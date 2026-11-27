Reuters Dos Santos fue trasladado en una camilla improvisada con ramas.

Comiendo fruta y bebiendo agua de manantiales.

Así fue como Janarino Ferreira dos Santos, un hombre de 74 años con Alzhéimer, sobrevivió durante 11 días perdido en la selva amazónica.

Dos Santos había salido de su casa situada al borde de la selva tropical en el estado de Amapá, en el norte de Brasil, mientras sus familiares visitaban a un vecino, cuando no pudo encontrar el camino de regreso.

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Los rescatistas lo hallaron el pasado viernes a unos diez kilómetros del lugar donde había desaparecido.

Cuando lo encontraron, Dos Santos estaba en ropa interior, débil, desorientado y con dificultades para caminar o hablar.

Experiencia en el terreno

Los guardabosques que participaron en su rescate creen que logró sobrevivir –algo excepcional en una región selvática, plagada de caimanes y serpientes venenosas- gracias a su trabajo como minero informal en el pasado y a su experiencia de la vida en la selva.

"Cuando era más joven, había trabajado en la selva tropical, así que sabía cómo desenvolverse", señaló Aniel Cardoso, un guardaparques que ayudó a encontrar a dos Santos.

Durante la búsqueda -que estuvo a punto de abandonarse después de nueve días sin éxito- los rescatistas hallaron lo que parecían ser camas armadas con hojas, así como huellas de pisadas de una persona que había estado caminando en círculo.

Cuando hallaron rastros de una segunda cama armada con hojas de palmera que parecían haber sido arrancadas esa misma mañana, se dieron cuenta de que el hombre podía aún seguir vivo y no se encontraba demasiado lejos.

Según contó a los medios locales el guardaparques Herbeson Santos, el equipo de búsqueda avanzaba en fila india por la selva cuando por fin lo encontraron.

"Miré hacia mi derecha, a unos 30 metros de distancia, y lo vi; me quedé sin palabras. Ni siquiera sabía cómo avisar a los demás", comentó.

Getty Images Gracias a su conocimiento de la selva Dos Santos logró sobrevivir por 11 días.

Sacarlo de allí no fue una tarea sencilla.

Los rescatistas improvisaron una camilla con árboles y vegetación para retirarlo de esa zona pantanosa, y llevarlo a un lugar seguro.

El hombre fue trasladado más tarde a un hospital cercano donde permanecerá por algunos días hasta que se recupere por completo, explicó su hija al medio Folha de S. Paulo.

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