Asociación de Campesinos Sin Tierra del Cesar Los campesinos de la finca La Alquería revisan los daños que hizo el ganado que fue liberado dentro de sus terrenos.

Durante más de diez años, Guillermo Pérez buscó un lugar donde pudiera vivir y trabajar como campesino en la costa Caribe colombiana.

Cuando finalmente lo encontró, recibió una bolsa mortuoria con una amenaza para que abandonara esa tierra.

Ocurrió el mes pasado: Pérez, líder de la Asociación de Campesinos Sin Tierra del Cesar, uno de los departamentos más afectados por la violencia en Colombia, comenzó a recibir intimidaciones por los terrenos que el Estado colombiano le había entregado apenas seis meses antes.

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"Nos comenzaron a decir que teníamos que irnos de una tierra que no era nuestra", le contó Pérez a BBC News Mundo.

Primero con la firma de un acuerdo de paz con las fuerzas paramilitares en 2003, y después con la paz alcanzada entre el Estado colombiano y el principal grupo guerrillero de país -las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)- en 2016, se impulsó en el país una reforma agraria que ha entregado cerca de 300.000 hectáreas a cientos de miles de familias a lo largo de una década.

Pérez fue una de las víctimas de conflicto interno en Colombia y tuvo que dejar sus tierras en 2013. Desde entonces, y junto con otros 77 campesinos, comenzó su búsqueda por otras latitudes donde poder sembrar sus productos.

Finalmente, en mayo de este año, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad creada tras la firma del acuerdo de 2016, les entregó de forma provisional cerca de 400 hectáreas de la finca La Alquería, ubicada en la zona rural del municipio de Valledupar, unos 450 kilómetros al norte de Bogotá.

Asociación de Campesinos Sin Tierra del Cesar Uno de los campesinos muestra como fueron abiertas las cercas para que el ganado de los terrenos vecinos a La Alquería entrara y afectara los cultivos.

"Esos territorios habían pertenecido al exjefe paramilitar Hugues Rodríguez, conocido con el alias de "Barbie", y habían sido entregados al Estado como parte del proceso de reparación a las víctimas derivado de la desmovilización de los paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe", señala Pérez.

Sin embargo, los campesinos denuncian que, poco después de la elección del actual presidente Abelardo de la Espriella, comenzaron a recibir intimidaciones para abandonar el predio.

"Lo que más nos importa es que se entreguen las tierras de forma definitiva, porque eso nos daría seguridad jurídica", señala Pérez.

"Aunque eso no impediría que intentaran desalojarnos por la fuerza", añade.

BBC Mundo contactó a representantes del gobierno colombiano pero no recibió una respuesta.

La historia de La Alquería

Durante años, la tierra ha sido una de las principales causas de los conflictos internos que han enfrentado los colombianos.

De acuerdo con varios historiadores, en el país se han intentado realizar cinco reformas agrarias con el objetivo de reducir la desigualdad en el campo. Sin embargo, también han existido procesos que se conocen como contrarreformas, impulsados por el conflicto armado.

Según datos del Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada (PPTP) y de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), durante el conflicto se despojó a la población campesina de cerca de seis millones de hectáreas.

A ello se suman los siete millones de desplazados, en su mayoría habitantes de zonas rurales, que dejó la confrontación armada entre el ejército, las guerrillas y los grupos paramilitares en cinco décadas de conflicto.

Con la creación de la ANT en 2015 se inició una nueva reforma agraria que, de acuerdo con la propia entidad, ha entregado cerca de 380.000 hectáreas a 116.000 familias, mientras otras 400.000 hectáreas continúan en proceso de gestión.

Uno de esos predios fue el de 466 hectáreas de la finca La Alquería, que en mayo de este año fue entregado a 77 familias de la Asociación de Campesinos Sin Tierra del Cesar.

Esta propiedad llegó a manos del Estado tras el proceso de desmovilización paramilitar iniciado en 2003, cuando su comandante, Salvatore Mancuso, la entregó como forma de reparación a las víctimas.

Sin embargo, la propiedad había estado a nombre de Hugues Rodríguez, alias "Comandante Barbie", un hombre conocido por haber facilitado la llegada de paramilitares al departamento del Cesar y de tener una estrecha relación con los comandantes paramilitares más reconocidos como Jorge 40.

En 2008 Rodríguez huyó a Estados Unidos, donde se entregó a las autoridades de ese país, que lo acusaban de delitos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, en 2010 los cargos fueron retirados y desde entonces se desconoce su paradero. La Justicia colombiana lo declaró prófugo.

