasolina vale hoy unos 80 euros (US$88).

Reuters Llenar el carro de la compra supone un esfuerzo cada vez mayor para el hogar promedio en España.

El salario mínimo en España es de 1.221 euros (US$1.342) brutos, un 66% más que en 2018.

"La pérdida de poder adquisitivo de los salarios se produce a pesar de incrementos elevados del salario mínimo, lo que significa que la pérdida de poder adquisitivo entre los trabajadores de la clase 'media' ha sido muy superior", interpreta el economista García Montalvo.

En este sentido, la Comisión Europea observó una menor brecha económica entre quienes cobran el mínimo y quienes ganan algo más, si bien no cuantificó la pérdida que ha sufrido la clase media en los últimos 8 años.

4. La pobreza infantil

Casi uno de cada cinco residentes en España estaba en riesgo de pobreza en 2025, y entre los menores de 18 años, la proporción superaba uno de cada cuatro.

La tasa de riesgo de pobreza infantil alcanzaba el 28,4%, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Es la cifra más alta de la Unión Europea.

El promedio de la UE era del 19,6%, mientras en Italia el 23,2% de los menores estaba en riesgo de pobreza, en Francia el 22,8% y en Alemania el 16%, según datos de Eurostat.

La tasa de pobreza infantil mide qué proporción de los menores de 18 años vive en hogares cuyos ingresos, ajustados al número de adultos y niños, quedan por debajo del 60% de la renta mediana del país.

Mientras el riesgo de pobreza bajó del 22,1% al 19,5% para el conjunto de España en una década, entre los menores el descenso fue solo del 29,6% al 28,4%.

Así, la distancia que separaba a los niños del promedio del país pasó de 7,5 puntos en 2015 a 8,9 en 2025.

El riesgo de pobreza también afecta a parte de los adultos trabajadores: el 11,2% en España en 2025 frente al 8,3% en la UE, según la Comisión Europea.

"En los últimos tiempos tener un puesto de trabajo no te inmuniza de tener dificultades a la hora de pagar el alquiler, los suministros o los gastos de alimentación", explica García Montalvo a BBC Mundo.

UNICEF identifica a las familias monoparentales, las numerosas y las de origen migrante entre las más vulnerables.

García Montalvo, por su parte, cree que el creciente peso de los hijos de inmigrantes entre los menores en España puede influir en la cifra nacional, dados los bajos salarios que perciben muchos de sus padres.

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