"Nosotros recibimos la finca con mucha esperanza, porque habíamos pasado muchos años viviendo como jornaleros o alquilando tierras que no eran nuestras para sembrar nuestros productos", señala Pérez. Hasta que llegaron las amenazas.

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda hizo pública la denuncia durante un debate en el Congreso el pasado octubre. Allí señaló que las amenazas estarían relacionadas con los supuestos vínculos entre alias Barbie y el presidente De la Espriella.

"Lo que más preocupa es que el nuevo gobierno, que ha tenido relaciones demostradas con personas como Hugues Rodríguez, detenga la reforma agraria que comenzó tras el Acuerdo de Paz de 2016", señaló Cepeda, en diálogo con BBC Mundo.

Según publicaciones de medios independientes colombianos como Vorágine y La Silla Vacía, el ahora presidente de Colombia habría comprado un predio en el Cesar que perteneció a Rodríguez.

Además, la hermana del "Comandante Barbie" fue socia del actual mandatario en varios negocios relacionados con su firma de abogados, según señalan estos portales periodísticos citando a autoridades judiciales.

Las amenazas

Tan pronto recibieron la finca, los campesinos comenzaron a sembrar los cultivos que mejor conocían: maíz, sandía, yuca y plátano.

"Pero al poco tiempo comenzaron los mensajes intimidatorios, especialmente por parte de trabajadores de las fincas vecinas, que siguen siendo propiedad de Rodríguez. Nos decían: 'Pueden perder lo que produzcan cuando la finca vuelva a manos de su antiguo propietario’", señala Pérez.

Asociación de Campesinos Sin Tierra del Cesar El ganado de fincas vecinas se come los terrenos sembrados por los campesinos.

Miembros de la Asociación de Mujeres Campesinas de Tierra Nueva, cuyos integrantes recibieron parte de los terrenos de La Alquería, se unieron a la denuncia y señalaron que el ganado de las fincas vecinas ha destruido en varias ocasiones los cultivos sembrados durante los últimos meses.

"Cortan la cerca que divide las fincas y ese ganado pasa a nuestros terrenos, donde destruye lo que hemos sembrado. Ya nos ha tocado resembrar varias veces", explica Mayelis Mendoza, fiscal de la Asociación de Mujeres Rurales de Tierra Nueva.

También se reportó que Pérez, quien lidera uno de los grupos de campesinos, recibió una bolsa mortuoria, como se llama a las bolsas donde ponen a las personas cuando fallecen en actos violentos y accidentes de tránsito.

Esto obligó a los representantes de los campesinos a llevar el caso ante la Fiscalía General de la Nación y a pedir la intervención de la ANT para agilizar la formalización de los títulos de propiedad.

"Solo queremos un lugar para trabajar y para vivir. Cumplimos todos los pasos y todos los requisitos para obtener esta tierra que nos entregó el Estado", señala Pérez.

"No es posible que la tierra se les quite a las víctimas y vuelva a manos de los victimarios", insiste el líder campesino.

La respuesta oficial

El actual gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, suspendió durante tres meses la entrega de tierras por medio de la ANT para revisar los casos y evaluar lo ejecutado durante el gobierno anterior.

Getty Images Los ejército paramilitares azotaron a amplias zonas en el norte del país.

El titular de esa cartera, Indalecio Dangod, rechazó las acusaciones realizadas por el senador Cepeda respecto de una supuesta intención de beneficiar a los antiguos propietarios de los predios entregados. Asimismo, aseguró que el gobierno buscará optimizar el proceso de adjudicación de tierras en los próximos años.

"El deber de un servidor público no es defender ideologías. Es defender resultados. Y cuando los resultados son insuficientes, la obligación ética es reconocerlo, corregir el rumbo y decirle la verdad al país", señaló Dangond.

La solicitud de BBC Mundo de entrevistar a la directora de la ANT, Lina Garrido, no había recibido respuesta hasta la publicación de este texto.

Sin embargo, tras la pausa de tres meses ordenada por el Ministerio de Agricultura, la ANT informó que ha entregado más de mil títulos de propiedad en todo el país y señaló que esa es una de las principales metas del gobierno de De la Espriella.

"Estamos cumpliendo el mandato del presidente de hacer de Colombia un país de propietarios. Con estos títulos, los campesinos y las campesinas cuentan con el reconocimiento de su derecho sobre la propiedad y con mayores garantías sobre la tierra que trabajan", dijo Garrido en una publicación oficial de la ANT en redes sociales.

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